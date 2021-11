Jak vybrat ideální krmivo pro vašeho pejska?

Jak vybrat správné krmivo pro vašeho pejska? Na co přesně byste se měli zaměřit, aby vámi vybrané krmivo mělo dostatečné množství výživných látek a bylo chutné? To jsou časté otázky, které si většina psích páníčků, při pořizování pejska, klade. A nejen to, tyto otázky se mohou po čase opakovat, když pejskovi krmivo měníte. My vás v tom ale necháme a poradíme vám, jak při výběru krmiva správně postupovat. Nejdůležitější je, abyste se zaměřili na složení obsahovaných surovin. To vám usnadní výběr toho správného krmiva pro vašeho psa.

Jaké suroviny je třeba hledat?

Psi, jsou stejně jako lidé všežravci a jsou tedy schopni strávit a využít nejrůznější potraviny. Na rozdíl od lidí, mají ale psi svůj trávicí systém mnohem více zaměřený na využití masa. Což znamená, že z krmiv, které obsahují hodně masa, dokážou hodně vytěžit. Z tohoto důvodu byste měli při výběru krmiva dbát na to, aby bylo maso na první příčce v seznamu všech surovin.

Surovinové složení krmiva pro psy

Složení jednotlivých surovin, které krmivo obsahuje, je logicky tím nejdůležitějším aspektem při vašem výběru. Na každém balení musí být suroviny vypsané. Na prvních místech musí jsou suroviny s největším obsahem, na konci jsou ty s nejnižším. Dbejte na správně uváděné zdroje. Existují totiž způsoby, kdy může být pravda skrytá. Krmiva pro psy mohou obsahovat nejrůznější suroviny - maso, ryby, mořské plody, zelenina, obiloviny, apod. Ve výpisu surovin můžete ale narazit i na toto označení: "kuře (dehydrované 50%)". Mohlo by se zdát, že je vše jasné. Ve skutečnosti to může být právě ten ,,zaobalený“ údaj. To poznáte při porovnání obsahu masa s obsahem bílkovin. Vysoký obsah masa nemůže odpovídat nízkému obsahu bílkovin, což se u každého výrobce může lišit.

Jak správně krmit svého psa?

Krmit tím správným množstvím je úplně stejně důležité, jako zvolit kvalitní krmivo. Každé krmivo disponuje krmným návodem na obalu. Na každém balení by mělo být také uvedeno pro jakou hmotnost nebo věk pejska je krmivo vhodné.

Jakmile svého psa začnete krmit, pak sledujte jeho váhu. Je to ten nejjednodušší způsob, jak poznat, zda je nebo není množství krmiva ideální. Pokud se rozhodnete pro změnu krmiva, důkladně si přečtěte krmný návod a doporučenou denní dávku. Krmivo se doporučuje měnit pozvolna. Míchat nové krmivo se původním, a to původní postupně ubírat. Určitě je vhodné při přechodu na nové krmivo sledovat nějakou dobu stolici psa.

Míchání krmiv

Není možné zaručit, aby pes dostal všechny potřebné živiny v optimálním složení, pokud bude krmen dlouhodobě pouze jedním krmivem. Proto se doporučuje míchání krmiv a značek, což umožní vyrovnávat případné chybějící, nebo hůře využitelné živiny v jednotlivých krmivech. Pestřejší strava vašemu pejskovi jen prospěje. Navíc psi mají změnu v jídelníčku rádi. Nezapomeňte třeba na kombinaci suchého a vlhkého krmiva. Kombinujte granule pro psy s konzervami pro psy. A samozřejmě nezapomínejte svého mazlíčka odměnit nějakým lahodným pamlskem, pro tu správnou psí Hawaj.