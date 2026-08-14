Třetí srpnový víkend bude ve znamení kontrastů. Jedni budou mít chuť vyrazit mezi lidi, cestovat a spontánně měnit plány, druzí naopak zatouží po klidu a bezpečí známého prostředí. Do popředí se dostanou vztahy, osobní hranice i otázka, kolik energie dáváme ostatním a kolik jí zbývá pro nás samotné. Některá znamení čeká překvapivé setkání, jiná si budou muset přiznat, že už delší dobu přehlížejí něco, co si žádá pozornost.
Víkendový horoskop: Štíři si budou domýšlet víc, než je zdrávo, Blíženci rozehrají nečekanou partii
Nečekaná setkání, citlivé rozhovory i chvíle, kdy bude lepší zpomalit a dát na vlastní intuici - to vše přinese třetí srpnový víkend. Některá znamení čeká flirt nebo návrat minulosti, jiná si budou muset ujasnit, kde končí jejich trpělivost a začínají vlastní potřeby.
Sobota 15. srpna může být živější, impulzivnější a plná nečekaných změn, zatímco neděle 16. srpna přinese víc prostoru ke zklidnění a srovnání myšlenek. Právě během ní může řada lidí pochopit, že ne každou situaci je nutné okamžitě řešit a ne každý vztah potřebuje velké gesto. Někdy bude stačit ubrat tempo, dát si odstup a všimnout si, co nám vlastní intuice říká už delší dobu.
Beran
Víkend vás vytáhne z rutiny a připomene vám, že ne všechno musí mít předem jasný plán. V sobotu budete mít chuť něco rozjet, někam vyrazit nebo konečně dořešit věc, kterou jste poslední dny odkládali. Pozor ale na to, abyste své tempo nevnucovali i ostatním. Někdo blízký může potřebovat víc klidu, než jste ochotni připustit. Ve vztazích se může objevit drobná jiskra napětí, která ale nemusí být nutně špatně – pokud přestanete bojovat o poslední slovo, může z ní vzniknout velmi upřímný rozhovor.
Nezadaní Berani mají šanci narazit na někoho, kdo je zaujme právě tím, že jim nebude hned všechno usnadňovat. V neděli už energie zpomalí a vy oceníte chvíli pro sebe, dobré jídlo, sport nebo delší procházku. Překvapivě vám prospěje i něco, co byste jindy považovali za nudu. Tento víkend vám připomene, že i odpočinek může být produktivní, když si ho dovolíte bez výčitek.
Beran
Víkend vás vytáhne z rutiny a připomene vám, že ne všechno musí mít předem jasný plán. V sobotu budete mít chuť něco rozjet, někam vyrazit nebo konečně dořešit věc, kterou jste poslední dny odkládali. Pozor ale na to, abyste své tempo nevnucovali i ostatním. Někdo blízký může potřebovat víc klidu, než jste ochotni připustit. Ve vztazích se může objevit drobná jiskra napětí, která ale nemusí být nutně špatně – pokud přestanete bojovat o poslední slovo, může z ní vzniknout velmi upřímný rozhovor.
Nezadaní Berani mají šanci narazit na někoho, kdo je zaujme právě tím, že jim nebude hned všechno usnadňovat. V neděli už energie zpomalí a vy oceníte chvíli pro sebe, dobré jídlo, sport nebo delší procházku. Překvapivě vám prospěje i něco, co byste jindy považovali za nudu. Tento víkend vám připomene, že i odpočinek může být produktivní, když si ho dovolíte bez výčitek.
Býk
Býci budou o víkendu mnohem citlivější na atmosféru kolem sebe a rychle poznají, kdo jim dodává energii a kdo je naopak vyčerpává. Sobota může přinést nečekané setkání, zprávu nebo rozhovor, který ve vás otevře téma, o němž jste si mysleli, že je dávno uzavřené. Neznamená to automaticky návrat do minulosti, spíš příležitost podívat se na starou situaci novýma očima. Ve vztazích budete potřebovat jistotu a konkrétní gesta, ne velká slova. Pokud partner něco slibuje, budete chtít vidět, zda za tím stojí i činy.
