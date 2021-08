Změna vzhledu Markéty Stehlíkové: Dala sbohem přísné Karle z Ulice

Herečka Markéta Stehlíková (37) se divákům nejvíce vryla do paměti díky postavě policistky Karly, kterou hraje již několik let v seriálu Ulice. Možná i proto, aby bylo její ztvárnění rázné strážkyně zákona co nejpřesvědčivější, nosila Stehlíková dlouhá léta krátký sestřih, díky kterému měla výraznější rysy. Nyní je však chlapeckému účesu konec a herečka konečně ukázala jemnost.