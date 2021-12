Povýšení ženy v práci zvyšuje její šanci na rozvod. Muže kariérní postup neohrozí

I když se Švédsko pravidelně umisťuje na první příčce Evropského indexu genderové rovnosti (pro srovnání Česko tento rok obsadilo 22. místo), výzkumníky ze Stockholmské univerzity zajímalo, jaký vliv má povýšení v práci na rozvodovost u žen a mužů.

Výsledky jejich studie ukazují, že u žen je dvakrát pravděpodobnější, že za svůj kariérní úspěch zaplatí rozpadem partnerského vztahu. Častěji se navíc rozvádí páry, v nichž je starší muž a o děti se více stará jeho partnerka.

"Zatímco kariérní postup na vysoká místa v politice i v soukromé sféře u žen zvyšuje pravděpodobnost rozvodu, u mužů to tak není," shrnuje výsledky spoluautorka studie z minulého roku a profesorka Stockholmské univerzity Johanna Rickneová pro zpravodajský portál BBC.

Ta se svým kolegou Olle Folkem analyzovala životy heterosexuálních mužů a žen pracujících pro soukromé společnosti se 100 a více zaměstnanci. Výsledky ukazují, že u žen byla pravděpodobnost rozvodu do tří let od jejich povýšení na pozici generální ředitelky dvakrát vyšší než u jejich protějšků. To stejné platilo pro ženy v politice, lékařky, policistky i ženy v církevních službách, které významně postoupily ve své kariéře.

Autoři studie uvádí, že i když měla většina respondentů děti, velká část potomků se stěhovala z domova v době, kdy se pár rozcházel. To znamená, že stresory stojící za rozvodem nebyly spojeny s tlakem péče o malé děti. Rickneová výsledky studie komentuje slovy, že ačkoliv má Švédsko zákony, jež mají za cíl vytvořit podmínky, kdy si jedinec nebude muset vybírat mezi rodinou a kariérou, vědecká zjištění ukazují, že realita je jiná.

Méně se rozvádí věkově blízké páry

Když se v rodině mění ekonomické a sociální role, pár podle Rickneové zažívá "stres a tření". To se odráží například na množství volného času, který spolu muž a žena tráví, či na rozdělení domácích prací.

Výsledky studie navíc ukazují, že se častěji rozvádí dvojice, v nichž je starší muž a mladší žena, která čerpá větší množství mateřské dovolené (ve Švédsku si ji páry mohou rozdělit rovnocenně). Naopak je to u podobně starých dvojic, které se o potomky starají stejným dílem.

"Vysoce postavené ženy si nevezmou muže s nízkým platem, jenž se chce starat o domácnost. Mají tendenci najít si partnera s ještě vyšším příjmem, než mají ony samy. Možná je řešením najít si už od začátku rovnocennější vztah," říká Rickneová s tím, že ve společnosti stále převládá představa, že by si žena měla najít dobře zajištěného prince na bílém koni. Na základě toho odbornice upozorňuje, že "manželský trh" nedrží krok s tím pracovním. "Je stále neobvyklé, aby by byl muž ten, kdo podporuje kariéru někoho jiného. Myslím, že změna této normy je ještě daleko před námi," vysvětluje.

Rozvod nemusí být negativní životní změna

Jako pozitivní příklad uvádí BBC příběh osmatřicetileté Švédky Charlotte Sundåkerové. Ta se dva roky po narození dítěte stala generální ředitelkou globální vzdělávací společnosti. Jejímu partnerovi je 31 let a Sundåkerová popisuje, že partner je už z jiné generace, která se snaží najít novou definici mužství. S tím podle ní souvisí to, že ji dokáže a chce podporovat. Oba uvádí, že jádrem úspěchu jsou časté a upřímné rozhovory o výzvách, s nimiž se potýkají, a zároveň o výhledech do budoucna, kdy to bude v jiné části života naopak Sundåkerová, která bude manžela podporovat v jeho podnikání.

Rozvod přitom nemusí být primárně negativní životní změna. Švédská právnička Molly Malmová poukazuje na to, že velká rozvodovost ve Švédsku v porovnání se zbytkem Evropské unie, může být důsledkem právě vysoké genderové rovnosti, konkrétně zapojení žen do pracovního procesu a normalizované střídavé péče. Ženy tak mohou odejít z partnerství, která nefungují.

"Pokud má žena manžela, který ji nepodporuje, rozvod je způsobem, jak mohou oba pokračovat ve své kariéře a stále si najít nového partnera. Není vždy nutně ideální zůstat s jednou osobou celý život," uzavírá Malmová.