Nezadaní Býci mohou být překvapivě přitažliví právě ve chvíli, kdy přestanou hledat a začnou si užívat vlastní program. Neděle bude přát domácí pohodě, dobrému jídlu, péči o tělo i drobnému zvelebování bytu nebo zahrady. Dejte si ale pozor na potřebu mít všechno pod kontrolou. Některé věci se tento víkend vyřeší mnohem snáz, když jim necháte trochu prostoru a nebudete je tlačit žádným směrem.
Blíženci
Blíženci budou mít o víkendu hlavu plnou nápadů, ale tentokrát nebude tak snadné všechny převést do reality. Sobota vás může rozdělit mezi několik různých plánů, lidí a možností, takže největší výzvou bude rozhodnout se, čemu dát přednost. Nemusíte stihnout všechno. Ve vztazích se může objevit potřeba vyjasnit si něco, co dlouho viselo ve vzduchu. Pokud máte pocit, že druhá strana něco neříká naplno, nesnažte se to rozebrat deseti otázkami najednou. Jedna přesná věta bude mít větší účinek.
Nezadaní Blíženci mohou zažít lehký flirt, který začne nevinně, ale během víkendu nabere zajímavější směr. V neděli si dejte pozor na informační přetížení. Telefon, zprávy a sociální sítě vás mohou unavit víc, než si připustíte. Udělejte si chvíli bez obrazovky, běžte ven nebo se pusťte do něčeho rukama. Právě ticho a menší odstup vám pomohou srovnat si, co vlastně chcete v následujících dnech opravdu řešit.
Rak
Raci budou tento víkend mnohem víc vnímat nálady lidí kolem sebe a může je snadno zasáhnout i něco, co by jindy přešli bez většího přemýšlení. Sobota přeje blízkým setkáním, rodině a lidem, před kterými nemusíte nic hrát. Pokud jste v posledních dnech cítili napětí ve vztahu, může přijít dobrá příležitost říct nahlas, co vás trápí. Nečekejte ale, že druhý člověk automaticky pozná, co potřebujete. Otevřenost bude tentokrát mnohem účinnější než tiché očekávání.
Nezadaní Raci mohou narazit na někoho, kdo v nich probudí velmi známý pocit – a právě proto bude důležité rozlišit, jestli jde o skutečnou kompatibilitu, nebo jen o přitažlivost k něčemu důvěrně známému. Neděle bude ideální pro zpomalení, domácí prostředí, vodu, odpočinek a péči o sebe. Nenechte si ale celý den sebrat cizími starostmi. Tento víkend vám může připomenout, že být oporou ostatním neznamená být neustále k dispozici.
Lev
Lvi budou o víkendu přitahovat pozornost, aniž by se o to museli příliš snažit. Sobota přeje společnosti, výletům, oslavám i spontánním plánům, které vzniknou na poslední chvíli. Budete mít chuť být mezi lidmi, bavit se a trochu zazářit, jen si dejte pozor, abyste nepřehlédli někoho, kdo se vám snaží říct něco důležitého. Ve vztazích se může objevit potřeba většího uznání nebo pozornosti. Pokud máte pocit, že vás partner bere jako samozřejmost, řekněte to napřímo místo dramatických gest.
Nezadaní Lvi mohou prožít velmi intenzivní flirt a tentokrát není vyloučeno ani setkání s někým, kdo se jim dostane pod kůži rychleji, než čekali. Neděle už bude klidnější a možná vás zastihne v přemýšlivější náladě. Zjistíte, že ne každá pozornost je stejně hodnotná a že mnohem víc než obdiv cizích lidí vám může dát jeden opravdový rozhovor. Dopřejte si něco, co vás baví jen pro vás samotné, bez publika a bez potřeby někomu něco dokazovat.
