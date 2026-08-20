Čtvrtý srpnový víkend přinese zvláštní směs potřeby něco změnit a zároveň konečně zpomalit. Některá znamení budou mít chuť vyrazit mezi lidi, improvizovat a nechat se unést momentem, jiná zatouží spíš po klidu, bezpečí a odstupu od všeho, co je poslední dny zahlcovalo. Do popředí se dostanou hlavně vztahy, osobní hranice a otázka, jestli opravdu děláme to, co chceme, nebo jen plníme očekávání ostatních.
Víkendový horoskop: Býci změní plány na poslední chvíli, Štíři si mohou zadělat na zbytečné drama
Víkend 22. a 23. srpna přinese chuť něco změnit, zpomalit i ujasnit si, komu a čemu chceme věnovat svou energii – některá znamení čekají spontánní zážitky, jiná důležité uvědomění ve vztazích.
Sobota 22. srpna bude přát spontánním plánům, setkáním a rozhodnutím, která mohou vzniknout během pár minut. Neděle 23. srpna už bude klidnější a přinese víc prostoru přemýšlet nad tím, co si z víkendu chceme odnést dál. Pro někoho to bude nový impuls ve vztahu, pro jiného zjištění, že potřebuje změnit tempo nebo přehodnotit priority. Nejlépe udělají ti, kteří se nebudou snažit mít všechno pod kontrolou a nechají část víkendu jednoduše plynout.
Beran
Berani vstoupí do víkendu s pocitem, že už nechtějí čekat, až se něco stane samo. Sobota vás může přimět udělat krok, který jste několik dní nebo týdnů odkládali – ozvat se někomu, rozhodnout se mezi dvěma možnostmi nebo konečně říct nahlas něco, co jste dosud drželi v sobě. Vaše přímost bude tentokrát výhodou, pokud ji ale nepřeženete. Ve vztazích může stačit jedna ostřejší poznámka a z drobnosti vznikne zbytečný spor.
Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme sebevědomím a tím, že se jich rozhodně nebude snažit za každou cenu získat. A právě to ve vás může probudit zvědavost. V neděli tempo přirozeně zpomalí a vy možná zjistíte, že potřebujete víc klidu, než jste si ochotni přiznat. Udělejte si prostor na pohyb, dobré jídlo a lidi, vedle kterých nemusíte neustále podávat výkon. Některé věci se totiž vyřeší snáz ve chvíli, kdy přestanete tlačit na okamžitý výsledek.
Beran
Berani vstoupí do víkendu s pocitem, že už nechtějí čekat, až se něco stane samo. Sobota vás může přimět udělat krok, který jste několik dní nebo týdnů odkládali – ozvat se někomu, rozhodnout se mezi dvěma možnostmi nebo konečně říct nahlas něco, co jste dosud drželi v sobě. Vaše přímost bude tentokrát výhodou, pokud ji ale nepřeženete. Ve vztazích může stačit jedna ostřejší poznámka a z drobnosti vznikne zbytečný spor.
Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme sebevědomím a tím, že se jich rozhodně nebude snažit za každou cenu získat. A právě to ve vás může probudit zvědavost. V neděli tempo přirozeně zpomalí a vy možná zjistíte, že potřebujete víc klidu, než jste si ochotni přiznat. Udělejte si prostor na pohyb, dobré jídlo a lidi, vedle kterých nemusíte neustále podávat výkon. Některé věci se totiž vyřeší snáz ve chvíli, kdy přestanete tlačit na okamžitý výsledek.
Býk
Býci budou o víkendu hledat hlavně pocit bezpečí a pohody, okolnosti je ale mohou nenápadně vytáhnout z jejich komfortní zóny. Sobota může přinést změnu domluvených plánů, nečekanou návštěvu nebo nabídku, na kterou nebudete mít připravenou odpověď. První reakcí může být odmítnutí, ale zkuste si dát chvíli na rozmyšlenou – právě něco neplánovaného se může stát nejpříjemnější částí celého víkendu. Ve vztazích budete velmi citliví na to, zda jsou slova druhého člověka v souladu s jeho činy. Pokud vás něco dlouhodobě dráždí, tentokrát už nebude snadné přejít to mlčením.
Nezadaní Býci mohou začít jinak vnímat někoho, koho mají ve svém okolí už delší dobu. Neděle bude ideální pro domácí pohodu, přírodu, vaření nebo jakoukoli činnost, při níž se můžete na chvíli odpojit od světa. Dejte si však pozor na tvrdohlavost. To, že jste si něco naplánovali určitým způsobem, ještě neznamená, že jiná cesta nemůže být nakonec mnohem lepší.
Blíženci
Blíženci budou mít o víkendu chuť být všude, vědět všechno a stihnout co nejvíc, jenže právě to může být zdrojem menšího chaosu. Sobota přeje setkáním, krátkým výletům, spontánním plánům i konverzacím, které se z původně nevinného tématu překlopí do něčeho mnohem osobnějšího. Ve vztazích budete potřebovat hlavně mentální jiskru a pocit, že se vedle druhého člověka nenudíte. Pokud máte pocit, že vztah sklouzává do rutiny, může přijít chuť něco narušit nebo oživit.
