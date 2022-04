Jaro je tady! Přinášíme několik originálních a užitečných produktů

Co by to bylo za jaro bez pořádného jarního úklidu

Máte rádi svou domácnost čistou, příjemně voňavou a k životnímu prostředí šetrnou?

Pokud jste si odpověděli ano, tak vám doma nesmí chybět multifunkční ekologický čistič AYETO Eco, který je vhodný do celé domácnosti. Zákazníci ocení jeho revoluční systém doplňování z práškového koncentrátu, odmašťovací schopnosti a účinnou péči o čistotu pevných ploch. Produkt dodává lehký lesk, vůni čistoty a svěžesti. V produktu jsou také přírodní změkčovadla a příjemná vůně esenciálních olejů (pomeranč, máta a levandule).

250 g | 1 litr = 16 Kč, 399 Kč

Více o českém výrobci AYETO Eco najdete na ayetoeco.cz

ALPH aneb investice do bydlení, co se vyplatí

Rádi byste estetickou, chytrou a ekologicky přívětivou domácnost?

Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete ušetřit desítky procent nákladů na výstavbu nebo modernizaci vašeho bydlení. Domy v tzv. pasivním+ standardu jsou mezi lidmi čím dál více oblíbené. Pozitiva, která tyto domy mají, přináší užitek nejen lidem, ale také přírodě. Mezi takové pasivní domy se řadí i ty postavené technologií ALPH, které staví zlínská technologická společnost NWT a její divize Pasivní domy.

Více informací najdete na alph.cz

Ergonomicky a ekologicky vybavené pohodlí

Láká vás relaxace i z kancelářské židle?

Kancelářská židle Muuna (MU 3101.04)se hodí do jakéhokoliv interiéru. Čalounění nabízí širokou škálu barev, což ještě zvyšuje její schopnost adaptovat se do jakéhokoli interiéru. Židle Muuna byla vyrobena tak, aby se dala každá její část demontovat a recyklovat pro lepší dosažení ekologické udržitelnosti. Navíc ji pro Vás můžeme nechat očalounit v látce Oceanic, která je vyrobena z recyklovaných plastů. Více o produktech RIM zjistíte na webu rim.cz nebo v síti RIM Pointů v Čechách a na Slovensku.

Nechte se překvapit s Unboxinem

Dát zboží druhou šanci a šetřit peněženku i životní prostředí?

Unboxino je nový, rozumný způsob nákupu, kde si kupujete SMARTbox, a ne přímo určitý produkt od určité značky. Funguje na principu, jako když jste byli malé dítě a psali jste seznam Ježíškovi, co byste chtěli dostat pod stromeček. Stačí si zvolit velikost SMARTboxu (1, 2, 3, 5 nebo 10 kg) a předvybrat druhy zboží, které potřebujete, nebo vám prostě jen udělají radost. Z vašeho předvýběru jsou pak vybrány dle aktuální nabídky produkty a sestaven SMARTbox přímo na míru.

Více informací o Unboxinu naleznete na unboxino.cz

Přírodě jste pomohli a co můžete udělat pro sebe?

Po odbornících v IT je neustálá poptávka. Co takhle s příchodem jara začít s restartem kariéry?

Programy od Coding Bootcamp Praha jsou k tomu tím nejrychlejším způsobem. Intenzivní coding bootcamp je zaměřený na web development. Ve třech fázích (Kódér, Programátor a Developer) proniknete do světa web developmentu a v rámci bootcampové metody výuky "learning by doing", vytvoříte 6 projektů - 1 individuální portfoliový web, 4 týmových projektů během hackathonů a 1 týmový finální projekt.

Nejbližší termín: 2.5. - 22.7. 2022.

Více informací na codingbootcamp.cz

S příchodem nového ročního období se nemění jen prostředí, ale také potřeby našeho těla. Přestože už je všude spousta slunce, bývá z jara mnoho lidí nemocných. Abychom vám pomohli se nemocem vyvarovat, přinášíme tip, který v těchto jarních dnech dokáže podpořit vaši imunitu, náladu i hormony.

Doplněk stravy FEMINUS pro ženy. Díky přírodnímu složení se zaměřuje na posílení imunitního systému a udržení dobrého sexuálního zdraví. Přispívá také ke správnému posílení imunitního systému, močové soustavy, reprodukčního systému a k hormonální rovnováze. Snižuje míru únavy a vyčerpání. Jedná se o přírodní produkt obsahující ověřené látky pro optimalizaci ženského hormonu estrogen.



Cena balení na měsíc: 569 Kč (60 tablet) K dostání na Feminus.cz