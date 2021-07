Influencerky: Přiznat úpravy fotek? Duševní zdraví to nezlepší, zákon ale vítáme

Norským parlamentem v červnu prošel zákon, který influencerům ukládá povinnost, aby na sociálních sítích označovali retušované fotografie. Pravidla ovlivní především placené příspěvky napříč všemi platformami sociálních médií v rámci snahy "zlepšit sebeúctu" mezi mladými lidmi. S novinkou v zákoně souhlasí i někteří influenceři, kteří nedávno ohlásili, že takový zákon je skutečně potřeba.

"Existuje tolik lidí, kteří si nejsou jistí svým tělem nebo tváří. Kvůli Instagramu jsem se potýkala s problémy i já. Nejhorší na tom je, že ani nevím, jestli dívky, ke kterým jsem vzhlížela, své fotografie upravily, nebo ne. Potřebujeme znát odpovědi - potřebujeme tento zákon," okomentovala nový zákon šestadvacetiletá norská influencerka Madeleine Pedersenová. "Nastal čas změnit pravidla a doufám, že zákon zastaví mladé lidi v porovnávání se s nerealistickými obrazy," řekla v rádiu BBC Newsbeat.

Nové usnesení je novelou zákona o marketingu z roku 2009, který byl schválen naprostou většinou norského parlamentu, nyní je na rozhodnutí norského krále, kdy vstoupí v platnost. Vládní web uvedl, že cílem tohoto kroku je pomoci snížit tlak ve společnosti kvůli "idealizovaným lidem v reklamě". Zákon ovlivní nejen influencery, ale i herce či zpěváky. Vlivní lidé v Norsku tak budou pravděpodobně méně upravovat své fotky, než aby připustili, co všechno není skutečné.

Influencerka Pedersenová necítí potřebu upravovat své příspěvky a není sama. Souhlasí s ní i jejích 90 tisíc sledujících. Na svých fotkách mění pouze jas, kontrast a ostrost, aby získala lepší barvy. Nikdy by nepoužila aplikaci ke změně vzhledu své tváře nebo těla.

Se zákonem sympatizuje i další norská influencerka Eirin Kristiansenová. "Jde o krok správným směrem, i když není příliš dobře promyšlený," prozradila pro BBC. "Problémy s duševním zdravím nejsou způsobeny pouze upravenou fotografií. Popisek o úpravě fotky nebo označení podle mého názoru nezmění, jak se mladé dívky a chlapci skutečně cítí," dodala.

Boj za neupravené fotografie vede i influencerka Em Clarksonová z Londýna, souhlasí s tím, že je důležité být selektivní vůči tomu, co vidíme. Takový postoj ale vždy neměla. "Když mi bylo 16, stáhla jsem si Photoshop a naučila se, jak se sama upravit. Jsem si jistá, že kdyby tyto editační aplikace existovaly v době, kdy jsem nebyla šťastná ve svém těle, na 100 procent bych je používala," přiznala pro BBC.

Poslanci ve Velké Británii navrhli zákon, který lidem ukládá povinnost deklarovat pozměněné obrázky, nikdy se ale nedostal do parlamentu. "Britská vláda by měla tento problém brát vážněji a zavést zákon stejně jako v Norsku. Nemůžeme lidem říkat, aby přestali upravovat své fotky, to není možné. Ale říct jim, pokud to uděláte, musíte být upřímní. To by bylo skvělé," zakončila své vyjádření Clarksonová.

