BLOG Fandimámám: Pět pravidel peněz a jak je mít

Vždy se snažte žít pod své příjmy

Nebo také nežijte nad svoje možnosti. Všechno, co je nad vaše možnosti, omezte na minimum. To znamená drahé věci z rozmaru. To, co vám televize cpe, že musíte mít - nebo vaše děti. To se týká i léků, preparátů, služeb, jako polštářky na úlevu od bolesti a podobné cetky, které nikdy nevyužijete a nepomohou.

Vždy si odložte 10 procent z každého svého příjmu

To znamená ze všech peněz, které kdy dostanete, odložte 10 procent. Ze začátku je to těžké a svádí to člověka, aby to nedělal, protože mu hlava říká, že "nemá" a "bude mu to chybět". Uvidíte ale, že peníze, které odložíte, vždy přijdou a vy ušetříte a začnete vytvářet dostatek. Na odložené peníze nikdy nesahejte, místo toho se snažte vymyslet, jak peníze získat jinde.

Sledujte, za co utrácíte

Projděte všechny služby, které platíte. To, co platit nemusíte, zredukujte, např. spousta lidí má počítač, televizi, rádio. Já mám třeba jen počítač. Tím odpadají náklady za televizi a rozhlas, protože díky internetu mám přístup ke všemu. Zároveň mi odpadají výdaje za drahé televize, potřeba měnit televizi každý rok, brát si půjčku. Také díky tomu nepropadám žádným depresím kvůli zprávám. Hrůzy a děsy, co na nás valí média, se mě netýkají.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Snažte se umořit dluhy a žádné nové si nedělat

Všechny dluhy, které máte, se snažte splatit. Začněte přemýšlet, kde vzít peníze na to, abyste tyto dluhy poplatili. Jak to udělat, abyste se z této situace dostali. Zároveň zapomeňte na cestu "nový dluh". To je cesta do pekla. Místo toho zvolte jinou. Musíte víc pracovat? Můžete prodat nějakou svou dovednost nebo schopnost?

Peníze jako nejlepší přítel

Začněte na peníze pohlížet jako na nejlepšího přítele, nikoli jako na protivníka, s kterým stojíte v ringu a čekáte, kdy vám dá takovou ránu, z jaké se už neseberete. Váš život dneska nekončí, a pokud tu máte být ještě několik desítek let, bude to dlouhá cesta, pokud peníze budete vidět jako někoho, kdo s vámi vždy vymete. Jak byste se chovali k nejlepšímu příteli? Tak se chovejte k penězům. Projevte jim lásku, vděk, úctu, ocenění a pozvěte je do svého života. A ve velkém!

No a mezitím co budete nabývat své finanční hojnosti, můžete požádat o pomoc Fandi mámám. Fandi mámám poskytuje pouze materiální pomoc, nikoli peněžní, ale i to velmi pomáhá. Díky této pomoci od dárců maminkám zůstávají peníze, které mohou použít právě na úhradu nezbytně nutných nákladů. Obraťte se na nás na www.fandimamam.cz.

Text: Mirka Rösslerová