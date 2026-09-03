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Víkendový horoskop: Štíři rozpoutají drama kvůli domněnkám, Blížencům zamotá hlavu nová známost

Horoskop
První zářijový víkend zamíchá vztahy i plány a některým znamením ukáže, že největší změna může přijít právě ve chvíli, kdy přestanou mít všechno pod kontrolou.Foto: Shutterstock – Delpixel
Horoskop
První zářijový víkend zamíchá vztahy i plány a některým znamením ukáže, že největší změna může přijít právě ve chvíli, kdy přestanou mít všechno pod kontrolou.Foto: Shutterstock – Delpixel
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

První zářijový víkend přinese chuť měnit plány, hledat větší rovnováhu i konečně si přiznat, co nám bere energii. Některá znamení čekají nečekaná setkání, jiná citlivější rozhovory nebo rozhodnutí, která mohou nastavit tón celému začátku podzimu.

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Poslední srpnový víkend bude mít zvláštní atmosféru loučení s létem a zároveň očekávání toho, co přinese začátek září. Některá znamení dostanou chuť ještě něco zažít, vyrazit ven nebo spontánně změnit plány, jiná budou potřebovat spíš klid, uzavření rozdělaných věcí a chvíli pro sebe. Do popředí se dostanou vztahy, hranice i otázka, které závazky a zvyky už vlastně nechceme přenášet dál.

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Sobota 29. srpna může být živější a přinést nečekaná setkání, změny programu nebo rozhovory, které zamíchají náladou. Neděle 30. srpna už bude vhodnější ke zpomalení, srovnání myšlenek a malému restartu před novým měsícem. Pro někoho půjde o rozhodnutí ve vztahu, pro jiného o změnu priorit nebo prosté uvědomění, že není nutné mít všechno vyřešené hned.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani budou mít během prvního zářijového víkendu pocit, že se po letním rozvolnění musí znovu nadechnout a chytit správný rytmus. Sobota vás může postavit před situaci, kdy budete chtít všechno rozhodnout rychle a po svém, jenže okolí nebude držet stejné tempo. Ve vztazích proto pozor na netrpělivost. Jedna věta vyřčená příliš ostře může spustit spor, který ve skutečnosti vůbec není potřeba. 

Nezadané Berany naopak může pobavit někdo, kdo se jejich energii dokáže vyrovnat a nebude se bát trochu je poškádlit. Jiskření může přijít velmi rychle. Neděle už bude mnohem klidnější a přinese chuť věnovat se sobě, pohybu nebo věcem, které jste během týdne zanedbávali. Pokud vás něco dlouhodobě štve, zkuste si položit jednoduchou otázku: opravdu to musíte vyřešit právě teď? Tento víkend vám může ukázat, že někdy je větší síla v tom chvíli počkat než okamžitě vyrazit do boje.

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