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Víkendový horoskop: Berani půjdou do střetu, Blížencům zamotá hlavu flirt

Horoskop
Třetí zářijový víkend zamíchá vztahy, plány i emocemi a některým znamením ukáže, že největší úlevu může přinést právě chvíle, kdy přestanou tlačit na výsledek.Foto: Shutterstock – Merfin
Horoskop
Třetí zářijový víkend zamíchá vztahy, plány i emocemi a některým znamením ukáže, že největší úlevu může přinést právě chvíle, kdy přestanou tlačit na výsledek.Foto: Shutterstock – Merfin
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Třetí zářijový víkend přinese potřebu zpomalit, ujasnit si hranice a podívat se pravdě do očí tam, kde jsme něco dlouho přehlíželi. Některá znamení čeká překvapivé setkání, jiná citlivější rozhovor nebo zjištění, že ne všechno je nutné řešit hned a silou.

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Třetí zářijový víkend přinese potřebu zpomalit, ujasnit si hranice a podívat se pravdě do očí tam, kde jsme něco dlouho přehlíželi. Některá znamení čeká překvapivé setkání, jiná citlivější rozhovor nebo zjištění, že ne všechno je nutné řešit hned a silou. 

Sobota 19. září bude živější a může přinést nečekané změny plánů, silnější emoce i situace, ve kterých bude potřeba reagovat jinak než obvykle. Někdo dostane chuť konečně říct, co si myslí, jiný si naopak uvědomí, že tentokrát bude lepší nechat věci chvíli být. Ve vztazích se může otevřít téma důvěry, osobního prostoru i toho, kolik energie dáváme lidem kolem sebe.

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Neděle už bude klidnější a nabídne víc prostoru pro odpočinek a srovnání myšlenek. To, co v sobotu působilo zásadně, může s odstupem ztratit na dramatičnosti a některým znamením dojde, že není nutné mít na všechno okamžitou odpověď. Nejlépe udělají ti, kteří si dovolí ubrat tempo a věnovat čas tomu, co jim skutečně dělá dobře.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do víkendu s pocitem, že by nejraději něco rozsekli jednou provždy. Sobota může přinést situaci, která vás už delší dobu lehce dráždí, a tentokrát nebudete mít chuť dělat, že se nic neděje. Ve vztazích ale pozor na zbytečně ostrý tón. To, co budete považovat za obyčejnou přímost, může druhý člověk vnímat jako útok. Pokud se vám podaří zpomalit a říct věci bez potřeby mít okamžitě pravdu, můžete se dostat mnohem dál. 

Nezadané Berany může zaujmout někdo, kdo jim nebude ustupovat a dokáže je trochu vyvést z rovnováhy. Právě tahle energie bude přitažlivá. Neděle už bude klidnější a přinese potřebu vypnout hlavu. Prospěje vám pohyb, výlet nebo čas mimo běžné prostředí. Některé věci, které vám v sobotu připadaly zásadní, mohou o den později působit úplně jinak. Víkend vám připomene, že někdy není potřeba vyhrát spor, ale pochopit, proč vůbec vznikl.

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