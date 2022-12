Ztratila jsem plavky na tobogánu, všichni mě viděli, vzpomíná na trapas Babinská

Nejhorší vzpomínka na dovolenou… Jet 1600 kilometrů autem do Francie do pronajatého domu a po příjezdu zjistit, že je to tam tak příšerné, že se člověk raději obratem vrátí těch 1600 kilometrů zpět.

Když mám kocovinu, tak mým nejoblíbenějším jídlem je… Smažený sýr s hranolkami, tatarkou a pivem.

Jako dítě jsem chtěla být… Herečkou. Naštěstí jsem si to později rozmyslela.

Největší strach, který jsem kdy překonala, bylo… Když jsem po žebříku vylezla na lešení. Mám hrůzu ze žebříků.

Kdybych mohla být zvířetem, stala bych se… Delfínem. Jsou pro mě symbolem pospolitosti a zároveň svobody.

Na čem si v poslední době ulítávám… Na vinném střiku s perlivou vodou a ledem.

Mojí největší neřestí je… Na posezení sníst velké balení Nutelly.

Když je mi smutno… Pláču v koupelně.

Tři věci, které bych si s sebou vzala na pustý ostrov… Pokud tam jedu na výlet - opalovací krém, knihu a telefon se sluchátky. Pokud mě tam vysadí navždy - plachetnici, kompas a vodu.

Veřejně známým člověkem, se kterým bych ráda strávila dovolenou, je… Richard Krajčo.

Trapas, kterému se dnes už směju… Když jsem během rychlé jízdy na tobogánu v pražském aquaparku ztratila podprsenku od plavek a všichni to viděli.

Místo, kam se toužím podívat… Momentálně: Saúdská Arábie, Jordánsko, Katar, Kuvajt a Írán.

Oblíbený hrdina z dětství… Vlk z animovaných pohádek Jen počkej, zajíci!