Poslední zářijový víkend bude ve znamení zpomalování, ujasňování priorit a drobných změn, které mohou mít větší dopad, než se na první pohled zdá. Některá znamení dostanou chuť stáhnout se z ruchu, jiná naopak vyrazí mezi lidi a nechají se strhnout spontánními plány. Do popředí se dostanou hlavně vztahy, osobní hranice a otázka, komu a čemu vlastně chceme věnovat svou energii.
Víkendový horoskop: Štírům začne vrtat hlavou jeden detail, Lvi pochopí, komu na nich opravdu záleží
Poslední zářijový víkend může zamíchat vztahy, plány i náladou víc, než čekáte. Některá znamení dostanou překvapivou zprávu, jiná konečně pochopí, kde už zbytečně ztrácejí energii. Rozhodovat bude hlavně schopnost ubrat tlak a podívat se na věci s odstupem.
Sobota 26. září může být živější a přinést nečekané zprávy, změny programu nebo rozhovory, které otevřou téma, jež už nějakou dobu visí ve vzduchu. Neděle 27. září už bude mnohem klidnější a nabídne prostor podívat se na některé situace s odstupem. To, co v sobotu působilo zásadně, může o den později vypadat úplně jinak – a právě nadhled bude tentokrát pro řadu znamení tou největší výhodou.
Beran
Berani vstoupí do posledního zářijového víkendu s velkou dávkou energie, ale tentokrát nebude potřeba dokazovat, že všechno zvládnou nejrychleji a nejlépe. Sobota může přinést situaci, kdy budete chtít rozhodnout za ostatní nebo urychlit něco, co ještě potřebuje čas. Ve vztazích proto pozor na netrpělivost. Partner může mít úplně jiné tempo než vy a tlak by zbytečně vytvořil napětí.
Nezadané Berany může zaujmout někdo, kdo se jejich přímosti nezalekne a zároveň jim nebude ve všem přikyvovat. Právě tahle kombinace může být překvapivě přitažlivá. Neděle už bude mnohem klidnější a přinese potřebu vypnout, být chvíli sami nebo se věnovat pohybu a činnostem, při kterých se vyčistí hlava. Pokud vás něco dlouhodobě štve, zkuste tentokrát nereagovat okamžitě. Možná zjistíte, že některé věci se vyřeší lépe ve chvíli, kdy jim dáte trochu prostoru.
Beran
Berani vstoupí do posledního zářijového víkendu s velkou dávkou energie, ale tentokrát nebude potřeba dokazovat, že všechno zvládnou nejrychleji a nejlépe. Sobota může přinést situaci, kdy budete chtít rozhodnout za ostatní nebo urychlit něco, co ještě potřebuje čas. Ve vztazích proto pozor na netrpělivost. Partner může mít úplně jiné tempo než vy a tlak by zbytečně vytvořil napětí.
Nezadané Berany může zaujmout někdo, kdo se jejich přímosti nezalekne a zároveň jim nebude ve všem přikyvovat. Právě tahle kombinace může být překvapivě přitažlivá. Neděle už bude mnohem klidnější a přinese potřebu vypnout, být chvíli sami nebo se věnovat pohybu a činnostem, při kterých se vyčistí hlava. Pokud vás něco dlouhodobě štve, zkuste tentokrát nereagovat okamžitě. Možná zjistíte, že některé věci se vyřeší lépe ve chvíli, kdy jim dáte trochu prostoru.
Býk
Býci budou o víkendu hledat hlavně klid a pocit, že mají kolem sebe pevnou půdu pod nohama, jenže právě něco nečekaného může jejich plán příjemně narušit. Sobota může přinést změnu programu, zprávu od někoho, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu, nebo situaci, která vás přiměje přehodnotit jeden vztah. Ve vztazích budete mnohem citlivější na drobnosti a rychle poznáte, pokud slova druhého člověka neodpovídají jeho chování.
Nezadaní Býci mohou začít jinak vnímat někoho, koho mají už delší dobu ve svém okolí, ale dosud ho považovali jen za známého či kamaráda. Neděle bude jako stvořená pro domácí pohodu, dobré jídlo, přírodu a odpočinek bez výčitek. Pokud jste poslední dny jeli hlavně na výkon, tělo si řekne o zpomalení. Nechte proto část víkendu bez pevného programu. Právě tehdy může přijít nejpříjemnější moment.
Blíženci
Blíženci budou mít o víkendu chuť být mezi lidmi, mluvit, plánovat a nechávat se vtáhnout do všeho, co vypadá alespoň trochu zajímavě. Sobota může přinést nečekanou zprávu, pozvání nebo setkání, které vám úplně překope původní program. Ve vztazích si dejte pozor, abyste důležité téma nezlehčovali humorem jen proto, že se vám nechce pouštět do vážnějšího rozhovoru.
Nezadaným Blížencům může zamotat hlavu někdo, s kým si okamžitě sednou slovně. Z obyčejného povídání se může velmi rychle stát flirt, který bude pokračovat ještě dlouho po skončení večera. Neděle už bude klidnější a možná zjistíte, že jste za poslední dny nasbírali až příliš mnoho podnětů. Dopřejte si proto chvíli bez telefonu, zpráv a potřeby být neustále dostupní. Ne každá zajímavá možnost musí někam vést a ne každý člověk, který vás pobaví, musí hned získat místo ve vašem životě.
Rak
Raci budou během posledního zářijového víkendu citlivější na atmosféru doma i mezi blízkými a velmi rychle poznají, když něco není úplně v pořádku. Sobota může otevřít téma, o kterém se už nějakou dobu mlčí, a tentokrát bude lepší přestat čekat, že druhý člověk sám pochopí, co vás trápí. Ve vztazích může přijít důležitý rozhovor, který sice nebude úplně pohodlný, ale nakonec vám přinese úlevu.
Nezadané Raky může zaujmout někdo, vedle koho se budou cítit překvapivě přirozeně a bezpečně. Tentokrát vás nemusí dostat velké gesto, ale spíš pocit, že můžete být sami sebou. Neděle bude ideální pro domov, rodinu, dobré jídlo a pomalejší tempo. Dávejte si ale pozor, abyste znovu nepřevzali všechny starosti ostatních. Pokud někdo potřebuje vaši pomoc, neznamená to, že musíte okamžitě odsunout vlastní potřeby. Víkend vám připomene, že péče o druhé funguje nejlépe tehdy, když vám ještě nějaká energie zbývá i pro vás samotné.
Lev
Lvi budou o víkendu potřebovat trochu víc uznání než obvykle, ale tentokrát nepůjde jen o to být vidět. Sobota může přinést situaci, kdy si uvědomíte, od koho vlastně pozornost skutečně chcete a čí názor vás už dávno nemusí zajímat. Ve vztazích se může otevřít téma očekávání a drobných zklamání. Pokud budete čekat, že partner přesně odhadne, co potřebujete, můžete si zbytečně pokazit náladu.
Nezadané Lvy může zaujmout někdo, kdo jim nebude automaticky skládat komplimenty a právě tím je vyvede z obvyklého rytmu. Neděle přinese větší klid a chuť stáhnout se z ruchu. Možná zjistíte, že nejlépe vám bude s lidmi, před kterými nemusíte nic předvádět. Konec září vám může ukázat, že skutečná blízkost často nevypadá nijak efektně, ale právě proto má větší cenu než pozornost, která rychle vyšumí.
Panna
Panny budou mít během víkendu silnou potřebu udělat si pořádek v tom, co poslední týdny odkládaly. Sobota přeje organizaci, třídění a dokončování rozdělaných věcí, jen pozor, abyste z volného dne neudělali další pracovní směnu. Ve vztazích se může objevit tendence všechno analyzovat a hledat chybu tam, kde možná žádná zásadní není. Partner tentokrát může potřebovat víc pochopení než radu.
Nezadané Panny může překvapit člověk, který nesplňuje jejich obvyklá kritéria, ale bude působit přirozeně a nenuceně. Právě to vás může bavit víc než někdo, kdo na papíře splňuje všechno. Neděle bude vhodná pro pomalejší tempo, péči o sebe a trochu odstupu od seznamů a plánů. Pokud máte pocit, že musíte mít všechno vyřešené před začátkem nového týdne, zkuste to tentokrát pustit. Ne všechno potřebuje okamžitý systém a některé věci se vyjasní až ve chvíli, kdy je přestanete rozebírat do posledního detailu.
Váhy
Váhy budou o víkendu řešit hlavně to, jak moc se ještě chtějí přizpůsobovat ostatním. Sobota může přinést situaci, kdy se od vás bude čekat souhlas nebo kompromis, ale tentokrát už nebudete mít chuť automaticky ustupovat jen proto, aby byl klid. Ve vztazích se může otevřít téma rovnováhy a vzájemnosti. Pokud máte delší dobu pocit, že dáváte víc, než se vám vrací, bude těžké to dál přehlížet.
Nezadané Váhy může zaujmout někdo rozhodný a velmi přímočarý, tedy člověk, který vás nebude nechávat tápat, na čem jste. Neděle bude výrazně klidnější a nabídne prostor pro kulturu, dobré jídlo, příjemné prostředí nebo setkání s člověkem, vedle kterého nemusíte nic vysvětlovat. Víkend vám může připomenout, že harmonie neznamená vyhnout se každému konfliktu. Někdy ji naopak přinese až chvíle, kdy se přestanete bát říct jasné ne.
