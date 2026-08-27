Poslední srpnový víkend bude mít zvláštní atmosféru loučení s létem a zároveň očekávání toho, co přinese začátek září. Některá znamení dostanou chuť ještě něco zažít, vyrazit ven nebo spontánně změnit plány, jiná budou potřebovat spíš klid, uzavření rozdělaných věcí a chvíli pro sebe. Do popředí se dostanou vztahy, hranice i otázka, které závazky a zvyky už vlastně nechceme přenášet dál.
Víkendový horoskop: Býky překvapí někdo, koho dobře znají, Blíženci se nechají strhnout flirtem
Poslední srpnový víkend přinese směs nostalgie, chuti ještě něco zažít i potřeby udělat si jasno v tom, co si chceme odnést do nového měsíce – některá znamení čekají nečekaná setkání, jiná důležité rozhodnutí nebo chvíle, kdy bude nejlepší jednoduše zpomalit.
Sobota 29. srpna může být živější a přinést nečekaná setkání, změny programu nebo rozhovory, které zamíchají náladou. Neděle 30. srpna už bude vhodnější ke zpomalení, srovnání myšlenek a malému restartu před novým měsícem. Pro někoho půjde o rozhodnutí ve vztahu, pro jiného o změnu priorit nebo prosté uvědomění, že není nutné mít všechno vyřešené hned.
Beran
Berani vstoupí do posledního srpnového víkendu s pocitem, že potřebují něco uzavřít, aby mohli začít znovu s čistší hlavou. Sobota může přinést situaci, kdy už nebude možné dál odkládat rozhodnutí, které se týká práce, peněz nebo vztahu. Nemusí jít o nic dramatického, spíš o moment, kdy si konečně přiznáte, co vám už delší dobu nevyhovuje. Ve vztazích se může objevit menší střet kvůli rozdílnému tempu – vy budete chtít věci řešit hned, druhá strana si bude potřebovat dát čas. Zkuste netlačit na odpověď.
Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme svou klidnou energií a tím, že se nenechá snadno strhnout jejich tempem. Neděle už bude výrazně příjemnější a přinese pocit, že se některé věci konečně skládají dohromady. Prospěje vám pohyb, výlet nebo jednoduše změna prostředí. Nechte si ale také chvíli bez programu – právě tehdy může přijít nápad, který se vám bude hodit hned na začátku září.
Beran
Berani vstoupí do posledního srpnového víkendu s pocitem, že potřebují něco uzavřít, aby mohli začít znovu s čistší hlavou. Sobota může přinést situaci, kdy už nebude možné dál odkládat rozhodnutí, které se týká práce, peněz nebo vztahu. Nemusí jít o nic dramatického, spíš o moment, kdy si konečně přiznáte, co vám už delší dobu nevyhovuje. Ve vztazích se může objevit menší střet kvůli rozdílnému tempu – vy budete chtít věci řešit hned, druhá strana si bude potřebovat dát čas. Zkuste netlačit na odpověď.
Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme svou klidnou energií a tím, že se nenechá snadno strhnout jejich tempem. Neděle už bude výrazně příjemnější a přinese pocit, že se některé věci konečně skládají dohromady. Prospěje vám pohyb, výlet nebo jednoduše změna prostředí. Nechte si ale také chvíli bez programu – právě tehdy může přijít nápad, který se vám bude hodit hned na začátku září.
Býk
Býci budou během posledního srpnového víkendu mnohem víc přemýšlet o tom, co jim skutečně dává pocit stability. Sobota může přinést nečekaný výdaj, změnu programu nebo rozhovor, který vás přiměje přehodnotit něco, co jste považovali za definitivně rozhodnuté. Vaší první reakcí může být snaha držet se původního plánu, tentokrát ale bude výhodnější trochu povolit. Ve vztazích budete potřebovat hlavně pocit spolehlivosti. Slova vás příliš neohromí, pokud za nimi neuvidíte konkrétní čin.
Nezadaní Býci mohou začít jinak vnímat někoho, kdo je už delší dobu součástí jejich okolí, ale dosud ho měli zařazeného úplně jinam. Neděle bude ideální pro domácí pohodu, dobré jídlo, přírodu a všechno, co vám pomůže vrátit se sami k sobě. Konec prázdnin ve vás může vyvolat lehkou nostalgii, ale zároveň i chuť udělat si jasno v tom, co chcete během podzimu změnit. Nemusíte mít plán na několik měsíců dopředu. Pro začátek bude stačit vědět, co už s sebou dál nést nechcete.
Blíženci
Blíženci budou mít o víkendu hlavu plnou nápadů, zpráv a drobných plánů, které se budou měnit rychleji, než je stihnete zapisovat do diáře. Sobota může přinést nečekané setkání nebo rozhovor, který vám otevře úplně nový pohled na člověka či situaci, o níž jste si mysleli, že ji máte dávno přečtenou. Ve vztazích bude důležité nepřeskakovat z tématu na téma a opravdu poslouchat, co vám druhý říká.
