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Víkendový horoskop: Lvi zjistí, čí pozornost už nepotřebují, Panny překvapí vlastní volba

Horoskop
Víkend 3. a 4. října přinese nečekané změny, nové pohledy na vztahy i chvíle, kdy bude lepší přestat hledat odpovědi a jednoduše dát věcem čas.Foto: Shutterstock – Nina Drozdowa
Horoskop
Víkend 3. a 4. října přinese nečekané změny, nové pohledy na vztahy i chvíle, kdy bude lepší přestat hledat odpovědi a jednoduše dát věcem čas.Foto: Shutterstock – Nina Drozdowa
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

První říjnový víkend zamíchá plány, vztahy i náladou a některým znamením ukáže, že největší posun může přijít ve chvíli, kdy přestanou všechno tlačit silou a nechají si prostor změnit názor.

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První říjnový víkend přinese směs chuti něco změnit a potřeby konečně zpomalit. Některá znamení se budou chtít vrhnout do společnosti, spontánních plánů a nových setkání, jiná naopak zatouží po klidu, bezpečí a prostoru pro sebe. Do popředí se dostanou hlavně vztahy, osobní hranice a otázka, komu a čemu ještě chceme věnovat energii.

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Sobota 3. října může být živější a přinést nečekané změny programu, silnější emoce nebo rozhovory, které otevřou téma, jež už nějakou dobu visí ve vzduchu. Neděle 4. října už nabídne větší nadhled a prostor srovnat si, co skutečně stojí za další pozornost. Pro řadu znamení bude tentokrát největší výhrou právě schopnost nic netlačit a nechat věci chvíli přirozeně plynout.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do prvního říjnového víkendu s pocitem, že potřebují něco rozhýbat. Sobota může přinést situaci, která vás vyprovokuje k rychlé reakci, ale tentokrát se vyplatí nechat si pár minut navíc, než něco řeknete nebo definitivně rozhodnete. Ve vztazích může být citlivým tématem pocit, že jeden z vás tlačí na tempo víc než druhý. Pokud partner potřebuje čas, neberte to jako odmítnutí. 

Nezadané Berany může překvapit někdo, kdo je na první pohled nenápadný, ale postupně vás začne bavit svou jistotou a tím, že se nenechá snadno rozhodit. Neděle bude klidnější a může přinést chuť uklidit si nejen doma, ale i v hlavě. Pokud jste poslední dny běželi z jedné povinnosti do druhé, udělá vám dobře pohyb, delší procházka nebo úplně obyčejné odpoledne bez plánu. Tento víkend vám připomene, že ne každá změna potřebuje velké gesto. Někdy stačí přestat investovat energii tam, kde se vám už dlouho nic nevrací.

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