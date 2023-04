Kuličky v rajčatové omáčce - 30 minut v kuchyni

Znáte to, když přemýšlíte nad tím, co dobrého uvařit o víkendu na oběd anebo dětem k večeři, někdy prostě dobrý nápad ne a ne přijít. To je ta pravá chvíle, kdy sáhnout po kuchařce 30 minut v kuchyni a vyzkoušet recept na Kuličky v rajčatové omáčce. Uvidíte, že je nepřipravujete naposledy, protože italský nádech pokrmu a dokonalé spojení surovin jako je parmazán, bazalka, rajčátka a hovězí maso potěší na srdci i na jazyku. Navíc recept pro svou rychlou a jednoduchou přípravu zvládne opravdu každý.

30 minut v kuchyni / 15 minut nicnedělání / servíruji za 45 minut

Ingredience na 5 porcí

4 plátky bílého toastového chleba (100 g)

100 ml smetany na vaření (12 % tuku)

1 střední žlutá cibule (cca 80 g)

5 stroužků česneku

600 g mletého hovězího masa (10-12 % tuku)

80 g parmazánu (nastrouhaného najemno)

1 lžička sušené bazalky

1 lžička sušeného oregana

4 lžíce čerstvé petrželové natě (nakrájené najemno)

1 velká žlutá cibule (cca 110 g)

2 lžíce olivového oleje

1 lžíce cukru krystal

1 lžíce bílého vinného octa

drcená rajčata ze 2 plechovek (2× 400 g)

400 ml vody

sůl

pepř

Postup

Nejprve v mixéru rozmixujte chléb na malé kousky, přemístěte jej do větší mísy, zalijte smetanou a nechte nasát. Střední cibuli nakrájejte najemno a česnek propasírujte. Cibuli a česnek přidejte do mísy spolu s masem, parmazánem, bazalkou, oreganem a petrželovou natí. Nyní předehřejte troubu na 200 °C, připravte si plech a vyložte jej pečicím papírem. Směs v míse promíchejte rukama, dochuťte solí a pepřem a vytvořte z ní 20-25 kuliček. Kuličky naskládejte na plech a pečte 15 minut při 200-210 °C. Mezitím najemno nakrájejte velkou cibuli. V hlubší pánvi rozehřejte olej a cibuli nechte zesklovatět (4-5 minut na mírném plameni). Poté přisypte cukr a zalijte octem. Za stálého míchání vařte cca 30 sekund a následně zalijte rajčaty. Plechovky propláchněte 200 ml vody a přilijte do pánve. Vařte 5 minut na středním plameni, poté přidejte kuličky a vařte dalších 10-15 minut, dokud omáčka nezhoustne.

TIP - Podávejte se špagetami nebo rýží.

O kuchařce a projektu 30 minut v kuchyni

Někdy to sice stojí trošku toho přemlouvání, aby člověk zkusil nový recept anebo si prostě jen uvařil něco dobrého na zub. Výsledek ale pak vždycky stojí za to. V rámci projektu i kuchařky 30 minut v kuchyni představuje parta milovníků jídla spoustu důkazů o tom, že vaření z dostupných surovin může být levné, snadné, rychlé a hlavně chutné. Opravdu stačí pouze 30 minut aktivního času v kuchyni, abyste pak už jen pokrm nechali dovařit anebo dopéct, pokud je potřeba.

V kuchařce 30 minut v kuchyni najdete u každého receptu aktivní čas strávený v kuchyni, čas "nicnedělání", kdy se můžete věnovat svým aktivitám, zatímco se pokrm sám dodělá a poté celkový čas, za který pokrm naservírujete. Kromě spousty receptů na Snídaně najdete v kuchařce také nápady na Nápoje, Polévky, Hlavní jídla bez masa i s masem a také pár tipů na sladké Pečení. Speciální kategorií je pak kapitola Oslavy, kde nechybí všelijaké slané pochoutky včetně jednohubek. Ve všech kapitolách nasajete inspiraci na klasické i nevšední mňamky.

Kdyby nové inspirace z kuchařky bylo málo, velké množství dalších receptů najdete také na webu 30 minut v kuchyni, kde můžete recepty vyhledávat i dle jednotlivých surovin. Na e-shopu si můžete zakoupit 1. díl kuchařky - 30 minut v kuchyni - rychle, jednoduše a bez nádobí a aktuálně také novinku 2. díl kuchařky - 30 minut v kuchyni - chutně, snadno a bez námahy. Kuchařky můžete také zakoupit společně za zvýhodněnou cenu zde.

Heslem celého projektu je - "S chutí do toho, za půl je hotovo." Láska totiž prochází žaludkem a věřte, že z pouze několika surovin se dají za krátký čas a minimum námahy vykouzlit hotové dobroty. Projekt 30 minut v kuchyni můžete sledovat také na Facebooku a na Instagramu, kde nechybí denní dávka nových nápadů.