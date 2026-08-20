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Víkendový horoskop: Býci změní plány na poslední chvíli, Štíři si mohou zadělat na zbytečné drama

Horoskop
Víkend 22. a 23. srpna zamíchá plány i emocemi a některým znamením ukáže, že právě nečekaná změna může nakonec přinést to, co potřebovala nejvíc.Foto: Shutterstock – agsandrew
Horoskop
Víkend 22. a 23. srpna zamíchá plány i emocemi a některým znamením ukáže, že právě nečekaná změna může nakonec přinést to, co potřebovala nejvíc.Foto: Shutterstock – agsandrew
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Víkend 22. a 23. srpna přinese chuť něco změnit, zpomalit i ujasnit si, komu a čemu chceme věnovat svou energii – některá znamení čekají spontánní zážitky, jiná důležité uvědomění ve vztazích.

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Čtvrtý srpnový víkend přinese zvláštní směs potřeby něco změnit a zároveň konečně zpomalit. Některá znamení budou mít chuť vyrazit mezi lidi, improvizovat a nechat se unést momentem, jiná zatouží spíš po klidu, bezpečí a odstupu od všeho, co je poslední dny zahlcovalo. Do popředí se dostanou hlavně vztahy, osobní hranice a otázka, jestli opravdu děláme to, co chceme, nebo jen plníme očekávání ostatních.

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Sobota 22. srpna bude přát spontánním plánům, setkáním a rozhodnutím, která mohou vzniknout během pár minut. Neděle 23. srpna už bude klidnější a přinese víc prostoru přemýšlet nad tím, co si z víkendu chceme odnést dál. Pro někoho to bude nový impuls ve vztahu, pro jiného zjištění, že potřebuje změnit tempo nebo přehodnotit priority. Nejlépe udělají ti, kteří se nebudou snažit mít všechno pod kontrolou a nechají část víkendu jednoduše plynout.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do víkendu s pocitem, že už nechtějí čekat, až se něco stane samo. Sobota vás může přimět udělat krok, který jste několik dní nebo týdnů odkládali – ozvat se někomu, rozhodnout se mezi dvěma možnostmi nebo konečně říct nahlas něco, co jste dosud drželi v sobě. Vaše přímost bude tentokrát výhodou, pokud ji ale nepřeženete. Ve vztazích může stačit jedna ostřejší poznámka a z drobnosti vznikne zbytečný spor. 

Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je zaujme sebevědomím a tím, že se jich rozhodně nebude snažit za každou cenu získat. A právě to ve vás může probudit zvědavost. V neděli tempo přirozeně zpomalí a vy možná zjistíte, že potřebujete víc klidu, než jste si ochotni přiznat. Udělejte si prostor na pohyb, dobré jídlo a lidi, vedle kterých nemusíte neustále podávat výkon. Některé věci se totiž vyřeší snáz ve chvíli, kdy přestanete tlačit na okamžitý výsledek.

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