Jak přežít pánský Movember?

Movember je charitativní akce konající se každý listopad. Jejím účelem je zvýšit povědomí veřejnosti o rakovině varlat a prostaty. Pomoct může každý. Každý může v listopadu věnovat peníze na propagaci a léčbu mužské rakoviny, zapojit se do charitativních běhů a jiných událostí, nebo si prostě a jednoduše nechat narůst knír.

Komu vlastně knír pomůže?

Podle kníru dostala celá iniciativa název Movember - jedná se o složení slov moustache (knír) a november (listopad). Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale svým knírem muži skutečně pomáhají. Především se jim daří šířit osvětu. Uznejte sami, pokud někdo chodí oholený dohladka a najednou si nechá narůst knírek, jistě to v okolí vzbudí otázky. A on svému okolí začne vysvětlovat, proč to celé dělá, k čemu je to dobré. Tak se myšlenka Movemberu šíří dál. Více mužů začne přemýšlet o svém zdraví, část z nich začne se samo vyšetřováním varlat, nebo se dokonce objednají k lékaři na preventivní vyšetření. A přesně tohle je cílem Movemberu.

Jak listopad s kníráčem přežít?

Některým mužům knírek sluší, jiným nikoliv. Pokud se zrovna vám kníry nelíbí, nezoufejte, vždyť listopad už se blíží ke konci. Nezapomínejte, že i vaše drahá polovička si ho nechává narůst pro dobrou věc. Buďte mu oporou a pomáhejte mu se o něj starat, aby vypadal co nejlépe.

Kdo vousy normálně nenosí, ten může mít se správnou údržbou docela potíže. Zkuste zasáhnout a doneste domů přípravky, s nimiž bude péče o vousy jednodušší. Kvalitní kosmetika (šampon, hydratační péče, olej, mycí gel apod.) dokáže vousy vyčistit a učinit je příjemnějšími na dotek, takže z toho nakonec budete profitovat i vy.