Nezadaní Blíženci mohou narazit na člověka, který je zaujme humorem nebo způsobem, jakým přemýšlí, ale dejte si pozor, abyste si hned nevytvořili příběh, který realita ještě nepotvrdila. Neděle vás může přimět ubrat na tempu a dohnat odpočinek. Prospěje vám chvíle bez telefonu a bez potřeby neustále reagovat na okolí. Některé odpovědi se objeví samy, když přestanete mít potřebu všechno okamžitě pojmenovat.
Rak
Raci budou o víkendu citlivější na atmosféru doma i mezi blízkými a rychle vycítí, když něco není úplně v pořádku. Sobota může otevřít téma, které se dlouho obcházelo, a přestože se vám do konfrontace nebude chtít, právě upřímný rozhovor může přinést velkou úlevu. Ve vztazích bude důležité nečekat, že druhý člověk automaticky pochopí vaše nálady. Když něco potřebujete, řekněte to.
Nezadaní Raci mohou zažít setkání, které v nich probudí silný pocit důvěrnosti, ale zkuste si rozlišit, jestli jde o skutečnou blízkost, nebo jen o známý typ člověka, ke kterému vás to opakovaně táhne. Neděle bude ideální pro rodinu, domácí pohodlí a trochu pomalejší rytmus. Udělejte si čas na věci, které vás zklidňují, a hlavně si nenechte celý den zaplnit potřebami ostatních. Tento víkend vám může připomenout, že hranice nejsou projevem sobectví, ale způsobem, jak si uchovat energii pro vztahy, na kterých vám opravdu záleží.
Lev
Lvi budou mít o víkendu přirozenou potřebu být vidět, bavit se a užít si poslední srpnové dny naplno. Sobota může přinést pozvání, společenskou akci nebo setkání, na kterém budete nepřehlédnutelní, i když se o to nebudete nijak zvlášť snažit. Ve vztazích si ale dejte pozor na očekávání. Pokud budete čekat, že partner automaticky pozná, co chcete slyšet nebo jakou pozornost potřebujete, můžete být zbytečně zklamaní. Řekněte si o to napřímo.
Nezadaní Lvi mohou zažít výraznou chemii s někým, kdo se jejich sebevědomí nezalekne a dokáže jim i trochu odporovat. Právě to bude překvapivě přitažlivé. V neděli už můžete zatoužit po větším klidu a soukromí. Něco, co vám v sobotu připadalo jako velká událost, uvidíte s odstupem mnohem střízlivěji. Dopřejte si den, kdy nemusíte nikoho ohromovat. Nejlepší chvíle mohou přijít právě tam, kde nebude žádné publikum a kde se budete cítit úplně sami sebou.
Panna
Panny čeká víkend, kdy budou mít silnou potřebu dát si věci do pořádku ještě před koncem léta. Může jít o domácnost, finance, vztahy nebo prostě jen o pocit, že se vám poslední týdny nahromadilo příliš mnoho drobností. Sobota vás bude svádět k plánování a organizování, ale zkuste si část dne nechat volnou. Nečekaná změna programu vám totiž může paradoxně udělat mnohem větší radost než dokonale sestavený seznam úkolů. Ve vztazích se vyhněte tendenci opravovat všechno, co vám nesedí. Partner může některé vaše dobře míněné poznámky vnímat jako kritiku.
Nezadané Panny může zaujmout někdo, kdo na první pohled vůbec nesplňuje jejich obvyklá kritéria, ale bude mít něco, co nejde jednoduše zaškrtnout v seznamu vlastností. Neděle bude přát odpočinku, péči o tělo a menšímu úklidu v hlavě. Pokud vás něco už delší dobu zaměstnává, nesnažte se to rozebrat do posledního detailu. Tentokrát vám může víc pomoci intuice než další analýza.
Váhy
Váhy budou o víkendu řešit hlavně rovnováhu mezi tím, co chtějí samy, a tím, co od nich očekává okolí. Sobota může přinést situaci, kdy si budete muset vybrat mezi pohodlím a upřímností. Pokud jste v poslední době příliš často ustupovali jen proto, aby byl klid, může ve vás narůst potřeba konečně říct, co vám nevyhovuje. Ve vztazích se vyplatí mluvit jasně, ale bez zbytečného dramatu.
Nezadané Váhy mohou překvapit vlastní reakcí na člověka, který jim zpočátku připadal až příliš odlišný. Právě rozdílnost ale může být tím, co vás začne bavit. Neděle bude klidnější a příjemnější, pokud si ji nenaplníte povinnostmi. Dopřejte si něco estetického, kulturního nebo jednoduše hezkého, co vám připomene, že život není jen o rozhodování a hledání správné odpovědi. Tento víkend vám může ukázat, že skutečná rovnováha nevzniká z neustálého přizpůsobování, ale z odvahy být fér i sami k sobě.
Štír
Štíři mohou být tento víkend intenzivnější než obvykle a rychle zachytí i drobnou změnu v chování lidí kolem sebe. Sobota může otevřít téma důvěry, žárlivosti nebo něčeho, co jste si dosud jen domýšleli. Než začnete skládat vlastní scénář z náznaků a ticha, zkuste si ověřit fakta. Ve vztazích může právě upřímnost zabránit zbytečnému konfliktu.
