Britský výzkum: Jeden z pěti mladých rodičů lituje, že počal dítě. Jde o tabu doby

Dotazování britských rodičů realizovala firma pro výzkum trhu a analýzu dat YouGov. Ptala se 1249 lidí a ze sesbíraných odpovědí vyplynulo, že 17 procent rodičů někdy během svého života litovalo, že počali dítě.

Ukázalo se také, že ne každý rodič, který svého rozhodnutí v určité fázi života želel, se takto cítil napořád. Zatímco jeden ze sedmi Britů sdělil, že byly doby, kdy si přál, aby zůstal bezdětný, aktuálně to platí "jen" pro jednoho z dvanácti dotazovaných.

Podíl rodičů, kteří litují, že počali dítě, rapidně stoupá ve věkové skupině mezi 25 a 34 lety. Své rozhodnutí v této kategorii považuje za nepříliš šťastné jeden z pěti účastníků průzkumu.

Naopak nejméně svého rodičovství litují lidé nad 55 let, jejichž děti jsou ve většině případů pravděpodobně dospělé. Negativně o skutečnosti, že má potomky, smýšlí pouze jeden z deseti Britů v této věkové kategorii

Rodiče se bojí odsouzení, proto píší anonymně

Drtivá většina z dotazovaných rodičů by své rozhodnutí založit rodinu neměnila, i když se v průběhu výchovy dětí potýkali s menší nebo větší nespokojeností. Pro bezdětný život by se rozhodla čtyři procenta z nich. Zhruba stejné procento dotazovaných by zvážilo počít méně dětí, pokud by se mohli rozhodnout znovu.

Téměř třetina dotazovaných, 29 procent, pak sdělila, že by si přáli větší rodinu. Takto odpovídali hlavně lidé z mladších věkových skupin, rodiče starší 65 let by si přáli více dětí výjimečně. Častěji toužily po větším množství potomků ženy než muži.

Společnost YouGov také uvádí, že rodiče, kteří litují toho, že mají děti, nejčastěji využívají pro filtraci svých pocitů anonymní on-line fóra. Bojí se totiž společenského odsouzení.