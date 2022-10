Jaký seriál si rozhodně nenechat ujít v roce 2023?

Na jaře roku 2023 čeká diváky nový osmidílný komediální seriál Revír. Natáčel se v malé vesničce Skřivaň ve Středočeském kraji, která se tak na měsíc proměnila v živé kulisy fiktivního mysliveckého sdružení. Kromě prvotřídních hereckých výkonů nebude na obrazovkách nouze ani o skvělou a originální hudbu, o kterou se postarala umělecká a hudební skupina Gruppo Salsiccia.

A o čem seriál tedy bude?

Členové nejstaršího mysliveckého spolku v zemi čelí nejen divoké zvěři a milostným vášním, ale i mnohem horším katastrofám. Jejich revír je totiž ohrožen pytláckými investory. Parta nimrodů se tak musí spolehnout na starou loveckou moudrost, která jediná je může přivést na cestu k záchraně milovaného revíru. Lovu zdar! ZDAR!

"Scénář je napsaný zábavně, chytře, není urážlivý. Je to osm půlhodinových dílů, což vyžaduje udržet napětí, aby to diváky bavilo, příběh se musí dávkovat a jeho děj musí gradovat. Tím, že dominantním tématem jsou myslivci, kteří jsou pro Česko takovou zvláštností, myšleno v evropském kontextu, je to zajímavé a netradiční," říká k seriálu jeden z hlavních herců David Prachař. K samotnému natáčení dodává: "Výjimečné to bylo zejména s ohledem na lokace a podmínky, ve kterých se natáčelo. Nořili jsme se do rybníka, běhali jsme v plné výzbroji, a to i společně s myslivci a jejich psy. No a závěrem mě taky "mučili". Celé natáčení bylo v exteriéru, nic jsme netočili v ateliérech. To je také relativně netradiční a jedinečné."