Nezadaní Štíři mohou zažít velmi silnou přitažlivost k někomu, kdo v nich probudí zvědavost i lehkou nejistotu. Chemie bude výrazná, ale nespěchejte s velkými závěry. Neděle přinese větší klid a potřebu stáhnout se od všeho, co vás zahlcuje. Prospěje vám pohyb, voda, ticho nebo čas s člověkem, vedle kterého nemusíte nic vysvětlovat. Něco, co vás v sobotu rozruší, může v neděli působit mnohem méně dramaticky. Tento víkend vám připomene, že intuice je cenná, ale nejlepší je tehdy, když ji nenecháte převálcovat strachem.
Střelec
Střelci budou mít o víkendu chuť utéct od rutiny a udělat něco, co naruší jejich běžný rytmus. Sobota může přinést spontánní výlet, pozvání na poslední chvíli nebo nápad, který vás nadchne natolik, že kvůli němu přehodíte celý program. Dejte si ale pozor, abyste v zápalu nadšení neslíbili něco, co už v neděli nebudete chtít splnit. Ve vztazích bude důležité najít rovnováhu mezi potřebou svobody a ohleduplností k druhému. Pokud máte pocit, že vás někdo omezuje, zkuste nejdřív zjistit, jestli nejde spíš o vaši vlastní nechuť dělat kompromisy.
Nezadaní Střelci mohou narazit na člověka, který je zaujme humorem, energií a lehkostí. Neděle už bude klidnější a možná vás přepadne chuť být chvíli sami. Některé sobotní nápady si budete chtít nechat projít hlavou ještě jednou. Víkend vám prospěje nejvíc tehdy, když si dovolíte být spontánní, ale ne bezhlaví.
Kozoroh
Kozorozi se o víkendu ocitnou mezi dvěma póly: část z vás bude chtít dohánět resty a mít pocit, že jste něco zvládli, druhá část bude zoufale volat po odpočinku. Sobota může přinést drobnou změnu plánů nebo požadavek od někoho blízkého, který vám naruší předem připravený program. Neberte to automaticky jako komplikaci. Právě neplánovaná chvíle může nakonec přinést nejvíc radosti. Ve vztazích se zkuste vyhnout tomu, abyste všechno řešili prakticky. Někdy partner nepotřebuje radu, ale jen pocit, že ho opravdu posloucháte.
Nezadané Kozorohy může překvapit zájem o člověka, který působí mnohem spontánněji, než na jaký typ běžně sázejí. Neděle bude vhodná pro klid, přírodu, domácí pohodlí a jednoduché radosti. Pokud jste v posledních dnech fungovali hlavně na výkon, tělo vám může dát jasně najevo, že potřebuje zpomalit. Tentokrát nemusíte nic dokazovat ani sobě, ani ostatním.
Vodnář
Vodnáři budou o víkendu potřebovat víc volnosti a prostoru pro vlastní tempo. Sobota může přinést několik pozvání nebo možností najednou, ale tentokrát vás nebude lákat být všude. Spíš si budete vybírat, komu a čemu chcete věnovat energii. Ve vztazích může přijít téma hranic a osobní svobody. Pokud máte pocit, že po vás partner něco očekává automaticky, zkuste to pojmenovat dřív, než se stáhnete do sebe.
Nezadaní Vodnáři mohou zaujmout někoho, koho potkají úplně mimo svůj běžný okruh, a právě nečekanost situace bude tím nejpřitažlivějším. Neděle přeje klidnějším aktivitám, kreativním plánům a také úvahám o tom, co chcete v dalších týdnech změnit. Nenechte se ale strhnout potřebou překopat všechno naráz. Jeden malý krok bude mít větší efekt než deset velkých předsevzetí. Víkend vám prospěje nejvíc tehdy, když nebudete vysvětlovat každé své rozhodnutí okolí a dovolíte si udělat něco čistě podle sebe.
Ryby
Ryby čeká citlivější víkend, během kterého mohou mnohem silněji vnímat nálady, slova i drobné změny v chování druhých. Sobota může přinést zprávu nebo setkání, které ve vás otevře starou vzpomínku. Tentokrát ale nemusí jít o návrat k minulosti, spíš o možnost uvědomit si, jak moc jste se od té doby posunuli. Ve vztazích budete potřebovat něhu a pocit bezpečí, zároveň ale bude důležité nečekat, že druhý člověk automaticky vycítí, co se ve vás odehrává. Řekněte nahlas, co vám chybí nebo co vás potěšilo.
Nezadané Ryby mohou snadno podlehnout romantické atmosféře a připsat jednomu setkání větší význam, než zatím má. Neděle bude ideální pro vodu, hudbu, odpočinek a všechno, co vám dovolí ztišit hlavu. Pokud jste poslední dny řešili starosti druhých, zkuste tentokrát část pozornosti vrátit sami sobě. Ne každou emoci, kterou cítíte, musíte nést až do konce víkendu.