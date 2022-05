Jak na nejlepší domácí pizzu?

Prudký ohřev jako v kamenné peci doma nikdy nezvládneme, ztráty chuti se ale dají minimalizovat a vy si tak můžete vychutnat výbornou pizzu skoro jako z italské pizzerie. Jak na to?

Chutná domácí pizza se neobejde bez pečícího kamene

V klasické troubě nikdy nedosáhnete tak rychlého ohřevu pizzy jako v peci, což znamená to, že i když budete mít recept od největšího italské mistra pizzy, tak ta vaše nikdy nebude skvělá. Je ale relativně jednoduché řešení, které vám v tomto dokáže pomoci, a to pečící kámen. Ten totiž nasává teplo z trouby a těsto následně peče zespodu. Taktéž minimalizuje teplotní ztráty při úniku tepla díky otevření trouby. Můžete si říkat, že je to celkem vysoká investice na pouhé pečení pizzy, pravda je ale opačná. Můžete ho posléze používat na pečení jakéhokoliv pečiva, které díky kameni bude křupavější a chutnější. Jestli se vám ale přeci jenom nechtějí utrácet peníze, je možné získat pečící kámen zdarma. Firma Gorenje má momentálně akci, že při nákupu trouby OptiBake získáte jako dárek pečící kámen.

Jaký je postup pečení pizzy doma?

Prvním krokem je nahřátí trouby na maximum, nezapomínejte, že i pečící kámen potřebuje dostatečný čas na nahřátí, vložte jej tedy do trouby ihned. Poté, co si připravíte vaši pizzu, přichází na řadu ten nejtěžší krok - přendání syrového těsta na kámen. Tomu může pomoci vestavná troubou, která umožňuje výsun mřížky. V tomto případě je možné mít mřížku ve 2/3 trouby - což je pro pizzu nejlepší poloha. Pak je postup jednoduchý, vysuňte mřížku a pizzu opatrně stáhněte přímo na kámen. Jestli nedisponujete vestavnou troubu, musíte mřížku umístit do spodní části trouby, abyste měli uvnitř dostatek prostoru na položení pizzy bez toho, abyste se popálili. Případně můžete využít lopatku přímo určenou na manipulaci s pizzou.

K upečení dobré pizzy je potřeba vhodná trouba

Neapolské pece dosahují až 500 °C, v domácích podmínkách je tento teplotní rozptyl skoro nemožný, a tak se pravidelně pohybuje v rozmezí 230-250 °C. Trouby Gorenje vytvořili řadu OptiBake, které dosahují teploty až 300 °C, při které je již s pomocí kamene možné připravit pizzu jako z výborné restaurace. Dále mají přímo program Pizza, který je dělaný na pečení této křupavé pochutiny. Jelikož pizza potřebuje opravdu vysoké teploty, nastává problém dlouhého nahřívání. I tomuto se vyhnete s vestavnou troubou s OptiBake, jelikož funkce PreHeat zaručuje předehřátí za 5 minut, ušetří tak váš čas i peníze. Trouby Gorenje mají více výhod, troubu totiž můžete ovládat pomocí telefonu, díky tomu bude vaše trouba již předehřátá, až dorazíte z práce domů. Je také vhodná pro naprosté začátečníky - stačí zvolit, jaké jídlo plánujete péct, a trouba již sama vyhodnotí, jak dlouho a na kolik stupňů váš pokrm upeče.

Vyhněte se problému - zkuste Sicilskou pizzu do trouby

Problémem při zdlouhavém pečení pizzy je ztráta hydratace, díky tomu není těsto posléze vláčné a tak křupavé, jak by mělo být. Jestli se vám nechce řešit investice do nové trouby nebo pečícího kamene, můžete si připravit jiné těsto, které obsahuje odlišnou hydrataci než to klasické neapolské, a proto je vhodné do klasické trouby. A určitě se nemusíte obávat zklamání! Sicilská pizza je výborná, vláčná a nadýchaná. Na sicilskou pizzu se dokonce vytváří sypké směsi, které stačí jen rozmíchat. Záleží tedy na vás, zda si najdete recept či celý proces urychlíte díky této směsi.