Halloween make-up pro každého: Inspirace, které jsou jednoduché i pro pokročilé

Nejstrašidělnější noc roku klepe na dveře a americké tradice, které pronikly už i k nám, si žádají vytvořit přitažlivý a mírně děsivý look. Ideálně takový, jenž vás ochrání před zlými duchy.

Přemýšlela jste už nad tím, za co nebo koho půjdete letos? Bude to čarodějka, postava z hororu nebo zloduch z filmu od Disney? Nebo to řešíte na poslední chvíli a hledáte jednoduché líčení, které zvládnete levou zadní s tím, co máte doma?

Jste na správném místě. Na inspiraci na halloweenské líčení se podívejte do galerie.