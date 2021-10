Jak voní diskriminace? Aromatická svíčka upozorňuje na nerovné postavení žen a mužů

Britská společnost zvolila pro svou svíčku "nudné vanilkové aroma", aby upozornila na nedostatek diverzity v řídicích pozicích velkých firem. Vychází ze šetření projektu The Society Pages Minnesotské univerzity, podle kterého zastávali v roce 2020 pozici generálního ředitele či ředitelky největších světových firem v 85 procentech případů muži.

Svíčka se prodává za 15 liber (v přepočtu necelých 450 korun) v e-shopu Flaming Crap a na obalu je jednoduché sdělení: "85 procent generálních ředitelů jsou bílí muži. To se musí změnit". Náborová společnost Lightning Travel Recruitment dlouhodobě upozorňuje na nedostatečné zastoupení žen, etnických a sexuálních minorit ve vedení firem.

Vanilka podle on-line prodejce ztělesňuje to, jaké aroma má pracovní prostředí bez diverzity. "Měli bychom investovat do lidí bez ohledu na jejich gender, rasu, sexuální orientaci nebo barvu pleti. Měli bychom se zaměřovat na lidi pro jejich schopnosti a dovednosti," uvádí e-shop Flaming Crap. "Bohužel to tak ale stále není, a tak jsme zachytili aroma světa bez diverzity - obyčejná stará vanilka," dodává.

Generální ředitel Lightning Travel Recruitment Christopher King řekl pro The Independent, že kromě studie Minnesotské univerzity jej k nápadu dovedlo také to, že od vrcholových představitelů firem neustále poslouchal, že diverzita není problém. Sám King se identifikuje jako nebinární - nesouzní s mužskou ani ženskou genderovou identitou.

