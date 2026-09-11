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Víkendový horoskop: Blížencům zamotá hlavu flirt, Štíři rozpoutají drama

Horoskop
Druhý zářijový víkend přinese nečekaná setkání, citlivější rozhovory i chvíle, kdy si některá znamení konečně uvědomí, co už nemá smysl dál tlačit silou.Foto: Shutterstock
Horoskop
Druhý zářijový víkend přinese nečekaná setkání, citlivější rozhovory i chvíle, kdy si některá znamení konečně uvědomí, co už nemá smysl dál tlačit silou.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Druhý zářijový víkend přinese potřebu zpomalit, přehodnotit některé vztahy a ujasnit si, čemu ještě chceme věnovat energii – zatímco někoho čeká nečekané setkání, jiní zjistí, že nejlepší bude konečně přestat tlačit na výsledek.

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Druhý zářijový víkend bude přát hlavně zpomalení, třídění priorit a větší upřímnosti k sobě i ostatním. Některá znamení dostanou chuť změnit plány a vyrazit za něčím novým, jiná naopak pocítí potřebu stáhnout se do klidu a srovnat si, co jim poslední dny bere energii. Ve vztazích se může ukázat, kde jsme příliš dlouho ustupovali, co už nechceme přehlížet a kde naopak stačí ubrat tlak.

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Sobota 12. září bude živější a může přinést nečekaná setkání, spontánní rozhodnutí nebo rozhovory, které změní pohled na některé vztahy. Neděle 13. září už bude vhodnější pro odpočinek, nadhled a malé osobní restartování. Ne všechno bude potřeba řešit hned – někdy právě odstup ukáže, co má cenu dál rozvíjet a co je lepší jednoduše nechat být.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani budou o víkendu potřebovat trochu ubrat tempo, i když se jim do toho nebude chtít. Sobota vás může zastihnout ve chvíli, kdy budete mít chuť všechno vyřešit najednou, jenže okolí nemusí být stejně rychlé ani rozhodné jako vy. Ve vztazích se proto vyplatí hlídat tón. To, co budete považovat za obyčejnou upřímnost, může druhý člověk vnímat jako zbytečný tlak. 

Nezadané Berany může překvapit zájem někoho, koho dosud považovali spíš za kamaráda nebo člověka mimo svůj obvyklý okruh. Nespěchejte s hodnocením, právě nenápadný začátek může být tentokrát zajímavější než okamžitá chemie. Neděle přinese větší klid a chuť věnovat se sami sobě. Prospěje vám pohyb, výlet nebo změna prostředí, ale nemusíte zaplnit každou volnou hodinu. Některé věci si sednou samy, pokud jim přestanete pomáhat silou. Víkend vám může připomenout, že ne všechna vítězství vznikají tím, že se vrhnete dopředu jako první.

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