Panna
Panny budou mít silnou potřebu udělat si v něčem pořádek, ať už půjde o domácnost, vztahy, pracovní resty nebo vlastní myšlenky. Sobota vás může svádět k tomu, abyste začali organizovat nejen svůj život, ale i životy ostatních. Právě tam ale hrozí zbytečné tření. Ne každý stojí o radu, i když je dobře míněná. Ve vztazích bude důležité ubrat kritiku a dát větší prostor obyčejné blízkosti. Partner možná nepotřebuje řešení, ale jen pocit, že ho posloucháte.
Nezadané Panny může překvapit člověk, který na první pohled vůbec nezapadá do jejich představ, ale právě odlišnost bude tím, co je začne přitahovat. Neděle přeje klidnějšímu tempu, péči o tělo, dlouhé snídani, procházce nebo něčemu, co vám vrátí pocit rovnováhy. Pokud jste poslední dobou řešili příliš mnoho věcí najednou, tento víkend vám ukáže, že ne všechno musíte mít vyřešené hned. Některé odpovědi přijdou až ve chvíli, kdy přestanete všechno analyzovat.
Váhy
Váhy čeká víkend, který může být na první pohled velmi společenský, uvnitř ale přinese mnohem víc přemýšlení, než byste čekali. Sobota přeje setkáním, výletům a lehkosti, zároveň se ale může objevit situace, ve které si uvědomíte, že už nechcete dělat kompromisy jen proto, aby byl klid. Ve vztazích může přijít rozhovor o hranicích, očekáváních nebo o tom, kdo do vztahu dává víc. Neznamená to konflikt, spíš příležitost přestat některé věci lakovat na růžovo.
Nezadané Váhy mohou zaujmout člověka, který působí velmi sebejistě, ale nebude snadné poznat, jestli jde o skutečný zájem, nebo jen o hru. Neděle vám prospěje, když zpomalíte a nebudete se snažit vyhovět všem. Dopřejte si něco hezkého jen pro sebe, ať už půjde o dobré jídlo, kulturu, nákup drobnosti nebo čas o samotě. Tento víkend vás může naučit, že rovnováha nevzniká tím, že se neustále přizpůsobujete ostatním, ale tím, že začnete brát vážně i vlastní potřeby.
Štír
Štíři budou o víkendu intenzivní, vnímaví a možná až překvapivě podezíraví. Sobota může přinést situaci, ve které budete mít pocit, že vám někdo neříká všechno. Než začnete pátrat mezi řádky, zkuste nejprve zjistit, zda nejde jen o vaši momentální nejistotu. Ve vztazích může vystoupit na povrch žárlivost nebo téma důvěry, zvlášť pokud se poslední dobou něco přehlíželo. Máte šanci věci vyčistit, ale pouze tehdy, pokud se vyhnete manipulaci a budete mluvit otevřeně.
Nezadaní Štíři mohou prožít velmi silnou přitažlivost, která bude působit téměř osudově. Nespěchejte ale s velkými závěry – intenzita ještě nemusí znamenat stabilitu. Neděle přinese větší klid a chuť stáhnout se od lidí, kteří vás unavují. Prospěje vám voda, pohyb, delší spánek i chvíle bez telefonu. Něco, co vás v sobotu dokáže pořádně rozhodit, už v neděli uvidíte mnohem střízlivěji. Největší sílu tento víkend získáte ve chvíli, kdy přestanete potřebovat mít kontrolu nad tím, co si myslí a dělají ostatní.
Střelec
Střelci budou mít o víkendu chuť vyrazit někam, kde ještě nebyli, změnit prostředí nebo alespoň trochu narušit zajetý režim. Sobota přeje spontánnosti, výletům, setkáním s přáteli a všemu, co vám připomene, že život nemusí být jen seznam povinností. Dávejte si ale pozor na přehnané sliby – nadšení vás může strhnout k tomu, že přislíbíte víc, než budete schopni splnit. Ve vztazích se může objevit téma svobody a prostoru. Pokud máte pocit, že vás někdo příliš svazuje, zkuste nejdřív zjistit, jestli nejde spíš o vaši vlastní potřebu utéct před nepohodlným rozhovorem.
