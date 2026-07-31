První srpnový víkend přinese chuť hodit starosti za hlavu, užít si léto a alespoň na chvíli přestat řešit povinnosti. Ne všechna znamení ale čekají jen bezstarostné dny. Někdo se bude muset přizpůsobit nečekané změně plánů, jiný si konečně vyjasní napjatou situaci ve vztahu a další může potkat člověka, který mu pořádně zamotá hlavu.
Víkendový horoskop: První srpnové dny zamíchají osudy. Tři znamení čeká láska, další zklamání
Některá znamení čeká příjemné překvapení, jiná budou muset zkrotit emoce a rozhodnout se, zda dají přednost klidu, lásce, nebo dobrodružství.
Hvězdy o víkendu 1. a 2. srpna přejí spontánním výletům, setkáním s přáteli i zaslouženému odpočinku. Zároveň však připomínají, že není nutné stihnout úplně všechno. Kdo dokáže zpomalit, naslouchat svým blízkým a nebrat si každou poznámku osobně, může prožít dva příjemné dny plné pohody, nových zážitků i překvapivých okamžiků.
Beran
Víkend 1. a 2. srpna vás vybídne, abyste na chvíli zpomalili a přestali mít pocit, že musíte všechno vyřešit okamžitě. V sobotu vás může lákat spontánní výlet, sport nebo setkání s lidmi, které jste delší dobu neviděli. Energie vám rozhodně chybět nebude, ale dejte si pozor, abyste svým tempem neunavili všechny kolem sebe. Ne každý bude mít stejnou potřebu pořád něco podnikat. Ve vztazích se vyplatí trochu ubrat na přímosti. Nevhodně zvolená poznámka by mohla vyvolat zbytečnou hádku, která by vám pokazila jinak příjemný den. Neděle bude klidnější a přinese prostor pro odpočinek, domácí pohodu nebo plánování dalších týdnů.
Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme svou sebejistotou a smyslem pro humor. Nesnažte se ale nic uspěchat. Tentokrát vám prospěje, když necháte události vyvíjet přirozeně.
Beran
Víkend 1. a 2. srpna vás vybídne, abyste na chvíli zpomalili a přestali mít pocit, že musíte všechno vyřešit okamžitě. V sobotu vás může lákat spontánní výlet, sport nebo setkání s lidmi, které jste delší dobu neviděli. Energie vám rozhodně chybět nebude, ale dejte si pozor, abyste svým tempem neunavili všechny kolem sebe. Ne každý bude mít stejnou potřebu pořád něco podnikat. Ve vztazích se vyplatí trochu ubrat na přímosti. Nevhodně zvolená poznámka by mohla vyvolat zbytečnou hádku, která by vám pokazila jinak příjemný den. Neděle bude klidnější a přinese prostor pro odpočinek, domácí pohodu nebo plánování dalších týdnů.
Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme svou sebejistotou a smyslem pro humor. Nesnažte se ale nic uspěchat. Tentokrát vám prospěje, když necháte události vyvíjet přirozeně.
Býk
Býci budou během prvního srpnového víkendu toužit hlavně po klidu, pohodlí a společnosti lidí, vedle kterých se nemusejí přetvařovat. Sobota přeje dobrému jídlu, posezení na zahradě, návštěvě příbuzných i menšímu výletu do přírody. Nepřehánějte to však s plánováním. Někdo ve vašem okolí může na poslední chvíli změnit domluvu a vám nezbude než se přizpůsobit. Přestože podobné situace obvykle nesnášíte dobře, tentokrát zjistíte, že nečekaná změna může celý den příjemně oživit. V lásce budete potřebovat pocit jistoty a větší pozornost partnera. Místo mlčení ale raději řekněte, co vám schází. Neděle bude vhodná k odpočinku i péči o sebe. Dopřejte si pomalejší ráno a nenechte se zatáhnout do problémů, které vám nepřísluší.
Nezadaní Býci mohou dostat zprávu od někoho z minulosti. Než odpovíte, rozmyslete si, zda se vám stýská po konkrétním člověku, nebo jen po pocitu, který jste s ním kdysi zažívali.
Blíženci
Blíženci vstoupí do prvního srpnového víkendu s chutí být všude, všechno slyšet a nic důležitého nezmeškat. Sobota bude přát setkáním, výletům, letním akcím i nečekaným plánům, které vzniknou během několika minut. Právě spontánnost vám může přinést nejlepší zážitek, jen si dejte pozor, abyste neslíbili svou účast na více místech zároveň. Někdo blízký by mohl získat pocit, že mu věnujete pozornost jen napůl. Ve vztazích pomůže, když na chvíli odložíte telefon a budete skutečně poslouchat.
Nezadané Blížence může zaujmout člověk, se kterým si budou okamžitě rozumět, přestože na první pohled nebude jejich obvyklým typem. Neděle už bude klidnější a možná vás dožene únava z předchozích dnů. Dopřejte si pomalé ráno, dobrou snídani a chvíli bez povinností. Nemusíte neustále hledat další podněty. Někdy se ty nejzajímavější myšlenky objeví právě ve chvíli, kdy kolem vás konečně zavládne ticho.
