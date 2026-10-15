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Víkendový horoskop: Kozorozi odmítnou roli věčného zachránce, Střelci prokouknou zákeřný plán

Víkendový horoskop
Třetí říjnový víkend přinese nečekané zvraty, citlivější rozhovory i momenty, kdy některým znamením dojde, že nejlepší rozhodnutí může být tentokrát nic netlačit.Foto: Shutterstock – santoelia
Víkendový horoskop
Třetí říjnový víkend přinese nečekané zvraty, citlivější rozhovory i momenty, kdy některým znamením dojde, že nejlepší rozhodnutí může být tentokrát nic netlačit.Foto: Shutterstock – santoelia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Třetí říjnový víkend může překvapit tam, kde už jsme nic nového nečekali. Některá znamení čeká nečekané setkání nebo důležitý rozhovor, jiná si konečně uvědomí, že není nutné všechno zachraňovat, vysvětlovat ani držet pod kontrolou.

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Třetí říjnový víkend přinese směs potřeby něco změnit a zároveň si konečně odpočinout od neustálého tlaku. Některá znamení dostanou chuť vystoupit z rutiny, jiná si budou víc hlídat vlastní hranice a energii. Do popředí se dostanou vztahy, otevřená komunikace a otázka, co ještě stojí za naši pozornost a co už je lepší nechat být.

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Sobota 17. října může být živější, impulzivnější a plná nečekaných setkání nebo změn plánů. Neděle 18. října už přinese víc klidu a nadhledu. To, co v sobotu působilo zásadně, může o den později vypadat mnohem jednodušeji. Pro řadu znamení tak bude největší výhodou schopnost nic neuspěchat a nechat si prostor na změnu názoru.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani budou mít o víkendu pocit, že se kolem nich něco konečně dává do pohybu. Sobota přeje rozhodnutím, která jste v posledních dnech odkládali, ale tentokrát nebude potřeba všechno lámat přes koleno. Ve vztazích se může ukázat, že vás víc než samotný problém dráždí pocit, že se věci vlečou a nikdo je nechce pojmenovat. Pokud něco potřebujete vědět, zeptejte se napřímo, ale bez zbytečné konfrontace. 

Nezadané Berany může překvapit člověk, který se jim zpočátku nebude zdát nijak výjimečný, ale právě jeho klid a sebejistota v nich probudí zájem. Neděle už bude vhodnější ke zpomalení a srovnání myšlenek. Něco, co v sobotu působilo jako zásadní rozhodnutí, může o den později vypadat mnohem jednodušeji. Prospěje vám pohyb, výlet nebo chvíle bez telefonu. Tento víkend vám může připomenout, že síla není jen v rychlosti, ale i v tom, že dokážete správně odhadnout, kdy má smysl jednat a kdy ještě chvíli počkat.

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