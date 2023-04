Jarní šatník se neobejde bez módních cargo kalhot

S jakými dalšími oděvy kombinovat trendy cargo kalhoty?

V letošní sezóně se blýsknete se stylovými cargo kalhotami s praktickými kapsami. Tyto kalhoty jsou velmi pohodlné a hodí se zejména do sportovně laděných outfitů. V oblasti pasu a u nohavic disponují většinou stahovacími šňůrkami. Módní kousky najdete např. na oblíbeném e-shopu House. V letošní sezóně budou in kousky se zvýšeným pasem. Ty mají tu výhodu, že vás opticky prodlouží a zeštíhlí. Módní kalhoty mohou dámy kombinovat s celou řadou oděvů. Slušet vám to v nich bude v kombinaci s krátkým crop topem, ale také s tank topem nebo s pohodlným bavlněným trikem. Volit můžete modely triček s potiskem. Ty budou letos v kurzu.

Jakou obuví a kterými módními doplňky obohatit outfit s cargo kalhotami?

K módním cargo kalhotám s kapsami se výborně hodí sportovně laděné boty. Vsadit můžete např. na mladistvé sneakersy. Ty mohou mít nízkou i kotníčkovou podobu. Dále můžete ke cargo kalhotám nazout i turistickou obuv. Slušet vám to bude i v modelech obuvi, jako jsou sandály nebo espadrilky. Sandály pak mohou mít otevřenou i uzavřenou špičku. Záleží tedy jen na vás a na vašem jedinečném vkusu. Co se týče módních doplňků, můžete outfit s cargo kalhotami obohatit o tašku přes rameno. Slušet vám to bude i se sportovním batohem. Outfit pak lze vyšperkovat také módní čepicí. Letos budou in především truckerky. Pro nákup opravdu stylových kalhot zadejte do vašich webových prohlížečů slovní spojení: módní dámské cargo kalhoty - House. Tady si cargo kalhoty vybere i ta nejnáročnější zákaznice.

Jaké barvy, materiály a vzory budou v letošní sezóně in?

Aby byl náš outfit s cargo kalhotami dokonalý, musíme mít povědomí o trendy vzorech, barvách a materiálech pro danou sezónu. Letos budou hrát prim cargo kalhoty v přírodních a v pastelových barevných tónech. Tmavě modré, pistáciové i hnědé cargo kalhoty tak budou dobrou volbou. In budou i kousky se vzory a s motivy. V módě budou především ty zvířecí. Co se týče materiálů, vedou letos na plné čáře ty přírodní. Jsou nejen vysoce módní, ale také odolné a tzv. udržitelné. Jako bonus jsou pak i příjemné na dotek. Napište do svých prohlížečů heslo dámské kalhoty - House a vybírejte si z široké nabídky zmíněného oblečení v trendy barvách.