Nezadaní Blíženci mohou zažít flirt, který začne nenápadně, ale překvapivě rychle získá intenzitu. Pozor jen na to, abyste si do pár vtipných zpráv nepromítli celý budoucí příběh. Neděle už bude klidnější a může přinést potřebu stáhnout se od lidí i sociálních sítí. Prospěje vám krátký výlet, čtení nebo čas o samotě. Konec srpna vám může připomenout, že ne každá možnost musí být využita a ne každému impulzu je nutné okamžitě věnovat pozornost.
Rak
Raci budou poslední srpnový víkend víc než jindy potřebovat pocit blízkosti a jistoty. Sobota může otevřít rodinné nebo partnerské téma, které se několik dní drželo pod povrchem. Tentokrát bude lepší říct věci napřímo než čekat, že druhý člověk pochopí vaše mlčení. Ve vztazích může přijít příjemný moment, kdy zjistíte, že jste se obávali zbytečně, pokud ale někde dlouhodobě chybí důvěra, víkend to může naopak zvýraznit.
Nezadané Raky může oslovit někdo, vedle koho se budou cítit překvapivě klidně a bezpečně – a právě to může být přitažlivější než velká gesta. Neděle bude přát domovu, dobrému jídlu a času s lidmi, u kterých nemusíte nic předstírat. Nenechte si ale celý den zaplnit starostmi ostatních. Konec léta je vhodnou chvílí připomenout si, že pečovat o druhé je krásné, jen pokud při tom úplně nezapomenete sami na sebe.
Lev
Lvi budou mít poslední srpnový víkend silnou potřebu užít si ještě něco navíc, jako by se jim nechtělo připustit, že léto pomalu končí. Sobota přeje společnosti, pozváním, spontánním plánům i situacím, ve kterých se přirozeně dostanete do středu pozornosti. Tentokrát vás ale může překvapit, že nejvíc vás zaujme člověk, který vám nebude lichotit ani se vám snažit za každou cenu zalíbit. Ve vztazích se vyplatí ubrat na očekáváních a místo velkých gest si víc všímat drobných projevů náklonnosti.
Nezadaní Lvi mohou zažít velmi příjemný flirt, který bude mít větší potenciál, než se na začátku zdá. Neděle bude klidnější a možná vás přiměje zamyslet se nad tím, kam vlastně směřujete po létě. Pokud jste poslední týdny fungovali hlavně mezi lidmi, dopřejte si chvíli bez publika. Právě v tichu si můžete nejlépe uvědomit, co vás skutečně baví a kde už jen hrajete roli, která vám přestává sedět.
Panna
Panny čeká víkend, který bude ideální pro malý restart před začátkem září. Sobota vás může nalákat k úklidu, plánování, třídění věcí nebo organizování všeho, co jste během léta nechávali být. Dávejte si ale pozor, abyste se z volného dne nepokusili udělat další pracovní směnu. Ve vztazích se může objevit drobné napětí kvůli detailu, který vám bude připadat důležitý, zatímco druhá strana ho bude považovat za banalitu. Zkuste se zamyslet, jestli opravdu řešíte podstatu problému.
Nezadané Panny může zaujmout někdo, kdo na první pohled nesplňuje jejich obvyklé představy, ale právě jeho přirozenost a lehkost vás mohou odzbrojit. Neděle bude vhodná pro péči o sebe, delší procházku, dobré jídlo nebo prostě pomalejší rytmus. Konec srpna vám připomene, že ne všechno musí být dokonale připravené, než se můžete pohnout dál. Někdy stačí udělat první krok a zbytek doladit cestou.
Váhy
Váhy budou poslední srpnový víkend řešit hlavně to, kde končí ohleduplnost a začíná zbytečné přizpůsobování. Sobota může přinést situaci, kdy budete stát mezi dvěma možnostmi nebo dvěma lidmi a tentokrát už nebude možné vyhovět všem. Zkuste se nerozhodovat jen podle toho, co způsobí nejmenší rozruch. Ve vztazích se může otevřít téma, které jste dosud uhlazovali, ale právě upřímnost může přinést větší klid než další kompromis.
Nezadané Váhy mohou překvapit sympatie k někomu, kdo je přímočařejší a méně uhlazený než jejich obvyklý typ. Neděle bude přát odpočinku, kultuře, příjemnému prostředí a lidem, vedle kterých se nemusíte hlídat. Konec srpna vám může připomenout, že rovnováha nevzniká tím, že všem rozdáte stejný díl své energie. Někdy znamená dát víc prostoru právě sobě.