Rak
Raci budou tento víkend citlivější na atmosféru doma i na nálady lidí kolem sebe. V sobotu můžete pocítit silnou potřebu dát do pořádku věci, které jste v posledních týdnech odkládali. Nemusí jít jen o úklid nebo praktické povinnosti, ale také o rozhovor, kterému jste se dosud vyhýbali. Řeknete-li otevřeně, co vás trápí, může se vám výrazně ulevit. Jen si dejte pozor, abyste z drobné poznámky nevytvořili důkaz, že je všechno špatně. Partner možná nebude přesně vědět, co potřebujete, pokud mu to neřeknete.
Nezadaní Raci mohou během rodinného setkání, výletu nebo přes společné známé potkat někoho, kdo v nich vyvolá překvapivý pocit bezpečí. Neděle přeje odpočinku, vaření, návštěvě oblíbeného místa i času strávenému s nejbližšími. Nenechte si ale celý den zaplnit potřebami ostatních. Udělejte také něco jen pro sebe, i kdyby to měla být hodina s knihou, dlouhá koupel nebo procházka bez cíle.
Lev
Lvi budou během víkendu od 1. do 2. srpna toužit po pozornosti, zábavě a pocitu, že se kolem nich něco děje. Sobota vám může přinést příležitost zazářit ve společnosti, na oslavě, výletě nebo při setkání s lidmi, které jste delší dobu neviděli. Vaše energie bude nakažlivá, ale dejte si pozor, abyste nevnímali každou změnu plánu jako osobní odmítnutí. Ne všichni budou mít stejnou chuť bavit se ve velkém stylu. Ve vztahu prospěje trochu něhy a méně očekávání. Partner nemusí vždy přesně vědět, jak vám udělat radost, proto mu dejte jasnější nápovědu místo uraženého mlčení.
Nezadaní Lvi mohou přitahovat pozornost téměř bez námahy, především tam, kde se budou cítit sebejistě a uvolněně. Neděle bude vhodná ke zpomalení a doplnění sil. Dopřejte si něco, co vás potěší, ale nemusí to být okázalé. Klidný den s dobrým jídlem a oblíbenými lidmi vám může dát víc než program nabitý od rána do večera.
Panna
Panny mohou mít na začátku víkendu pocit, že si odpočinou teprve ve chvíli, kdy dokončí všechny resty. Sobota vás proto může svádět k úklidu, organizování domácnosti nebo řešení povinností, které by klidně mohly několik dní počkat. Zkuste si určit hranici, za kterou už práci odložíte, jinak vám volno proteče mezi prsty. Někdo blízký vás může vytáhnout na výlet nebo navrhnout plán, který nebude dokonale připravený. Právě to vám ale může prospět. Ve vztazích si dejte pozor na drobnou kritiku, kterou myslíte dobře, ale druhá strana ji může vnímat jako neustálé hledání chyb.
Nezadané Panny může zaujmout někdo klidný a nenápadný, koho by při prvním setkání snadno přehlédly. Neděle přeje péči o tělo, lehčímu pohybu a přípravě na další týden, neměla by se však proměnit v další pracovní den. Nechte si dost času na něco, co nemá žádný praktický užitek, ale přináší vám radost. Právě takový odpočinek teď potřebujete nejvíc.
Váhy
Váhy budou během prvního srpnového víkendu hledat rovnováhu mezi vlastními přáními a tím, co od nich očekávají ostatní. Sobota může přinést několik lákavých nabídek, jenže vy se nebudete umět rozhodnout, které dát přednost. Neodkládejte volbu tak dlouho, až nakonec zůstanete doma jen proto, že jste se báli někoho zklamat. Nejlépe vám udělá společnost lidí, se kterými se můžete bavit bez přetvářky a složitého vysvětlování. Ve vztahu se může otevřít téma, o němž jste už nějakou dobu mlčeli. Místo diplomatického obcházení problému zkuste konečně říct, co skutečně cítíte. Partner vaši upřímnost ocení víc než zdánlivý klid.
Nezadané Váhy mohou zaujmout někoho, koho potkají na kulturní akci, oslavě nebo prostřednictvím přátel. Neděle bude mnohem pomalejší a vhodná k péči o sebe, úpravě domova nebo posezení na příjemném místě. Hlavně si nedělejte výčitky, pokud nebudete celý den produktivní. Odpočinek není promarněný čas.
Štír
Štíři mohou o víkendu působit klidně, pod povrchem se v nich ale bude odehrávat mnohem víc, než dají najevo. Sobota přinese situaci, která ve vás probudí zvědavost nebo podezření. Než si začnete skládat vlastní verzi příběhu, ověřte si, zda vám skutečně něco uniká, nebo jen příliš čtete mezi řádky. Ve vztazích bude důležitá důvěra. Partnerovo mlčení nemusí znamenat problém a nevinná poznámka není automaticky skrytým útokem. Otevřený rozhovor vám ušetří zbytečné napětí.
