Jak ochránit své úspory a nenechat je napospas inflaci?

Ačkoli se dopadů inflace obává velká většina obyvatel, aktivně ochraňuje své úspory před jejími negativními vlivy jen malá část z nich. Třebaže nemusí jít zpravidla o statisícové vklady, do investic směřuje úspory jen minorita spořících. A přitom běžné nástroje jako jsou spořicí účty, už dnes na vysokou inflaci vůbec nestačí. Zásadní je dlouhodobá ochrana v různých typech investicí, především jejich pomocí je možné zhodnocovat každou naspořenou korunu, a to se obzvlášť v dnešní době hodí. Proč a kdy je nutné chránit své úspory? A jak můžeme na inflaci vyzrát pravidelným investováním? "Je to běh na delší trať, ale většinou se vyplácí" vysvětluje Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting

Martine, čemu je dobré věnovat v dobách vysoké inflace pozornost?

Nejenom v dobách vysoké inflace je velmi užitečné a žádoucí mít pořádek v příjmech a hlavně ve výdajích domácího hospodaření. V praxi tomu lze říkat finanční plánování, které spolu s dostatečnými rezervami poslouží jako primární ochrana před nárazy vysoké inflace. Bez kvalitního zhodnocení reálného stavu, jak a za co utrácím a do čeho investuji vydělané peníze, se nelze bránit žádné finanční krizi či nedostatku. Naopak je velmi pravděpodobné, že se situace u řady českých domácností může kvůli absenci finančního plánu ještě zhoršit. Je nutné začít co nejdříve, a pokud jsem se doposud nepřipravoval, tak začít s přehledem ve financích a vytvářením rezerv prakticky ihned. Doporučuji obrátit se na zkušeného finančního a investičního konzultanta, který bezpochyby rád poradí a se správou osobních či rodinných financí pomůže. Jejich role je, domnívám se, právě v této době podstatná a nezastupitelná.

Má ale smysl šetřit a chránit úspory, když nemám kdovíjak velký příjem?

Zcela jednoznačně ano. Nejde totiž o to, kolik vyděláváte nebo máte naspořeno, ale jak o své peníze pečujete. Hlavním cílem je, jak jsem již naznačil, mít pod kontrolou příjmy i výdaje. Pokud se finančním plánem řídíte dlouhodobě, budete mít peníze na důležité věci přesně ve chvíli, kdy je potřebujete, například na operativní dorovnání výdajů, které mohly vzniknout růstem cen energií, nájmů a podobně. A nejen to, finanční rezervu budete mít i ve stáří, abyste ho mohli prožít důstojně a nespoléhali se jen na státní důchod. Jednoduše řečeno finanční plán od odborníka nebo svůj vlastní by měl mít každý, kdo nechce žít od výplaty k výplatě.

Tudíž základ všeho je udělat si pořádek ve financích, je to tak?

Přesně tak. Jednoznačně se ukazuje, že lidé s finančním plánem byli vždy na horší časy připraveni o něco lépe. Je škoda, že si to mnozí zatím ještě moc neuvědomují. Z nedávného průzkumu od agentury Median, který se zrealizoval díky společnosti Broker Consulting, se ale převážná většina domácí veřejnosti domnívá, že v budoucnu bude obecně větší potřeba myslet více na tzv. "zadní vrátka". Každý by ale v souvislosti s příjmem měl mít dobře nastavené krátkodobé a střednědobé cíle a vlastnit kvalitní portfolio finančních produktů, které mu těchto cílů pomohou dosáhnout.

V případě, že mám něco našetřeno, kde můžu úspory nejvíce zhodnotit?

V zásadě platí, že na dvoucifernou inflaci už nestačí výnosy, které banky nabízejí při odkládání úspor na spořicí účty. O běžných účtech, kde Češi podle zmíněného průzkumu nechávají ve velké míře ležet našetřené obnosy ani nemluvě. Pro ty, kteří chtějí vyzrát na vysokou inflaci, platí, že nejvíce zhodnotí své peníze v investicích. Jaký typ a rizikovost zvolit je na každém individuálně. Platí ale, že pokud chci získat vysoký výnos, musím využít rizikové nástroje, které mi jej zpravidla za delší čas zprostředkují. V případě, že preferuji krátký horizont zhodnocení, nemohu si dovolit příliš riskovat a musím počítat s nižším výnosem. V současnosti se navíc investorům naskytla zajímavá příležitost v investování do dluhopisů. Takové zhodnocení jaké se teď u tohoto typů investice vyskytuje, nebylo doposud zcela běžné a investice tak mohou oslovit i více konzervativnějších investorů.

Kdy můžu začít s investováním a kolik si mám připravit?

Můj pohled je více dlouhodobý. Klíčové je definovat si cíle, jak jsem již uvedl a dlouhodobě pro jejich splnění něco dělat. Pokud je můj cíl například ochrana majetku a financí před inflací, tak pro mě bude nejlepší cesta dlouhodobé investování. Ideálně to budou investice v rámci dobře diverzifikovaného portfolia, které bude inflaci překonávat dlouhodobě. Vedle dalších věcí je zásadní také určit si preferenci tzv. investičního horizontu, na jehož základě je pak možné zvolit variantu, do čeho chci investovat. Samozřejmě je přitom vždy na místě respektovat základní investiční pravidla. To je z mého pohledu železné pravidlo, které platí pro všechny investory bez ohledu na jejich majetek. Investovat můžete dnes již od několika set korun měsíčně, investování už proto není disciplínou jen pro majetné.

Při investování je také důležité mít na paměti, že neexistuje dokonalá investice, která by kombinovala velmi vysoký výnos s nízkým rizikem a možností získat peníze zpět na zavolání. Pokud se setkáte s podobnou nabídkou, doporučuji dát ruce pryč, půjde s velkou pravděpodobností o podvod.

A co investování do dlouhodobých finančních cílů, je v této situaci vůbec možné?

Paradoxně z průzkumu vyplynulo, že mnozí investoři nemění s ohledem na současné dění zásadním způsobem svá portfolia, a to je dobrá zpráva. Investování je dlouhodobá činnost a dlouhodobé cíle bychom neměli měnit dle momentální nálady či dění na trzích. K úspěšnému plnění cílů pomocí investic vede zmíněné dlouhodobé investování do dobře diverzifikovaného portfolia.

Jak jste již naznačil, není neobvyklé, že se člověk může setkat také s podvodným investováním. Jak se mu dá vyhnout?

Mezi zásadní faktory, které podporují důvěryhodnost investiční společnosti, patří nejčastěji jasný investiční plán, transparentnost a veřejně publikované výsledky vlastního hospodaření. Důležité je také vlastnictví licence od České národní banky. U investic je potřeba řídit se tzv. investičním trojúhelníkem, který ukazuje, že neexistuje dokonalá investice spojující bezrizikový vysoký výnos s prostředky na počkání. Zejména ne příliš zkušeným investorům proto doporučuji obrátit se na specialistu v oboru. Například finanční konzultant je specialistou ve finančním oboru a mělo být zcela přirozené, že se na něj lidé obrací s finančními potřebami a rozhodnutími, stejně jako tomu je u zubařů či automechaniků, kteří jsou také odborníci ve svých oborech.

