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Víkendový horoskop: Blížence rozhodí jedna zpráva, Štíři začnou tušit, že jim někdo neříká všechno

Horoskop
Druhý listopadový víkend přinese nečekané zprávy, citlivější rozhovory i chvíle, kdy některým znamením dojde, že už nemá smysl dál něco přehlížet nebo držet za každou cenu.Foto: Shutterstock – Jozef Klopacka
Horoskop
Druhý listopadový víkend přinese nečekané zprávy, citlivější rozhovory i chvíle, kdy některým znamením dojde, že už nemá smysl dál něco přehlížet nebo držet za každou cenu.Foto: Shutterstock – Jozef Klopacka
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Druhý listopadový víkend může překvapit změnou plánů, nečekaným setkáním i chvílí, kdy některým znamením dojde, že už nemusí mít všechno pod kontrolou. Do popředí se dostanou vztahy, osobní hranice a rozhodnutí, která možná dlouho čekala na správný okamžik.

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Druhý listopadový víkend bude přát zpomalení, menším změnám a přehodnocení toho, čemu věnujeme čas a energii. Některá znamení dostanou chuť vystoupit z rutiny, jiná naopak pocítí potřebu stáhnout se do většího klidu. Do popředí se dostanou vztahy, osobní hranice i otázka, co děláme proto, že opravdu chceme, a co už jen ze zvyku.

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Sobota 7. listopadu může být živější, spontánnější a přinést nečekané zprávy, změny programu nebo setkání, která zamíchají původními plány. Neděle 8. listopadu už bude vhodnější pro odpočinek, klidnější tempo a srovnání myšlenek. To, co se v sobotu bude zdát naléhavé, může o den později působit mnohem jednodušeji.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani budou mít o víkendu chuť konečně něco rozhýbat, ale tentokrát nebude největší výhodou rychlost, nýbrž správné načasování. Sobota může přinést situaci, kdy budete chtít rozhodnout za všechny nebo posunout věci kupředu silou, jenže právě odpor okolí vám ukáže, že ne všechno jde urychlit. Ve vztazích se vyplatí ubrat na tvrdohlavosti a dát druhému prostor říct, co skutečně potřebuje. 

Nezadaní Berani mohou narazit na někoho, kdo je zaujme tím, že se nenechá snadno strhnout jejich tempem. Neděle už bude mnohem klidnější a vhodná pro sport, procházku nebo chvíli bez pevného programu. Pokud jste poslední dny řešili něco pořád dokola, může vám právě odstup pomoct vidět jednodušší řešení. Víkend vám připomene, že ustoupit o krok neznamená prohrát a že některé věci se pohnou nejrychleji ve chvíli, kdy je přestanete tlačit.

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