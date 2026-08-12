Ve středu 12. srpna 2026 nastává úplné zatmění Slunce. Astronomicky půjde o skutečně mimořádnou podívanou – pás totality povede mimo jiné přes Grónsko, Island a sever Španělska, zatímco v dalších částech Evropy bude zatmění pozorovatelné alespoň částečně.
Dnešní zatmění Slunce zamíchá kartami. Tato čtyři znamení ho pocítí nejsilněji
Zatmění Slunce ve znamení Lva přichází 12. srpna a podle astrologie může otevřít období výraznějších změn. Nejsilněji by jeho energii měli pocítit Lvi, Vodnáři, Býci a Štíři, kterým může sáhnout na vztahy, kariéru, domov i samotnou představu o tom, kým chtějí být.
Astrologie mu ale připisuje ještě jiný význam. Zatmění nastává přibližně na 20. stupni znamení Lva a astrologické výklady ho spojují především s novými začátky, sebevyjádřením, odvahou, kreativitou a otázkou, co nám v životě skutečně přináší radost.
A rozhodně by ho neměla všechna znamení pocítit stejně. Největší pozornost se tentokrát obrací ke čtyřem takzvaným pevným znamením – Lvům, Vodnářům, Býkům a Štírům. Ještě intenzivnější může být období pro lidi, kteří mají Slunce, Lunu, ascendent nebo některou z osobních planet přibližně mezi 15. a 25. stupněm těchto znamení.
Neznamená to nutně, že je 12. srpna čeká jedna dramatická událost. V astrologii se zatmění spíše chápe jako začátek procesu, jehož důsledky se mohou rozvíjet v následujících týdnech a měsících.
Lev: Něco starého už vám může být malé
Pro Lvy je toto zatmění ze všech znamení nejvíce osobní. Odehrává se přímo v jejich znamení, a tak může vytáhnout na povrch otázky, které se týkají vlastní identity: Kdo jsem? Kam směřuji? A žiji ještě život, který skutečně odpovídá tomu, kým jsem se stal?
Lev bývá zvyklý zářit, tentokrát ale nemusí jít o pozornost okolí. Naopak. Zatmění může přinést potřebu přestat se řídit tím, jak vás vidí druzí, a mnohem více naslouchat sobě. Někteří Lvi mohou začít jinak přemýšlet o práci, vztazích, vzhledu nebo o způsobu, jakým se prezentují světu. Něco, co ještě před rokem působilo správně, může najednou začít svazovat.
Největší chyba? Držet se staré verze sebe sama jen proto, že ji okolí dobře zná. Změna nemusí znamenat, že jste se předtím rozhodovali špatně. Jen jste se mezitím mohli posunout.
Vodnář: Vztahy se dostanou pod drobnohled
Zatímco Lev bude řešit především sám sebe, Vodnářům zatmění nastavuje zrcadlo prostřednictvím druhých lidí. V obecném astrologickém výkladu totiž Lev leží na opačné straně zvěrokruhu než Vodnář, a právě osa Lev–Vodnář je jedním z hlavních témat současné série zatmění. Ta začala v únoru 2026 a bude pokračovat až do ledna 2028.
Do popředí se proto mohou dostat partnerské vztahy, blízká přátelství nebo důležitá pracovní spojenectví. Některé vztahy se mohou posunout na novou úroveň. U jiných se naopak ukáže, že jeden z partnerů už dlouho dělá kompromisy, které mu přestávají vyhovovat. Vodnáři si mohou výrazněji uvědomovat, koho chtějí mít vedle sebe – a také koho už možná ne.
Zatmění přitom nemusí znamenat rozchod. Může přinést i opačný efekt: rozhodnutí vztah prohloubit, jasně si nastavit hranice nebo konečně vyslovit něco, co dlouho zůstávalo mezi řádky.
Vodnáři mají přirozeně silnou potřebu svobody. Tentokrát ale může přijít otázka, zda je jejich nezávislost skutečnou svobodou, nebo někdy také způsobem, jak si druhé nepustit příliš blízko.
Býk: Proměnit se může to, co jste považovali za jistotu
Býci si obvykle cení stability a neradi mění něco, co funguje. Jenže právě pocit bezpečí, domov a rodinné zázemí mohou být oblastmi, kolem kterých se v následujícím období začne něco přeskupovat.
Nemusí jít rovnou o stěhování nebo zásadní rodinnou událost. Změna může být mnohem nenápadnější. Někteří Býci si mohou uvědomit, že místo, které považovali za domov, už domovem není. Jiní začnou jinak nastavovat vztahy s rodiči, partnerem nebo dalšími členy rodiny.
Do hry se mohou vracet i staré rodinné vzorce. Právě teď může být mnohem snazší všimnout si, že určité rozhodnutí neděláte proto, že ho skutečně chcete, ale protože „se to tak vždycky dělalo“.
Pro Býka může být největší výzvou přijmout, že jistota nemusí znamenat, že všechno zůstane stejné. Někdy je potřeba něco změnit právě proto, aby se člověk mohl znovu cítit pevně pod nohama.
Štír: Kariéra může dojít na důležité rozcestí
Pokud poslední měsíce Štíři přemýšlejí, zda jsou profesně opravdu tam, kde chtějí být, srpnové zatmění může tyto pochybnosti zesílit. V jejich případě se astrologická pozornost přesouvá především ke kariéře, ambicím, reputaci a dlouhodobým plánům. Může přijít nabídka, nový projekt nebo potřeba změnit směr. Stejně tak ale může člověk jednoduše zjistit, že úspěch, za kterým posledních několik let běžel, už není tak lákavý, jak si představoval.
A právě to může být pro Štíry zásadní. Nejde jen o otázku, zda jsou ve své práci úspěšní. Spíš o to, zda je úspěch, kterého dosahují, skutečně jejich vlastní představou úspěchu.
Některé profesní změny mohou zpočátku působit jako ztráta kontroly. Právě Štíři ale patří mezi znamení, která obvykle dokážou nejlépe projít krizí a vystavět něco nového. Srpen jim může připomenout, že někdy je potřeba opustit jednu cestu, aby se vůbec ukázala jiná.
Nejsilnější změny nemusí přijít právě 12. srpna
Zatmění není v astrologickém pojetí jednodenní předpověď. Spíše představuje určitý bod obratu nebo začátek nové kapitoly. Proto není nutné čekat, že právě 12. srpna zazvoní telefon, přijde výpověď nebo se objeví osudová láska.
Témata, která se kolem tohoto data otevřou, mohou získávat význam postupně. A protože jde o druhé zatmění v současné sérii na ose Lev–Vodnář, některé příběhy mohou navazovat už na události nebo rozhodnutí z první poloviny roku 2026.