Lékárna.cz: Kde děláte chybu s odpolední kávou

Mozek péči potřebuje, a i když mu Češi dodávají doplňky stravy (prim hraje ginkgo biloba), nestačí to. Do boje proti předčasnému stárnutí mozku (zapomínání až výpadky paměti apod.) je potřeba zapojit také soustavný trénink a neustálou stimulaci mozkových funkcí. Začněte třeba hlavolamy, luštěte křížovky. Jednou za čas změňte zažité stereotypy a svoje každodenní zvyky. A hodně svůj mozek "pocvičíte", když třeba zkusíte chvíli chodit pozadu, nebo zaměníte ruce - třeba při čištění zubů nebo při drobné práci. Prostě to zkusíte dokázat levačkou (praváci), nebo pravačkou (leváci).

Mozek na talíři

Když k tréninku přidáte pestrou stravu, jste na dobré cestě udržet si mozek dlouhodobě v kondici. Kamila Horníčková, lékárnice Lékárna.cz, říká, že základem výživy mozku je zdravá strava se zaměřením na cholin, což je látka výrazně vyživující náš nejdůležitější orgán - mozek. "Pestrost na talíři je opravdu důležitá. Zdrojem cholinu jsou potraviny zejména živočišného původu jako vajíčka, losos, játra či máslo. Výjimku v rostlinné stravě tvoří například brokolice," vysvětluje. Doporučuje také hrozny, které obsahují resveratrol - látku, která ochraňuje mozek před neurodegenerativními procesy. "Pokud chcete mozku dodat opravdu komplexní výživu, doporučuji rybí olej a mořský kril. Jsou obrovským zdrojem omega 3 mastných kyselin, lecitinu a cholinu, jsou pro mozek opravdu komplexní péčí," zdůrazňuje. Mimochodem, v podobě přirozené stravy jsou vhodné v jakémkoli věku, tedy i pro děti a seniory.

Za "potravu pro mozek" se označuje lecitin. Často ho využívají studenti nebo starší lidé právě na podporu a ochranu mozkových buněk. I ten je součástí "pestrého talíře", zvlášť když na něm budou játra, vaječné žloutky, sója, ořechy nebo semena slunečnice. Mozek se spokojí se 3 gramy lecitinu denně, takže jestli nemáte dost lecitinu na talíři, můžete sáhnout po potravních doplňcích a rozdělit si je do tří denních dávek.

Kofein po poledni? Nikdy!

Kdo je zvyklý si odpoledne dát vzpruhu v podobě kávičky, moc svému mozku nepomůže. Se stimulanty a adaptogeny totiž musíme zacházet opatrně a nejlépe jen v určitých částech dne. Káva, čaje s obsahem kofeinu nebo teinu, ashvaganda, ženšen, rhodiola, brahy, bakopa, gotu-kola, guarana, eleutherokok - to všechno jsou stimulanty, které sice činnost mozku zlepšují a dokonce napomáhají k odolnosti proti stresu. Ale nejlépe poslouží hlavně dopoledne. Jak potvrzuje lékárnice Kamila Horníčková: "Večer mozek potřebuje spíš dobrou výživu, například čaje nebo doplňky výživy s lecitinem, cholinem, hořčíkem, vitamíny B, omega 3, EPA a DHA."

Abyste se cítili dobře

Lékárna na internetu Lékárna.cz zmiňuje, že její zákazníci v posledním roce citelně víc nakupují volně prodejné léky na paměť. Znamená to, že víc zapomínáme? Jestli tenhle pocit také máte, pak vám lékárnice doporučuje víc mozek trénovat a cíleně vyživovat. Pokud nevíte jak na to, poradí vám lékárníci v odborné poradně: tady se fronta nestojí a dokonce ani nemusíte nikam chodit. Stačí svůj dotaz zformulovat na [email protected] a do 24 hodin nejpozději dostanete zdarma radu doslova na míru, abyste se cítili dobře. Vyberou vám vhodné přípravky, prověří interakce s užívanými léky, doporučí vhodné kombinace. Nebo si projděte pestrou nabídku volně prodejných léčivých přípravků a vyberte si podle svého.