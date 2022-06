Původní místo vám už nedáme, slyší ženy po rodičovské. Pomohl by mužský vzor

Podle květnové zprávy amerického hnutí Marshallův plán pro matky jsou benefity spojené s péčí o děti pro ženy rozhodujícím faktorem v tom, zda zůstanou ve stávajícím zaměstnání. Více než 800 z tisíce dotazovaných rodičů dětí předškolního věku uvedlo, že možnost flexibilního úvazku, firemní školky nebo práce z domu jsou důvody, které je přimějí zůstat či změnit zaměstnání. Podle Lucie Königsmarkové z české neziskové organizace Gender Studies by se nicméně benefity pro pečující osoby neměly týkat pouze žen, ale také mužů a stejnopohlavních párů.

"Zpráva od pracujících rodičů je jasná: podpora péče o děti zaměstnanců může mít vliv na jejich nábor, udržení, produktivitu a štěstí," říká Reshma Saujaniová, zakladatelka a ředitelka americké kampaně Marshallův plán pro matky, která má za cíl transformovat pracovní prostředí tak, aby umožnilo ženám sladit pracovní a rodinný život.

Výsledky průzkumu na tisících rodičů s dětmi do pěti let věku ukázaly, že pro 83 procent dotazovaných jsou benefity spojené s péčí o potomka důležité při rozhodování, zda zůstat ve stávajícím zaměstnání. 69 procent žen by si pravděpodobněji vybralo zaměstnavatele, který nabízí hlídání dítěte na místě pracoviště či finanční příspěvek na něj, a pro 53 procent dotazovaných žen byla péče o děti jeden z důvodů, proč dočasně opustily své zaměstnání, pracovaly menší množství hodin, než by měly, či si zvolily méně náročné povolání.

Ženy se po mateřské nevrací do původní práce

Zatímco ve Spojených státech neexistuje státem regulovaný systém péče o malé děti jako v České republice, v rámci něhož mají rodiče k dispozici školky nebo dětské skupiny, podle místopředsedkyně České ženské lobby a ředitelky společnosti pro zdravé rodičovství Aperio Elišky Kodyšové se ženy v tuzemsku točí v začarovaném kruhu.

"Ve chvíli, kdy žena nemá jistotu místa ve školce či v dětské skupině a možnost flexibility - ze strany zaměstnavatele i školky či dětské skupiny - tedy možnost odejít z práce dřív, nebo naopak vyzvednout dítě později, raději návrat do práce odloží," říká Kodyšová. Zaměstnavatelé podle ní tak často s ženami, které jsou na rodičovské, nepočítají. "Jejich zástupu dají rovnou smlouvu na dobu neurčitou. To ženy od návratu ještě víc demotivuje, protože vědí, že se nevrátí na stejnou pozici," dodává Kodyšová, podle níž se řada matek nevrátí do původního zaměstnání, protože se bojí, že by jej nezvládly sladit s péčí o rodinu.

"Volí méně náročnou práci, zejména pokud se během rodičovské rozešly s druhým rodičem, což se děje ve 40 procentech případů do tří let věku nejmladšího dítěte. Tím klesá jejich příjem, zhoršují se kariérní šance a dlouhodobě se zvyšuje riziko chudoby. Takhle přicházíme o řadu kvalifikovaných žen - nejen ve firmách, ale i ve vědě," upozorňuje Kodyšová.

Důležité je v péči o dítě podporovat muže

Podle nejnovějšího Indexu rovnosti Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE) je v českých rodinách péče o děti i domácnost stále nevyrovnaná. Negativní dopad na rovnost žen a mužů měla výrazně koronavirová pandemie. Následky opatření proti šíření viru dopadly v podobě zavřených škol a pracovišť ve větší míře na ženy - péčí o děti trávily v průměru 62 hodin týdně, o domácnost se staraly 23 hodin týdně. U mužů se jednalo o 23 a 15 hodin týdně.

Ve výše zmíněném americkém průzkumu 45 procent matek, které opustily své pracovní místo, uvedlo jako důvod výpovědi nemožnost financovat hlídání či jeho nedostupnost v porovnání s 14 procenty mužů. Řešením nerovného dopadu rodičovství na kariéru je podle Kodyšové v tuzemském i světovém měřítku podpora mužů v péči o dítě, zavedení flexibilního pracovního režimu, konkrétně pružné pracovní doby, možnost pracovat odkudkoliv a zaměřovat se na výsledky, ne na čas strávený na pracovišti. "Důležité je také neztratit s lidmi, kteří jsou na rodičovské, kontakt. Zvát je na firemní akce, řešit v předstihu, kdy se budou chtít vrátit a jak to bude vypadat," vyjmenovává Kodyšová možnosti.

Zároveň vyzvedává, že důležité je zaměřit se také na podporu otcovské péče. Pokud se budou firmy zaměřovat pouze na ženy, česká i světová společnost bude mít zase pouze ženy přetížené slaďováním. "Řešením je například mít ve vedení firmy muže, kteří fungují jako vzor pro ostatní. Využívají volno na péči, chodí domů dřív, aby vyzvedli děti. Protože pokud bude firma tolerovat, že ženy odcházejí dřív z porad, aby vyzvedly děti, dojde k tomu, že ženy - nejen matky, ale i ty, které pečují třeba o rodiče či jiné závislé členy rodiny - začnou být považované za ty méně schopné a většina podstatných věcí se dohodne, když tam nebudou," vysvětluje Kodyšová.

Muž je živitel, žena pečovatelka

V návaznosti na výsledky amerického průzkumu vytvořilo hnutí Marshallův plán pro matky organizaci Národní obchodní koalice pro péči o děti, jejíž členové se zavazují k podpoře zaměstnanců a zaměstnankyň ve slaďování pracovního a rodinného života. Do koalice se zapsaly velké společnosti jako Patagonia, Archewell nebo Athletes Unlimited. V českém prostředí ochotu firem slaďovat soukromý a kariérní život a zajišťovat genderovou rovnost na pracovišti mapuje soutěž neziskové organizace Gender Studies Firma roku: Rovné příležitosti.

Na ochotu zaměstnavatelů zavádět a reálně poskytovat benefity pro rodiče související s péčí o dítě mají podle koordinátorky soutěže Lucie Königsmarkové vliv stereotypy o mateřství, rodičovství a kariéře žen i mužů. Stále se má podle ní za to, že muž je živitelem rodiny a žena o ni pečuje. To se následně odráží v nerovném finančním ohodnocení pohlaví, takzvané pay gap, automaticky se počítá s tím, že to bude právě žena, která práci kvůli rodině omezí či změní (a v jejím důsledku tak musí ve většině případů také udělat). Stejně jako Kodyšová, i Königsmarková uvádí, že důležitá je dostupnost zmíněných benefitů pro oba rodiče a stejnopohlavní páry.

Minulý ročník soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se zaměřoval právě na slaďování mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnání. "Firemní školky, příspěvky na hlídání dětí, flexibilní pracovní dobu, zkrácené úvazky - včetně možnosti přecházet mezi plnými a zkrácenými úvazky, home office či placené volno využitelné na péči o děti," vyjmenovává Königsmarková benefity, které některé z firem působících v Česku již nyní poskytují. Na vítězných příčkách se v posledních letech umístila ČSOB, výzkumné centrum CEITEC Masarykovy Univerzity a společnost IBM Brno (nyní Kyndryl).

