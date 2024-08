Emily v Paříži: Lily Collinsová překvapila krátkým sestřihem. Ostříhala se sama

K výrazné Lily Collinsové, kterou mnozí srovnávají s filmovou legendou Audrey Hepburnovou, neodmyslitelně patřily dlouhou dobu tmavé husté kadeře. Proto překvapila svou náhlou změnou, kdy se na premiéře snímku Maxxxine objevila ve zkráceném účesu po bradu.

Na začátku své kariéry si nechala výrazně zkrátit vlasy i Hepburnová. Díky střihu "pixie" tenkrát vynikly její rysy a Collinsové tento krok také neuškodil. Své dlouhé, vrstvené kadeře s balayage nahradila elegantním, tupým bobem v tmavých odstínech.

Nový sestřih doplnila kostýmovým kompletem od Schiaparelli v pudrově modré s provokativním topem z průhledné látky a se silným zdobením. Vlasy si nechala sčesat na stranu a tvář jí rámovala velká vlna.

Není to poprvé, co Collinsová experimentuje s novým účesem. V roce 2015 se také nechala ostříhat na kratičký "pixie" účes", předloni zase překvapila účesem "na medúzu", který kombinoval vrstvy různých délek a doslova připomínal mořského tvora, podle kterého dostal jméno: kulaté "tělo" tvořily krátké vrstvy a "chapadla" ty delší.

Za všemi jejími proměnami stojí její dlouholetý kadeřník Gregory Russell. Tentokrát to ovšem byla herečka samotná, která si v kadeřnické židli nahrubo kadeře odstřihla sama. Nůžkami odstranila většinu svých dlouhých vlasů, pak to převzal Russel a doladil její účes do dokonalosti.