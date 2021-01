Královna skandálů Kate Mossová: Nahé fotky, kokain i nebeské randění s Deppem

Se svým chlapeckým vzhledem se Kate Mossová lišila od ostatních supermodelek éry 90. let a taky žádná z nich nevpadla do devadesátek tak bouřlivě jako ona. Jako čtrnáctiletou ji objevila na newyorském letišti JFK ředitelka modelingové agentury Sarah Doukasová a okamžitě ji začala obsazovat do mezinárodních kampaní, jako například na spodní prádlo značky Calvin Klein.

Modelka měla bouřlivé vztahy s Johnnym Deppem či zpěvákem Petem Dohertym. S tím souvisí skandál z roku 2005, kdy byla přistižena, jak ve zkušebně jeho kapely šňupe kokain. Nakonec si vzala frontmana skupiny The Kills Jamieho Hinceho.

Anglická supermodelka a návrhářka Kate Mossová se narodila 16. ledna a slaví 47. narozeniny. Podívejte se do galerie v úvodu článku.