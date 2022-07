Bude jí šedesát a jehly se nebojí. Žena na TikToku radí, čemu se vyhnout při tetování

Lonni Pikeová podporuje ženy, aby se přijímaly takové, jaké jsou, bez ohledu na věk. Sama jde příkladem, ve třiceti letech se začala tetovat a se zálibou už nepřestala. Během téměř tří dekád nasbírala řadu cenných zkušeností. Deníku Insider svěřila, jak se vyhnout nástrahám v tetovacím salonu.

Za posledních sedmadvacet let si nechala potetovat břicho, záda, obě ruce, lýtka a hrot tetovací jehly snesla dokonce i za uchem. Ve videu z minulého týdne se pochlubila novým květinovým tetováním na ruce. V pondělí si video pustilo na 68 tisíc lidí.

Základem dobrého tetování je dobrý tatér. Důvěru si podle Pikeové zaslouží pouze umělec, kterému nejsou cizí sociální média. "Na sociálních sítích je dnes každý, a pokud tam ten váš není, najděte si někoho jiného."

Právě možnost zhlédnout práci salonu online umožní zákazníkovi udělat si představu o stylu konkrétního tatéra ještě dřív, než se k němu opravdu vydáte. Aby výsledek splnil očekávání, je důležité, aby se autor tetování se zákazníkem dopředu shodli na koncepci.

Pokud se v tetovacím salonu necítíte dobře, odejděte

To je ale teprve první krok. Pikeová doporučuje se s autorem tetování dopředu seznámit a zajít do jeho salonu. Influencerka vzpomíná, že se v minulosti sice nadchla rukopisem tatéra, kterého objevila na sociálních sítích, při osobním kontaktu ale zjistila, že jí nesedí jeho povaha. "Je to duchovní okamžik, měli byste se na člověka, který na vašem těle vytváří umělecké dílo, napojit."

Pokud je vaše kůže tabula rasa a nejste si jisti návrhem, je vhodné začít s něčím malým. Pikeová se s nerozhodnými fanoušky často dělí o své tipy. Věří, že je vhodné začít s drobností než si nechat rovnou vytetovat "rukáv" na celou paži.

Tetování jako kronika života

Influencerka se přiznává, že sama na začátku svá tetování tolik nepromýšlela a nechala si na kůži vyobrazit motiv, který nedává žádný smysl. První tetování by podle ní ale mělo být něčím osobní.

"Zvolte si objekt, který vystihne vaši osobnost v den, kdy si tetování pořizujete. Ať už je to květina, pták, kniha, prostě cokoliv, co vystihne, kým jste právě tomto okamžiku," radí Pikeová. Nakonec je to právě tetování, které odráží vaše pocity a životní okamžiky.

"Za deset let budete někým úplně jiným než teď," věří sedmapadesátiletá žena. Tetování vám proto umožní ohlédnout se a zavzpomínat, kým jste v konkrétní životní etapě byli.