Štír
Štíři mohou být o víkendu neobyčejně vnímaví k tomu, co druzí neříkají nahlas. Sobota vás může přimět číst mezi řádky, jenže tentokrát hrozí, že si některé věci vyložíte příliš osobně. Pokud vás něco znejistí, raději se zeptejte, než abyste v hlavě vytvořili celý scénář. Ve vztazích se může objevit potřeba větší jistoty nebo potvrzení, že druhý stojí opravdu na vaší straně.
Nezadaní Štíři mohou zažít velmi intenzivní setkání s někým, kdo v nich okamžitě probudí zvědavost. Chemie bude silná, ale nenechte se jí přimět přeskočit několik důležitých kroků. Neděle bude výrazně klidnější a nabídne odstup od emocí předchozího dne. Pomůže vám pohyb, voda, příroda nebo chvíle úplně bez telefonu. Poslední srpnový víkend vám může ukázat, že ne všechno, co působí tajemně, skutečně skrývá problém – někdy stačí jen přestat hledat druhý význam tam, kde žádný není.
Střelec
Střelci budou mít poslední srpnový víkend silnou potřebu ještě něco zažít, než se léto definitivně překlopí do podzimního režimu. Sobota může přinést spontánní výlet, nečekané pozvání nebo rozhodnutí, které uděláte rychleji než obvykle. Tentokrát vám odvaha prospěje, jen si dejte pozor, abyste nepřecenili vlastní energii a nesnažili se stihnout úplně všechno. Ve vztazích se může objevit téma svobody a prostoru. Pokud máte pocit, že vás někdo svazuje, zkuste si nejdřív ujasnit, zda opravdu potřebujete změnu, nebo jen trochu vzduchu.
Nezadaní Střelci mohou narazit na člověka, který je zaujme nadhledem a dobrodružnou povahou. Neděle bude vhodná ke zpomalení a srovnání myšlenek. Některý sobotní nápad vám může připadat ještě lepší, jiný naopak rychle vyšumí. Nechte si proto čas, než z momentálního nadšení uděláte velké rozhodnutí.
Kozoroh
Kozorozi budou o víkendu překvapivě citliví na to, kolik povinností si na sebe nakládají a kolik z nich vlastně vůbec dělat nemusí. Sobota může přinést situaci, kdy budete mít na výběr mezi prací, zařizováním a odpočinkem. Zkuste tentokrát nezvolit automaticky první dvě možnosti. Ve vztazích může přijít drobné napětí, pokud budete mít pocit, že všechno stojí na vás. Místo tichého hromadění frustrace zkuste říct, co potřebujete.
Nezadané Kozorohy může překvapit někdo, kdo působí uvolněněji a spontánněji, než jsou zvyklí, ale právě to může být osvěžující. Neděle bude ideální pro klidnější tempo, přírodu, dobré jídlo nebo plánování začátku září bez zbytečného tlaku. Konec srpna vám může připomenout, že odpočinek není ztracený čas. Pokud si dovolíte opravdu vypnout, do nového týdne vstoupíte s mnohem čistší hlavou.
Vodnář
Vodnáři budou poslední srpnový víkend potřebovat hlavně prostor a možnost rozhodovat si o svém čase po svém. Sobota může přinést několik různých nabídek, ale tentokrát nebudete mít chuť kývnout na všechno jen proto, abyste o něco nepřišli. Mnohem důležitější bude, s kým se opravdu cítíte dobře. Ve vztazích se může otevřít téma svobody, žárlivosti nebo rozdílných představ o společném čase. Pokud potřebujete být chvíli sami, řekněte to dřív, než začnete působit odtažitě.
Nezadaní Vodnáři mohou potkat někoho neobvyklého, kdo je zaujme hlavně způsobem přemýšlení. Neděle bude vhodná pro kreativní činnost, změnu prostředí nebo malé osobní rozhodnutí před začátkem září. Nemusíte převracet život vzhůru nohama. Stačí si přiznat, co už vás nebaví a čemu chcete na podzim věnovat víc energie.
Ryby
Ryby budou o víkendu citlivější na atmosféru kolem sebe a možná rychleji než ostatní poznají, že se něco mění. Sobota může přinést zprávu, setkání nebo drobnou událost, která ve vás otevře starou vzpomínku. Tentokrát ale nemusí jít o návrat k minulosti, spíš o uvědomění, že už na některé věci reagujete úplně jinak než dřív. Ve vztazích budete toužit po klidu, blízkosti a pocitu, že vás druhý skutečně vnímá. Dejte si ale pozor, abyste neočekávali, že partner uhodne každou vaši potřebu bez jediného slova.
Nezadané Ryby mohou být náchylnější k romantickému okouzlení, proto si nechte čas, než z jednoho silného momentu uděláte velký příběh. Neděle bude ideální pro odpočinek, hudbu, vodu, přírodu nebo chvíli o samotě. Konec léta vám může přinést zvláštní nostalgii, ale také pocit, že jste připraveni něco nechat za sebou.