Nezadaní Střelci mohou narazit na člověka, který je zaujme svou energií, humorem nebo neobvyklým pohledem na svět. Neděle bude mnohem klidnější a přinese potřebu srovnat si dojmy. Některé víkendové rozhodnutí se může zdát v sobotu skvělé a v neděli už trochu ukvapené. Nechte si proto prostor změnit názor. Nejvíc vám prospěje kombinace pohybu, čerstvého vzduchu a lidí, vedle kterých nemusíte nic předstírat.
Kozoroh
Kozorozi budou o víkendu řešit především rovnováhu mezi povinnostmi a odpočinkem. Možná budete mít pocit, že byste měli něco dokončit, zařídit nebo dohnat, ale právě tentokrát vám hvězdy připomínají, že ne všechno musí být produktivní. Sobota může přinést drobný konflikt s někým blízkým, pokud budete mít tendenci všechno řídit nebo určovat tempo ostatním. Ve vztazích zkuste místo praktických řešení nabídnout trochu víc emocí a pozornosti. Partner možná nepotřebuje plán, ale spíš pocit, že jste skutečně přítomní.
Nezadaní Kozorozi mohou překvapit sami sebe tím, že je zaujme někdo mnohem spontánnější a méně předvídatelný, než obvykle vyhledávají. Neděle přeje klidu, domácímu zázemí, péči o finance i plánování dalších týdnů, ale nepřehánějte to s kontrolou. Udělejte něco jen proto, že vás to baví, ne proto, že je to užitečné. Právě obyčejná radost bez výkonu může být tím, co vám tento víkend chybělo nejvíc.
Vodnář
Vodnáři budou o víkendu potřebovat víc prostoru než obvykle. Sobota vás může táhnout mezi lidi, zároveň ale budete citlivější na každého, kdo po vás bude něco chtít nebo vás bude tlačit do plánů, na které nemáte náladu. Dejte si pozor na příliš ostré reakce – někdy stačí říct, že potřebujete chvíli pro sebe, místo abyste kolem sebe stavěli zeď. Ve vztazích se může otevřít téma svobody, důvěry nebo rozdílných představ o tom, jak trávit společný čas.
Nezadaní Vodnáři mohou narazit na člověka, který je zaujme svou originalitou, inteligencí nebo nekonvenčním způsobem života. Neděle přeje klidnějšímu tempu a návratu k věcem, které vás skutečně dobíjejí. Může vás přepadnout chuť něco změnit doma, v plánech na podzim nebo ve vlastních návycích. Nesnažte se ale během jednoho dne převrátit celý život naruby. Tento víkend vám nejvíc prospěje, když si dovolíte být trochu nečitelnější pro ostatní a zároveň upřímnější sami k sobě.
Ryby
Ryby čeká víkend plný emocí, vzpomínek a jemných signálů, které budou vnímat mnohem silněji než ostatní. Sobota může přinést setkání nebo zprávu, která ve vás probudí něco, co jste už považovali za uzavřené. Než se necháte strhnout nostalgií, zkuste si položit otázku, jestli vám chybí konkrétní člověk, nebo spíš pocit, který jste s ním kdysi měli. Ve vztazích budete potřebovat blízkost a pocit bezpečí. Partner může být překvapený, jak citlivě budete reagovat i na drobnosti, proto nečekejte, že všechno pochopí beze slov.
Nezadané Ryby mohou zažít romantický moment, který bude působit skoro filmově, ale nepřeskakujte příliš rychle do představ o společné budoucnosti. Neděle přeje vodě, hudbě, kreativním činnostem a všemu, co vám dovolí trochu vypnout hlavu. Dejte si také pozor na únavu – možná jste v posledních dnech absorbovali víc cizích emocí, než si uvědomujete. Tento víkend bude nejlepší ve chvíli, kdy přestanete zachraňovat svět kolem sebe a dáte stejnou péči i sami sobě.