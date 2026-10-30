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Víkendový horoskop: Blíženci rozvíří klidnou vodu, Štíři narazí na tajemství, které nemusí být skutečné

Horoskop
Přelom října a listopadu přinese nečekaná setkání, změny plánů i chvíle, kdy některým znamením dojde, že už nemusí zachraňovat všechno a všechny kolem sebe.Foto: Shutterstock
Horoskop
Přelom října a listopadu přinese nečekaná setkání, změny plánů i chvíle, kdy některým znamením dojde, že už nemusí zachraňovat všechno a všechny kolem sebe.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Přelom října a listopadu může přinést víc změn, než se na první pohled zdá. Některá znamení čeká nečekané setkání, jiná si budou muset ujasnit, komu ještě chtějí věnovat svůj čas a energii. Víkend přeje upřímnosti, zpomalení i rozhodnutím, která dlouho visela ve vzduchu.

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Přelom října a listopadu bude přát hlavně zpomalení, bilancování a malým změnám, které mohou mít větší efekt, než se zdá. Některá znamení dostanou chuť vystoupit z rutiny, jiná si naopak budou chtít chránit svůj klid a zázemí. Do popředí se dostanou vztahy, osobní hranice a také otázka, co ještě dává smysl držet při životě jen ze zvyku.

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Sobota 31. října může být živější, spontánnější a plná nečekaných setkání nebo změn programu. Neděle 1. listopadu už přinese víc klidu a prostoru srovnat si dojmy. To, co v sobotu působilo důležitě, může o den později vypadat úplně jinak, a právě schopnost nechat některé věci chvíli být může být tentokrát tou nejlepší strategií.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do víkendu s potřebou něco změnit, ale tentokrát nepůjde ani tak o velké rozhodnutí jako spíš o drobný posun, který vám okamžitě zlepší náladu. Sobota může přinést pozvání, spontánní plán nebo setkání, do kterého se vám nejprve nebude chtít, ale nakonec vás překvapí, jak dobře jste udělali, že jste vyrazili. Ve vztazích se může objevit téma, které jste dosud spíš přecházeli, a bude lepší říct věci jednoduše než kolem nich kroužit. 

Nezadaní Berani mohou zpozornět u někoho, kdo je na první pohled vůbec nepřipomíná jejich obvyklý typ. Neděle už bude klidnější a víc zaměřená na rodinu, domov nebo vlastní myšlenky. Možná si uvědomíte, že něco, o co jste ještě nedávno bojovali, už vlastně tolik nechcete. A právě tahle změna může být příjemnější, než byste čekali.

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