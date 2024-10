Co o vás prozradí váš pracovní stůl?

Lidé tráví v průměru více než pět hodin denně sezením u svých pracovních stolů. To znamená, že jediná věc, kterou trávíte více času, je spánek. Pak je samozřejmě přirozené, že se na vašem stole promítá vaše osobnost. Pojďme se tedy podívat na to, co o vás váš pracovní stůl může vypovídat.

Můžete mít například přeplněný stůl a na něm nepořádek. Hlavním vaším rysem tedy bude extroverze, jste přátelští a otevření vůči kolegům. Býváte kreativní, ale často méně produktivní. Nikdy nic nevyhodíte, včetně zbytků oběda z minulého týdne. Jistě také používáte větu o organizovaném chaosu, ve kterém přesně víte, kde co najdete. Na druhou stranu je ale statisticky vyzkoumáno, že trávíte týdně kolem čtyř hodin hledáním konkrétních papírů a věcí.

Vaším pravým opakem jsou ti, kteří mají čistý a minimalistický pracovní stůl. Hlavním jejich rysem je svědomitost, pečlivost a disciplinovanost. Rádi plánují a jsou strukturovaní. Kromě toho jsou zaměstnanci s uklizenými stoly pravděpodobně nejspolehlivějšími lidmi v kanceláři. Mají vysoké standardy a vždy svou práci odvádějí včas.

Další typem pracovního stolu je rozpínavý pracovní stůl a u něho sedí rozpínavec - muž nebo žena. Každý den se zdá, že se jeho část stolu trochu zvětšuje s novým stohem knih, papírů nebo rychlovarnou konvicí, kterou si koupil a zatím ji neodvezl domů. Odskočíte si na oběd, a když se vrátíte, na vašem místě je napůl snědený oběd vašeho rozpínavého kolegy nebo kolegyně. Obvykle je rozpínavec dominantní a agresivnější, resp. méně citlivý na potřeby lidí kolem sebe. Dnešní vysoce sdílené pracovní prostory mohou vytvořit rozpínavce z kohokoli, pokud nejsou pečlivě navrženy a spravovány s ohledem na potřeby všech.

Čtvrtým typem pracovního stolu je technický pracovní stůl. Pokud máte takový stůl, je vaším rysem zvídavost a potřeba experimentovat. Rádi děláte věci podle svého. Většinou budete mít několik propojených monitorů a řídíte se heslem, čím více přístrojů, tím větší produktivita. Na vašem stole najdou vaši kolegové všechny možné technické pomůcky a dráty. Pouštíte se do každé práce, kde můžete využít své technické znalosti.

Dalším důležitým typem stolu je personalizovaný pracovní stůl, který poznáte podle toho, že je výrazný, stylový a neobvyklý. Říká o vás, že jste člověk kreativní, intelektuální a otevřený novým zkušenostem. Různé knihy nebo časopisy na různá témata hovoří o vaší zvědavosti, zatímco cestovní fotografie nebo upomínky z cest mohou ukazovat na vaši touhu po dobrodružství a nové zážitky. Výrazně personalizovaný pracovní stůl nebo kancelář naznačuje, že jste otevřeni a kreativní.

Možnost mít osobní prostor upravený podle vlastních potřeb podporuje spokojenost a psychickou pohodu v práci, a dokonce i fyzické zdraví, takže více přizpůsobený pracovní prostor má výhody jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.