Přeskočit na obsah
24. 9. Jaromír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Víkendový horoskop: Štírům začne vrtat hlavou jeden detail, Lvi pochopí, komu na nich opravdu záleží

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední zářijový víkend může zamíchat vztahy, plány i náladou víc, než čekáte. Některá znamení dostanou překvapivou zprávu, jiná konečně pochopí, kde už zbytečně ztrácejí energii. Rozhodovat bude hlavně schopnost ubrat tlak a podívat se na věci s odstupem.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Poslední zářijový víkend bude ve znamení zpomalování, ujasňování priorit a drobných změn, které mohou mít větší dopad, než se na první pohled zdá. Některá znamení dostanou chuť stáhnout se z ruchu, jiná naopak vyrazí mezi lidi a nechají se strhnout spontánními plány. Do popředí se dostanou hlavně vztahy, osobní hranice a otázka, komu a čemu vlastně chceme věnovat svou energii.

Související

Sobota 26. září může být živější a přinést nečekané zprávy, změny programu nebo rozhovory, které otevřou téma, jež už nějakou dobu visí ve vzduchu. Neděle 27. září už bude mnohem klidnější a nabídne prostor podívat se na některé situace s odstupem. To, co v sobotu působilo zásadně, může o den později vypadat úplně jinak – a právě nadhled bude tentokrát pro řadu znamení tou největší výhodou.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do posledního zářijového víkendu s velkou dávkou energie, ale tentokrát nebude potřeba dokazovat, že všechno zvládnou nejrychleji a nejlépe. Sobota může přinést situaci, kdy budete chtít rozhodnout za ostatní nebo urychlit něco, co ještě potřebuje čas. Ve vztazích proto pozor na netrpělivost. Partner může mít úplně jiné tempo než vy a tlak by zbytečně vytvořil napětí. 

Nezadané Berany může zaujmout někdo, kdo se jejich přímosti nezalekne a zároveň jim nebude ve všem přikyvovat. Právě tahle kombinace může být překvapivě přitažlivá. Neděle už bude mnohem klidnější a přinese potřebu vypnout, být chvíli sami nebo se věnovat pohybu a činnostem, při kterých se vyčistí hlava. Pokud vás něco dlouhodobě štve, zkuste tentokrát nereagovat okamžitě. Možná zjistíte, že některé věci se vyřeší lépe ve chvíli, kdy jim dáte trochu prostoru.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Reklama
Reklama
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama