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Víkendový horoskop: Štíři si budou domýšlet víc, než je zdrávo, Blíženci rozehrají nečekanou partii

Horoskop
Víkend 15. a 16. srpna nebude o velkých gestech, ale o drobných momentech, které mohou změnit náladu i pohled na člověka vedle vás – někdo překvapí, někdo zklame a někdo konečně ukáže, co si opravdu myslí.Foto: Shutterstock – Delpixel
Horoskop
Víkend 15. a 16. srpna nebude o velkých gestech, ale o drobných momentech, které mohou změnit náladu i pohled na člověka vedle vás – někdo překvapí, někdo zklame a někdo konečně ukáže, co si opravdu myslí.Foto: Shutterstock – Delpixel
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nečekaná setkání, citlivé rozhovory i chvíle, kdy bude lepší zpomalit a dát na vlastní intuici - to vše přinese třetí srpnový víkend. Některá znamení čeká flirt nebo návrat minulosti, jiná si budou muset ujasnit, kde končí jejich trpělivost a začínají vlastní potřeby.

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Třetí srpnový víkend bude ve znamení kontrastů. Jedni budou mít chuť vyrazit mezi lidi, cestovat a spontánně měnit plány, druzí naopak zatouží po klidu a bezpečí známého prostředí. Do popředí se dostanou vztahy, osobní hranice i otázka, kolik energie dáváme ostatním a kolik jí zbývá pro nás samotné. Některá znamení čeká překvapivé setkání, jiná si budou muset přiznat, že už delší dobu přehlížejí něco, co si žádá pozornost.

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Sobota 15. srpna může být živější, impulzivnější a plná nečekaných změn, zatímco neděle 16. srpna přinese víc prostoru ke zklidnění a srovnání myšlenek. Právě během ní může řada lidí pochopit, že ne každou situaci je nutné okamžitě řešit a ne každý vztah potřebuje velké gesto. Někdy bude stačit ubrat tempo, dát si odstup a všimnout si, co nám vlastní intuice říká už delší dobu.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Víkend vás vytáhne z rutiny a připomene vám, že ne všechno musí mít předem jasný plán. V sobotu budete mít chuť něco rozjet, někam vyrazit nebo konečně dořešit věc, kterou jste poslední dny odkládali. Pozor ale na to, abyste své tempo nevnucovali i ostatním. Někdo blízký může potřebovat víc klidu, než jste ochotni připustit. Ve vztazích se může objevit drobná jiskra napětí, která ale nemusí být nutně špatně – pokud přestanete bojovat o poslední slovo, může z ní vzniknout velmi upřímný rozhovor. 

Nezadaní Berani mají šanci narazit na někoho, kdo je zaujme právě tím, že jim nebude hned všechno usnadňovat. V neděli už energie zpomalí a vy oceníte chvíli pro sebe, dobré jídlo, sport nebo delší procházku. Překvapivě vám prospěje i něco, co byste jindy považovali za nudu. Tento víkend vám připomene, že i odpočinek může být produktivní, když si ho dovolíte bez výčitek.

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