Jak si vybrat správnou dámskou jarní bundu?

Na trhu najdete velký výběr jarních dámských bund a kabátů v řadě barev, střihů a efektních vzorů. Nejatraktivnějšího vzhledu dosáhnete, pokud se budete při výběru řídit především typem své postavy. Bunda s nevhodným střihem by jen zvýraznila nedostatky postavy a opticky přidala na váze. Které jarní dámské bundy budou nejvíc slušet právě vám?

Dámské jarní bundy pro postavu ve tvaru přesýpacích hodin

Zaujala vás v e-shopu jarní bunda na modelce? Může se stát, že zatímco na ní vypadá skvěle, pro váš typ postavy není takový kousek zrovna ten pravý. Než si tedy danou jarní bundu pořídíte, zvažte, jestli bude slušet vašim proporcím. Které dámské bundy by měly volit ženy se siluetou přesýpacích hodin? Středem pozornosti budete v modelech zdůrazňujících pas, jako jsou trenčkoty, kabáty nebo bundy přepásané v pase. Vsaďte na minimalismus a jednoduché střihy. Vyhnout byste se naopak měly oversized bundám, ve kterých by zbytečně zanikly vaše křivky. Vyvarujte se také modelů s velkými límci, nárameníky nebo kapsami na hrudi.

Dámské jarní bundy pro postavu typu jablko

Úplně jiná situace je v případě postavy podobné jablku. Modely s pasem by měly být v tomto případě zapovězeny. Ženy s postavu typu jablko by měly volit oversized bundy, které skryjí větší břicho a široký pas. Dobrou volbou budou dámské jarní bundy volnější v linii boků, ale stojí za to vybrat si jednoduchý model bez přílišného zdobení nebo ramenních vycpávek. V e-shopu Cellbes najdete mnoho stylových kousků vhodných pro majitelky postavy typu jablko. Sportovní, prošívané, nebo zdobené květinovým motivem - výběr je jen na vás.

Jarní bundy pro postavu typu hruška

Pokud máte malá prsa, úzký pas a široké boky, pyšníte se postavou typu hruška. Pro "hrušky" jsou nejlepší volbou dámské bundy v délce k hýždím. Kratším modelům, jako jsou kožené motorkářské bundy do pasu, je lepší se vyhnout. Zbytečně by upozorňovaly na vaše boky. Zvolte lehkou parku nebo prošívanou bundu, která vypadá stylově a ochrání vás před nevyzpytatelným jarním počasím.

Jarní bundy pro chlapeckou siluetu

Kdo si tedy může dovolit nosit bundy do pasu? Majitelky štíhlé postavy s rovným pasem, známé jako tuba nebo chlapecká silueta. Pokud máte takovýto typ postavy, budete skvěle vypadat v dámských jarních bundách do pasu. Nosit můžete módní bombery, kožené či džínové bundy. Vyhněte se ale rovnému střihu nebo oversized modelům, které zbytečně upozadí přednosti vaší postavy.

Široká nabídka dámských jarních bund v Cellbes

Pokud chcete vybavit svůj šatník vysoce kvalitní a odolnou jarní dámskou bundou, zavítejte do internetového obchodu Cellbes. Ten nabízí široký výběr bund rozmanitých vzorů, velikostí, stylů i barev. Při nakupování nesledujte pouze aktuální trendy, ale naslouchejte své intuici a berte v úvahu, jak se v daném modelu cítite. Právě tak najdete pro sebe perfektní jarní bundu, která vám bude věrným společníkem nejednu sezónu.