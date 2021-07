Důležité je dalším generacím předat půdu nezničenou. Jako jediní vyrábí české biovíno

Půdu nevyčerpávat, ale naopak ji předávat dalším generacím vitálnější a živější. To, že jde pěstovat vinnou révu bez chemie, dokazuje rodinné vinařství v Kutné Hoře. Jako jediné v České republice a na Slovensku je držitelem certifikace pro biodynamické zemědělství. Do vína se nepřidává nic, co by mohlo ovlivňovat jeho chuť. Oceňované je přitom na českých i zahraničních soutěžích.