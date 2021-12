Jak vybrat vánoční osvětlení?

Doma nás ve vánoční světelné dekoraci nic nelimituje, navíc jsme jako národ známí tím, že své domovy umíme opravdu úžasně vyzdobit a osvítit. Jak vybrat to pravé vánoční osvětlení?

Bez světýlek nejsou Vánoce

Stromeček ozdobený vánočními baňkami a plápolajícími svíčkami je minulostí, dnes je nahradily světelné řetězy, které jsou přeci jen o něco bezpečnější a déle vydrží. Proč se stresovat, že na Štědrý den budete volat hasiče, když vám od plamínku vzplane celý stromek, když si ten jediný a pro děti nejdůležitější večer můžete užít v klidu?

Kdy začít s vánoční výzdobou?

Univerzální datum pro ozdobení bytu nebo domu světýlky není pevně stanovené, tak nějak se ale má za to, že se s výzdobou začíná první adventní neděli. Ta je sice už za námi, kdo ale nemá vyzdobeno, může se do toho pustit teď. Do Štědrého dne času dost.

Vyberte si ale takové osvětlení, které vám bude příjemné, navodí atmosféru Vánoc, ale nebude rozčilovat vás ani třeba sousedy. Vánoce jsou přece svátky klidu a pohody.

Jaké vánoční osvětlení si můžete pořídit?

Nabídka světelných dekorací je rok od roku širší a širší, na své si tak přijde každý.

Základem je vánoční řetěz na stromeček . Jeho délku vybírejte ideálně podle velikosti vašeho stromečku. Řetěz by ho měl celý obmotat, neměl by ale nikde být napnutý k prasknutí. Naopak by měl být mírně prověšený. Víte, že na stromeček o velikosti cca 150 cm budete potřebovat asi 15m řetěz?

. Jeho délku vybírejte ideálně podle velikosti vašeho stromečku. Řetěz by ho měl celý obmotat, neměl by ale nikde být napnutý k prasknutí. Naopak by měl být mírně prověšený. na stromeček o velikosti cca 150 cm budete potřebovat asi 15m řetěz? Zimní atmosféru vykouzlí i vánoční dekorace v podobě svítících dárečků, sněhuláků, medvědů, stromečků apod.

v podobě svítících dárečků, sněhuláků, medvědů, stromečků apod. Co takhle vánoční projektor, který během pár vteřin vyčaruje hvězdné nebe, sněhové vločky nebo nějaké barevné ornamenty?

který během pár vteřin vyčaruje hvězdné nebe, sněhové vločky nebo nějaké barevné ornamenty? V interiéru mají své místo i svícny, lucerny, svítící domečky, betlémy atd.

V okně báječně vypadají vánoční hvězdy nebo klasické obloukové svícny.

Chcete vyzdobit nejen interiér, ale i interiér ? Po domě můžete různě zavěsit světelné řetězy, rampouchy a další dekorace, pohlídejte si ale, že jsou vyrobeny z nezávadných materiálů a splňují bezpečnostní normy. Důležitý je stupeň ochrany minimálně IP44.

? Po domě můžete různě zavěsit světelné řetězy, rampouchy a další dekorace, pohlídejte si ale, že jsou vyrobeny z nezávadných materiálů a splňují bezpečnostní normy. Důležitý je stupeň ochrany minimálně IP44. Chcete zajít ještě o kousek dál? Co si tak na zahradě vytvořit osvětlenou ZOO, ve které se prohání soby, tancuje medvěd, domov tu našel třeba i los? Proč ne, pořiďte si nejrůznější postavičky, nezapomínejte ale na kontrolu IP kódu. I tady platí, že minimum je IP44.

Tip na závěr: Vyberte si chytré osvětlení

Koho by bavilo každý den rozsvěcet a zhasínat všechna světýlka? Doba jde kupředu, a to i na poli vánočních dekorací. Ty tak mohou disponovat speciálními funkcemi jako dálkové ovládání, díky kterému je rozsvítíte třeba ze svého oblíbeného křesla, nebo časovačem. Ten stačí naprogramovat a světýlka se ve stanovenou dobu sama rozsvítí a pak i zhasnou.

Víte, že některé dokonce můžete ovládat prostřednictvím svého chytrého telefonu?