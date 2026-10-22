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Víkendový horoskop: Raci si zavřou dveře před cizími starostmi, Býci přestanou hrát na jistotu

Horoskop
Poslední říjnový víkend přinese nečekané obraty, drobná vystřízlivění i momenty, kdy některým znamením dojde, že největší úleva může přijít ve chvíli, kdy přestanou něco držet za každou cenu.Foto: Shutterstock – paseven
Horoskop
Poslední říjnový víkend přinese nečekané obraty, drobná vystřízlivění i momenty, kdy některým znamením dojde, že největší úleva může přijít ve chvíli, kdy přestanou něco držet za každou cenu.Foto: Shutterstock – paseven
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední říjnový víkend může přinést nečekané zprávy, změny plánů i chvíle, kdy se ukáže, co už nemá smysl dál držet při životě. Některá znamení čeká důležitý rozhovor, jiná překvapí vlastní reakce nebo rozhodnutí konečně si chránit svůj klid.

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Poslední říjnový víkend přinese potřebu trochu zvolnit a podívat se s odstupem na věci, které v posledních dnech zabíraly příliš mnoho energie. Některá znamení budou chtít něco konečně uzavřít, jiná zjistí, že nejlepší bude nic neuspěchat. Do popředí se dostanou hlavně vztahy, osobní hranice a otázka, komu a čemu ještě stojí za to věnovat čas.

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Sobota 24. října může přinést změny plánů, nečekané zprávy nebo rozhovory, které naruší dosavadní jistotu. Neděle 25. října už nabídne větší klid a prostor srovnat si dojmy. To, co se v sobotu zdálo zásadní, může o den později vypadat mnohem méně dramaticky, a právě schopnost nechat některé věci chvíli být bude tentokrát velkou výhodou.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani budou o víkendu balancovat mezi chutí všechno urychlit a potřebou na chvíli vypnout. Sobota může přinést situaci, kdy budete mít pocit, že se někdo rozhoduje příliš pomalu nebo zbytečně komplikuje něco, co je podle vás jasné. Ve vztazích si dejte pozor, abyste z netrpělivosti neudělali větší problém, než ve skutečnosti existuje. 

Nezadané Berany může zaujmout někdo, kdo je tentokrát nebude následovat, ale naopak je donutí trochu zpomalit a přemýšlet. Právě to může být překvapivě přitažlivé. Neděle už bude mnohem klidnější a prospěje vám pohyb, změna prostředí nebo jednoduše pár hodin bez povinností. Pokud vás poslední dny něco štve, zkuste se na to podívat s odstupem. Tento víkend vám může připomenout, že ne každá situace potřebuje okamžitou odpověď a že někdy je nejlepší tah právě ten, který neuděláte hned.

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