Nezadaní Štíři mohou zažít silnou přitažlivost k člověku, který nebude své karty vykládat na stůl hned při prvním setkání. Tajemství vás sice láká, ale nenechte se okouzlit jen tím, že o druhém zatím téměř nic nevíte. Neděle bude přát soukromí, regeneraci a činnostem, při nichž si vyčistíte hlavu. Může vám prospět plavání, delší procházka nebo chvíle úplně bez telefonu. Jakmile přestanete sledovat, co dělají ostatní, mnohem jasněji ucítíte, co potřebujete vy sami.
Střelec
Střelci budou mít během prvního srpnového víkendu chuť uniknout ze stereotypu a zažít něco, na co budou ještě dlouho vzpomínat. Sobota přeje spontánním výletům, cestování, sportu i setkáním s lidmi, kteří vás dokážou strhnout svou energií. Dejte si však pozor, abyste nadšením nepřecenili své síly nebo neutratili víc, než jste původně plánovali. Ve vztahu může partner toužit po klidnějším programu, zatímco vy budete chtít vyrazit ven a nic neřešit. Místo prosazování vlastní představy zkuste najít kompromis, který bude příjemný pro oba.
Nezadaní Střelci mohou navázat lehký flirt během cesty, na festivalu nebo při jiné letní akci. Neděle už bude o něco pomalejší a může vás přimět zamyslet se nad tím, čemu chcete v dalších týdnech věnovat více času. Nemusíte však hned dělat zásadní rozhodnutí. Prospěje vám, když si nejprve odpočinete, utřídíte myšlenky a necháte si otevřené možnosti.
Kozoroh
Kozorozi mohou do víkendu vstoupit s pocitem, že by měli využít každou volnou chvíli k dokončení povinností. Hvězdy vás ale tentokrát vedou spíš k tomu, abyste si dovolili odpočívat bez výčitek. V sobotu se může objevit rodinná nebo pracovní záležitost, která bude na první pohled působit naléhavě, ve skutečnosti však snese odklad. Nenechte si kvůli ní pokazit plán, na který jste se těšili. Ve vztahu prospěje otevřenost a větší ochota mluvit o pocitech, nejen o praktických věcech. Partner potřebuje vědět, že ho vnímáte, i když máte hlavu plnou starostí.
Nezadaní Kozorozi mohou zaujmout někoho, kdo ocení jejich klid a spolehlivost, ale bude zároveň čekat, že projeví alespoň trochu iniciativy. Neděle je vhodná k pobytu v přírodě, pomalému obědu nebo setkání v úzkém kruhu. Čím méně budete spěchat, tím víc si uvědomíte, že skutečný odpočinek není ztrátou času, ale způsobem, jak znovu získat energii.
Vodnář
Vodnáři budou během víkendu 1. a 2. srpna toužit po změně, volnosti a společnosti lidí, kteří je ničím nesvazují. Sobota může přinést nečekaný plán, pozvání na akci nebo zprávu od někoho, koho jste dlouho neviděli. Přestože vás spontánnost obvykle baví, tentokrát si dejte pozor, abyste kvůli nové nabídce bez vysvětlení nezrušili něco, na čem jste se už domluvili. Někdo blízký by mohl získat pocit, že je pro vás až druhou volbou. Ve vztahu budete potřebovat dostatek prostoru, partner ale zároveň ocení jasný důkaz, že vám na něm záleží. Nemusí jít o velké gesto, mnohem víc zapůsobí společný čas bez vyrušování.
Nezadaní Vodnáři mohou potkat člověka, který je zaujme neobvyklým názorem nebo originálním humorem. Neděle přeje klidnějšímu programu, tvoření, četbě nebo plánování něčeho, na co se můžete v srpnu těšit. Nesnažte se však zaplnit každou volnou minutu. Právě nuda vám může přinést nápad, který by v běžném shonu vůbec nedostal prostor.
Ryby
Ryby budou první srpnový víkend vnímat intenzivněji nálady lidí kolem sebe a snadno poznají, když někdo neříká úplně všechno. V sobotu se ale nesnažte každé mlčení rozebírat a hledat za ním skrytý význam. Člověk, který působí odtažitě, může být jen unavený nebo potřebovat chvíli pro sebe. Váš den bude příjemnější, když se zaměříte na vlastní potřeby místo snahy zachraňovat náladu všem ostatním. Ve vztahu prospěje něha, otevřenost a společný program bez zbytečného spěchu.
Nezadané Ryby mohou zaujmout někoho, kdo se jim svěří s osobnějším tématem. Dejte si však čas a nezaměňujte pocit blízkosti za okamžitou osudovou lásku. Neděle bude vhodná pro pobyt u vody, kreativní činnost, dlouhou snídani nebo setkání s člověkem, vedle kterého můžete být samy sebou. Pokud pocítíte únavu, nesnažte se ji překonat dalším programem. Tělo vám dává jasně najevo, že potřebuje zvolnit, a klidný závěr víkendu vám pomůže vstoupit do nového týdne s mnohem čistší hlavou.