Ikonický účes lady Di se stal virálním na TikToku. Návod překvapuje jednoduchostí

Není žádným tajemstvím, že princeznu Dianu milovali lidé po celém světě. Její laskavá duše a dokonalý styl inspirují dodnes. Každá fotka, kde má na sobě cyklistické šortky s mikinou, černé minišaty nebo jiný z jejích mnoha dalších outfitů, se okamžitě stane hitem.

Influencerka Rose Van Rijnová, známá na TikToku jako @70srose, sdílela video, ve kterém v pár krocích přeměnila svůj účes na ikonický styl zesnulé princezny z Walesu. Své vlasy v něm o pár centimetrů ostříhala a s horkovzdušným kartáčem vytvořila slavný větrem políbený účes. Jakmile videonávod vypustila do světa, na sociálních médiích se stal virálním.

Ilustrovaného průvodce, kterého použila jako inspiraci ke stříhání vlasů, našla mladá tiktokerka na Pinterestu. Podle něj si své vlasy po ramena ostříhala do krátkého mikáda. Van Rijnová je obrovskou milovnicí vintage krásy. Jen procházení jejího profilu na Instagramu vás na okamžik přenese do zlaté éry retro stylu ze 70. let.

"Diana už tu s námi není. Ale doufám, že v jejím odkazu budu pokračovat, i když jen tím, že si vytvořím stejný účes a ukážu ho ostatním lidem na internetu," sdělila Van Rijnová pro Allure. "Je to tak krásný, sofistikovaný střih a já ho miluji," dodala.

Účes Diany sklízí úspěch i u celebrit. Zpěvačka Miley Cyrusová v květnu ovládla internet, když se na Saturday Night Live objevila s modernější verzí nenáviděného mullet účesu. Shullet je modernější variací stylu česky známého jako "vepředu byznys, vzadu party", vyžaduje rovněž promyšlenější stříhání. Nyní zpěvačka posunula styl na zcela novou úroveň - napodobuje ikonický účes princezny Diany z 80. let.

Účes princezny byl velmi spontánním krokem. Na konci dne, kdy se setkala s kadeřníkem Samem McKnightem, pronesla: "Co bys udělal s mými vlasy? "Ostříhal bych je a začal odznova," zavzpomínal na svou odpověď McKnight pro Marie Claire. "Proč je tedy neostříháš?" odpověděla nečekaně princezna, čímž dala kadeřníkovi zelenou k zrození ikonického účesu.