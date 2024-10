Nebojte se stárnutí, jděte na to chytře a s grácii. Co obnáší smart aging?

Smart aging je komplexní přístup k našemu zdraví, jehož cílem není stárnutí zastavit a jeho projevy vymazat, nýbrž naše tělo připravit na pokročilý věk co nejlépe. Tento princip klade důraz na péči o krásu zevnitř, jak fyzicky, tak i duševně. Na rozdíl od anti-age produktů a zákroků neslibuje věčné mládí, které může snadno vyústit do nepřirozeně působícího obličeje plného výplní a botoxu, ale naopak velkolepou akceptaci toho, že se věkem měníme.

Neznamená to samozřejmě, že se o sebe nemáte starat, nechat veškerou kosmetiku stranou a seschnout jako švestka, právě naopak. Myslete předem a myslete chytře. Ne každý má to štěstí, aby mohl zestárnout, takže na každou svou vrásku myslete jako na výsadu, které se vám dostalo. A své tělo komplexně připravujte tak, aby jste zestárla s co největším půvabem.

Jak na to? Dozvíte se v grafice.