Jak vybrat svatebního fotografa, který zachytí krásu vašeho velkého dne

I proto nám svatební fotograf David Bernard nám prozradil, co je pro něj jako fotografa důležité a co by mělo by důležité naopak pro vás.

Svatební fotograf David Bernard, který má bohaté zkušenosti v oboru, sdílí několik klíčových aspektů, na které se při fotografování svateb zaměřuje.

"První svatbu jsem fotil před sedmnácti lety, ale to bylo spíš pro zábavu. Zlom přišel až v roce 2008, kdy jsem vyhrál fotografickou soutěž Canon. Původně jsem totiž pracoval v IT a také jsem dobrovolný hasič. Tenkrát jsem poslala do soutěže Canon fotku z hasičských závodů. Dostal jsem se mezi finalisti, kteří jeli do Vídně, byli to soutěžící z celého světa. Já jsem vyhrál kategorii sport a díky Canonu jsem letěl na Island, kde jsem dostal šanci fotit bahenní fotbal. V ten moment jsem focení úplně propadnul," říká David.

Prvním z nich je navázání kontaktu s novomanželi a porozumění jejich představám a očekáváním. Komunikace je klíčová, protože fotograf chce zachytit ty správné okamžiky a zanechat novomanžele s nezapomenutelnými vzpomínkami.

"Já vždy chci, aby tam bylo co nejvíce opravdovosti. Chci, aby si novomanželé po deseti nebo třiceti letech řekli, jo takhle to tenkrát bylo, a ne že budou vzpomínat na to, jak tenkrát stály tři hodiny na slunci a fotili se," říká David.

Dalším důležitým faktorem je světlo. Profesionální svatební fotografové se snaží využít přirozené světlo a vytvořit dokonalé podmínky pro zachycení každého detailu. Magické atmosféry docílíte pouze správnou prací se světlem.

Video: komerční článek

"Dost často fotím svatby i v Irsku, kde mají ke svatebnímu dni úplně jiný přístup než u nás. Svatby začínají odpoledne a trvají až do rána. Po obřadu se přejíždí na místo, které je vzdálené třeba až sto kilometrů. Počasí v Irsku je samozřejmě jiné než u nás a člověk musí mít s sebou techniku, na kterou se může spolehnout a díky které budou fotky kvalitní i v deštivém počasí," dodává David.

Tipy pro výběr svatebního fotografa:

Prozkoumejte portfolio různých svatebních fotografů a zaměřte se na jejich styl a schopnost zachytit emoce. Najděte fotografa, který s vámi rezonuje. "Fotograf by vám měl sedět i po lidské stránce, přeci jen s vámi tráví celý den," vysvětluje David. Komunikace: Předem si stanovte, jaké máte představy. Pokud chcete pouze momentky nebo portrétní fotografie, každý fotograf má jiný přístup a specializuje se na něco jiného. Zkušenosti a reference: Zjistěte si, jaké má fotograf zkušenosti se svatební fotografií a jaké reference má od předchozích klientů. Pokud je to možné, požádejte o doporučení od přátel a rodiny, kteří již s daným fotografem spolupracovali. Plánování a flexibilita: Věnujte pozornost tomu, jakým způsobem fotograf plánuje a organizuje svou práci. Je důležité, aby byl dostatečně flexibilní, aby se mohl přizpůsobit vašim potřebám a přáním. Finanční rozpočet: Mějte na paměti, že kvalitní svatební fotografie jsou investicí. Stanovte si rozpočet pro fotografii a hledejte fotografa, který nabízí nejen kvalitu, ale také cenově dostupné balíčky.