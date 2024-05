Letní kino na Televizi Seznam: Audrey Hepburn, Robert Redford nebo Marlon Brando

Filmový program přinese na vaše obrazovky to nejlepší ze světové kinematografie. Uvidíte snímky, které se nesmazatelně zapsaly do dějin filmu.

Televize Seznam bude vysílat snímky s takovými legendami, jako jsou Audrey Hepburn, Robert Redford, Marlon Brando, Terence Hill, Bud Spencer a mnoho dalších. Každou neděli vám zpříjemní letní večery a přinesou trochu hollywoodské magie přímo do vašich obývacích pokojů filmy Šaráda, Přijde září, Elektrický jezdec, Muž na výpomoc, Za řekou je Texas, Willie Boy, Grošák a v srpnu pak také komedie Boot Hill, Chytrák a dva společníci, Dobrodruh a Buldozer.

Romantická krimi komedie Šaráda

Audrey Hepburn v rozkošném kožíšku a šperky za několik desítek tisíc dolarů jako Regina, které se ztratil manžel a spolu s ním i všechny peníze, které měli (a že jich nebylo málo). Napětí, romantika i komediální prvky doplňuje dechberoucí hudba. Reggie se dostává do spleti záhad a lží, když se setká s okouzlujícím, ale záhadným Peterem Joshuou (Cary Grant), který jí nabízí pomoc. Avšak jeho identita je stejně nejistá jako motivace ostatních postav s hledáním peněz, což vede k mnoha zvratům a překvapivým odhalením.

Už 16. června od 20:10 hodin na Televizi Seznam.

Přijde září alias Italské prázdniny

Romantický film s oficiálně dvěma českými názvy se točí kolem amerického miliardáře Roberta Talbota (Rock Hudson), který každý rok v září odjíždí do své vily v Itálii za svou půvabnou milenkou (Gina Lollobrigida). Když se rozhodne do své vily přijet dříve, už v červenci, zdá se, že oblíbené zářijové milostné týdny jsou v ohrožení. Milenka Lisa si bude brát někoho jiného, jeho majordomus pronajal vilu rozjíveným mladým Američankám a Robert bude mít co dělat, aby se vše obrátilo a nastalo jeho oblíbené milostné září.

Sledujte 23. června od 20:10 hodin na Televizi Seznam.

Elektrický jezdec s okouzlujícím Robertem Redfordem

Bývalý kovboj a šampion v rodeu Sonny Steele (Robert Redford) je po mnoha zraněních na odpočinku a živí se reklamou na cereálie pro koně. Jeho úkolem je jezdit na koni v arénách a doporučovat ovesné vločky. Problémem je ale jeho obliba alkoholu. Při velké firemní akci v Las Vegas má Sonny vjet na pódium s dostihovým koněm Vycházející Hvězda, který je však zraněný, nemocný a nadopovaný sedativy. Sonny za údivu všech s koněm zmizí v ulicích města a tím spustí celostátní pátrání, protože kůň má hodnotu dvacet milionů dolarů. Sonnyho nakonec najde investigativní novinářka Hallie Martinová (Jane Fonda), která původně chtěla udělat exkluzivní reportáž. Když zjistí, že Sonny chce koně uzdravit a pustit do volné přírody, její původní cíl vezme za své.

Elektrický jezdec u vás doma už 30. června od 20:10 hodin na Televizi Seznam.

Sledujte vysílání Televize Seznam a nechte se unést kouzlem stříbrného plátna. Letní kino startuje už 16. června a nabízí báječný filmový maraton.