Štír
Štíři budou během víkendu mimořádně vnímaví a snadno zachytí i drobnou změnu v tónu hlasu nebo chování někoho blízkého. Sobota může přinést pocit, že vám někdo neříká úplně všechno, ale dejte si pozor, abyste několik detailů nespojili do příběhu, který existuje jen ve vaší hlavě. Ve vztazích se může ozvat žárlivost, nejistota nebo potřeba většího ujištění. Nejlepší bude zeptat se napřímo, místo abyste druhého testovali nebo čekali, jestli se sám prozradí.
Nezadaní Štíři mohou zažít velmi silnou přitažlivost k někomu, kdo působí tajemně a trochu nedostupně. Chemie může být výrazná, ale právě proto si nechte čas na střízlivější pohled. Neděle přinese větší nadhled a možná zjistíte, že něco, co vás v sobotu zaměstnávalo celé hodiny, vlastně není tak zásadní. Prospěje vám pohyb, voda, příroda nebo chvíle bez telefonu. Ne každé tajemství skutečně existuje a ne každé ticho něco znamená.
Střelec
Střelci budou mít o víkendu silnou potřebu vypadnout z rutiny a udělat něco, co jim připomene, že život nemusí být pořád jen o povinnostech. Sobota přeje spontánním plánům, výletům a rozhodnutím na poslední chvíli, jen si dejte pozor, abyste ve snaze uniknout stereotypu neslíbili něco, co vás už o pár hodin později začne tížit. Ve vztazích se může objevit téma svobody a prostoru. Pokud máte pocit, že vás partner příliš svazuje, zkuste si nejdřív ujasnit, zda vám skutečně chybí volnost, nebo jen trochu lehkosti.
Nezadaní Střelci mohou narazit na člověka, který je zaujme humorem a bezprostředností. Neděle bude vhodnější ke zpomalení a srovnání dojmů. Některý sobotní nápad vám bude připadat skvělý i druhý den, jiný rychle vyšumí. Víkend vám nejvíc prospěje, když si dovolíte improvizovat, ale nenecháte se strhnout každou možností, která se objeví.
Kozoroh
Kozorozi budou během víkendu řešit hlavně to, jestli opravdu musí být tím, kdo všechno drží pohromadě. Sobota může přinést několik drobných povinností nebo požadavků od okolí a tentokrát budete mnohem citlivější na to, když někdo automaticky počítá s vaší pomocí. Ve vztazích se vyplatí říct nahlas, pokud máte pocit, že je odpovědnost rozdělená příliš jednostranně. Nečekejte, až se frustrace nahromadí.
Nezadané Kozorohy může překvapit někdo spontánní a trochu nepředvídatelný, tedy přesný opak toho, co obvykle hledají. Právě tahle odlišnost ale může být osvěžující. Neděle bude ideální pro klid, přírodu, dobré jídlo a trochu nicnedělání. Pokud vás bude svádět otevřít počítač nebo dohnat resty, zkuste si alespoň část dne ubránit. Tento víkend vám připomene, že odpočinek není ztracený čas a že svět se nezhroutí, když jednou nebudete mít všechno pod kontrolou.
Vodnář
Vodnáři budou o víkendu potřebovat hlavně větší volnost a možnost dělat věci po svém. Sobota může přinést několik pozvání nebo plánů najednou, ale tentokrát nebudete mít potřebu být všude. Mnohem víc vás bude zajímat, kde se cítíte přirozeně a kde už jen plníte očekávání ostatních. Ve vztazích se může otevřít téma osobního prostoru. Pokud máte pocit, že po vás partner chce víc, než jste ochotni dávat, bude lepší to pojmenovat dřív, než se úplně stáhnete.
Nezadaní Vodnáři mohou narazit na člověka, který je zaujme hlavně neobvyklým způsobem přemýšlení nebo originalitou. Přitažlivost nemusí být okamžitá, ale konverzace vám může zůstat v hlavě ještě dlouho. Neděle bude vhodná pro kreativní činnost, změnu prostředí nebo menší rozhodnutí, které vám přinese pocit lehkosti. Nemusíte dělat radikální řez, někdy stačí přestat věnovat energii tomu, co vás už dlouho nebaví.
Ryby
Ryby budou během víkendu velmi citlivé na nálady a drobné signály kolem sebe. Sobota může přinést zprávu, vzpomínku nebo setkání, které ve vás otevře něco, co jste považovali za uzavřené. Tentokrát ale nemusí jít o návrat k minulosti, spíš o možnost podívat se na ni s větším odstupem. Ve vztazích budete potřebovat blízkost, něhu a pocit, že vám druhý skutečně naslouchá. Zároveň ale nebude fér čekat, že automaticky uhodne všechno, co se vám honí hlavou.
Nezadané Ryby mohou snadno podlehnout romantické atmosféře a jednomu setkání přisoudit větší význam, než zatím má. Neděle bude ideální pro odpočinek, vodu, hudbu, čtení nebo ticho. Pokud jste poslední dny vstřebávali emoce a problémy lidí kolem sebe, bude potřeba část energie vrátit sami sobě. Ne všechno, co cítíte, musíte také řešit.