Prodlouží vám život a pomůže v práci. Nebojte se tuto činnost dělat každý den

Ne nadarmo se říká, že smích léčí. A přestože současná doba moc momentů k zasmání nenabízí, Naomi Bagdonasová tvrdí, že právě během pandemie lidé potřebují humor více než kdy předtím.

"Když se s někým smějeme, a je jedno jestli prostřednictvím obrazovky nebo v dvoumetrové vzdálenosti, získáváme tím koktejl hormonů, který posiluje naše emoční pouta. Různé výzkumu ukázaly, že nás to činí odolnějšími, kreativnějším a vynalézavějšími," říká americká byznysová konzultantka.

Ta společně s kolegyní Jennifer Aakerovou vedla průzkum mezi 1,4 miliony lidmi ve 166 zemích z celého světa a přišla na to, že i přes velké množství benefitů, které smích přináší, se smějeme málo. To potvrzují i další studie, jak popisuje server Travel and Leisure.

Například pět let starý norský výzkum, který po dobu 15 let sledoval 50 tisíc lidí, ukázal, že lidé, kteří si udržují smysl pro humor, žijí až o osm let déle než ti, kteří jsou spíše bručouni.

Dospělí na smích často zapomínají

A zatímco čtyřleté dítě propuká v smích až 300krát za den, 40letý dospělý stejný počet záchvatů smíchu mívá v průběhu více než dvou měsíců. Podle Bagdonasové a Aakerové za to může i to, že se s nástupem do práce bereme víc vážně a snažíme se působit seriózně. Dalším důvodem je strach, že se vtip nepovede a budeme působit spíše trapně.

Na toto téma navíc nedávno vydaly knihu. "Humor je jedna z věcí, ve které je nesmírně důležitý kontext," říká Bagdonasová. Podle ní je tak důležité při vtipkování myslet na to, jestli se svými poznámkami nikoho příliš nedotkneme a neponížíme jej. "Čím blíže je to pravdě, tím větší bolest můžeme způsobit a tím vyšší je riziko, že někoho urazíme," dodává.

Lidé by tak měli být otevření vůči vtipům, stejně jako připravení na to se omluvit, pokud se jejich rádoby vtipné poznámky nesetkají s úspěchem.