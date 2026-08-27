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Víkendový horoskop: Býky překvapí někdo, koho dobře znají, Blíženci se nechají strhnout flirtem

Horoskop
Poslední srpnový víkend přinese nečekaná setkání, změny plánů i chvíle, kdy si některá znamení konečně uvědomí, co už s sebou do září nést nechtějí.Foto: Shutterstock – agsandrew
Horoskop
Poslední srpnový víkend přinese nečekaná setkání, změny plánů i chvíle, kdy si některá znamení konečně uvědomí, co už s sebou do září nést nechtějí.Foto: Shutterstock – agsandrew
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední srpnový víkend přinese směs nostalgie, chuti ještě něco zažít i potřeby udělat si jasno v tom, co si chceme odnést do nového měsíce – některá znamení čekají nečekaná setkání, jiná důležité rozhodnutí nebo chvíle, kdy bude nejlepší jednoduše zpomalit.

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Poslední srpnový víkend bude mít zvláštní atmosféru loučení s létem a zároveň očekávání toho, co přinese začátek září. Některá znamení dostanou chuť ještě něco zažít, vyrazit ven nebo spontánně změnit plány, jiná budou potřebovat spíš klid, uzavření rozdělaných věcí a chvíli pro sebe. Do popředí se dostanou vztahy, hranice i otázka, které závazky a zvyky už vlastně nechceme přenášet dál.

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Sobota 29. srpna může být živější a přinést nečekaná setkání, změny programu nebo rozhovory, které zamíchají náladou. Neděle 30. srpna už bude vhodnější ke zpomalení, srovnání myšlenek a malému restartu před novým měsícem. Pro někoho půjde o rozhodnutí ve vztahu, pro jiného o změnu priorit nebo prosté uvědomění, že není nutné mít všechno vyřešené hned.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do posledního srpnového víkendu s pocitem, že potřebují něco uzavřít, aby mohli začít znovu s čistší hlavou. Sobota může přinést situaci, kdy už nebude možné dál odkládat rozhodnutí, které se týká práce, peněz nebo vztahu. Nemusí jít o nic dramatického, spíš o moment, kdy si konečně přiznáte, co vám už delší dobu nevyhovuje. Ve vztazích se může objevit menší střet kvůli rozdílnému tempu – vy budete chtít věci řešit hned, druhá strana si bude potřebovat dát čas. Zkuste netlačit na odpověď. 

Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme svou klidnou energií a tím, že se nenechá snadno strhnout jejich tempem. Neděle už bude výrazně příjemnější a přinese pocit, že se některé věci konečně skládají dohromady. Prospěje vám pohyb, výlet nebo jednoduše změna prostředí. Nechte si ale také chvíli bez programu – právě tehdy může přijít nápad, který se vám bude hodit hned na začátku září.

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