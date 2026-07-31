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Víkendový horoskop: První srpnové dny zamíchají osudy. Tři znamení čeká láska, další zklamání

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – OS DESIGN
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – OS DESIGN
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Některá znamení čeká příjemné překvapení, jiná budou muset zkrotit emoce a rozhodnout se, zda dají přednost klidu, lásce, nebo dobrodružství.

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První srpnový víkend přinese chuť hodit starosti za hlavu, užít si léto a alespoň na chvíli přestat řešit povinnosti. Ne všechna znamení ale čekají jen bezstarostné dny. Někdo se bude muset přizpůsobit nečekané změně plánů, jiný si konečně vyjasní napjatou situaci ve vztahu a další může potkat člověka, který mu pořádně zamotá hlavu.

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Hvězdy o víkendu 1. a 2. srpna přejí spontánním výletům, setkáním s přáteli i zaslouženému odpočinku. Zároveň však připomínají, že není nutné stihnout úplně všechno. Kdo dokáže zpomalit, naslouchat svým blízkým a nebrat si každou poznámku osobně, může prožít dva příjemné dny plné pohody, nových zážitků i překvapivých okamžiků.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Víkend 1. a 2. srpna vás vybídne, abyste na chvíli zpomalili a přestali mít pocit, že musíte všechno vyřešit okamžitě. V sobotu vás může lákat spontánní výlet, sport nebo setkání s lidmi, které jste delší dobu neviděli. Energie vám rozhodně chybět nebude, ale dejte si pozor, abyste svým tempem neunavili všechny kolem sebe. Ne každý bude mít stejnou potřebu pořád něco podnikat. Ve vztazích se vyplatí trochu ubrat na přímosti. Nevhodně zvolená poznámka by mohla vyvolat zbytečnou hádku, která by vám pokazila jinak příjemný den. Neděle bude klidnější a přinese prostor pro odpočinek, domácí pohodu nebo plánování dalších týdnů. 

Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme svou sebejistotou a smyslem pro humor. Nesnažte se ale nic uspěchat. Tentokrát vám prospěje, když necháte události vyvíjet přirozeně.

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