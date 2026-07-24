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Velký srpnový horoskop: První půlka přinese naději, druhá zamíchá osudem. Obávat by se měli Štíři i Střelci

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – agsandrew
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – agsandrew
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Srpen zamíchá vztahy, prací i energií jednotlivých znamení. Někomu přinese nový začátek, jinému rozhodnutí, které už dál nepůjde odkládat.

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Srpen přinese směs letní lehkosti a prvních náznaků změn, které se naplno projeví až s příchodem podzimu. Zatímco začátek měsíce bude přát spontánnosti, cestování, novým zážitkům a větší chuti užívat si přítomný okamžik, jeho druhá polovina může otevřít praktičtější témata. Do popředí se dostanou práce, vztahy, finance i otázka, zda jsme spokojeni s tím, jak máme svůj život nastavený. Některá znamení pocítí potřebu zrychlit, jiná naopak zjistí, že už příliš dlouho jedou na doraz.

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Právě v srpnu může být důležité nepřehlížet drobné signály, které naznačují, že je čas něco změnit. Někde půjde jen o nový denní režim, jinde o zásadnější rozhodnutí v práci nebo vztahu. Hvězdy budou přát především těm, kteří se nebudou bát přiznat si, co jim už nevyhovuje. Pro každé znamení ale bude srpen trochu jiný – někdo může potkat novou lásku, jiného čeká zajímavá pracovní příležitost a další zjistí, že největší změnou může být obyčejná schopnost říct ne.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Srpen bude pro Berany měsícem, kdy se budou střídat chvíle velkého odhodlání s okamžiky, kdy tělo i hlava jasně řeknou, že potřebují odpočinek. Zpočátku můžete mít pocit, že musíte všechno stihnout, dořešit a posunout, ideálně ještě dřív, než se ostatní vrátí z dovolených. Postupně ale zjistíte, že největší výsledky nepřicházejí z neustálého tlaku. Srpen vám ukáže, že někdy je mnohem výhodnější na chvíli ustoupit, rozhlédnout se a teprve potom vyrazit správným směrem.

Zdraví

Vaše energie bude během srpna poměrně proměnlivá. Některé dny budete mít pocit, že zvládnete sport, práci, výlet i večerní posezení, jindy vás může překvapit únava, kterou nebude možné jednoduše přebít kávou. Právě proto bude důležité nepodceňovat spánek a regeneraci. Berani mají často tendenci pokračovat i ve chvíli, kdy už tělo vysílá varovné signály, tentokrát se to ale nemusí vyplatit.

Zejména v první polovině měsíce si hlídejte přehřátí, dostatek tekutin a pravidelné jídlo. Letní režim vás může svádět k tomu, že přes den téměř nejíte a večer doháníte vše najednou. Organismus ale ocení větší pravidelnost. Pokud sportujete, nemusíte překonávat osobní rekordy. Mnohem lepší službu vám udělá pohyb, po kterém se budete cítit příjemně, nikoli úplně vyčerpaně.

Ke konci srpna se může zlepšit vaše psychická pohoda. Něco, co vám v posledních týdnech leželo v hlavě, začne konečně ztrácet svou sílu. Dopřejte si víc času venku, změnu prostředí a pokud možno několik dní, během kterých nebudete pořád kontrolovat telefon. Právě obyčejný klid vám může vrátit více energie než další nabitý program.

Kariéra

V práci budete mít chuť věci rozhýbat. Zatímco ostatní mohou srpen vnímat jako pomalejší měsíc, vy uvidíte příležitost připravit si půdu na podzim. To je dobrá strategie, jen si dejte pozor, abyste na sebe nevzali úkoly, které ve skutečnosti patří někomu jinému. Vaše schopnost rychle reagovat může v okolí vyvolat dojem, že zvládnete úplně všechno.

V první polovině měsíce se mohou vracet témata, která jste považovali za uzavřená. Nedokončený projekt, starší dohoda nebo člověk, který vám kdysi něco slíbil, se může znovu ozvat. Neberte to automaticky jako komplikaci. Právě teď může být možné dotáhnout věci za výhodnějších podmínek než dříve.

Pokud uvažujete o změně práce, novém projektu nebo vlastním podnikání, srpen je vhodný spíše k průzkumu terénu než k bezhlavému skoku. Zjišťujte informace, ptejte se, počítejte a sledujte, co se děje kolem vás. Druhá polovina měsíce může přinést rozhovor, který vám ukáže úplně jinou možnost, než jakou jste původně zvažovali.

Finančně se vyplatí trochu opatrnosti. Léto svádí k impulzivním výdajům, ale koncem měsíce budete rádi, pokud vám zůstane určitá rezerva.

Vztahy

Ve vztazích budete během srpna potřebovat větší prostor než obvykle. Neznamená to, že byste se od partnera vzdalovali. Spíš budete mít chuť část času trávit podle sebe, věnovat se vlastním zájmům nebo jednoduše chvíli nic nevysvětlovat. Pokud to druhé straně řeknete otevřeně, není důvod, aby z toho vznikl problém.

Zadaní Berani mohou narazit na téma, které se už nějakou dobu obchází. Může jít o společné plány, peníze, bydlení nebo rozdělení povinností. Tentokrát bude lepší mluvit přímo, ale bez typické beraní potřeby mít poslední slovo. Poslouchat bude stejně důležité jako říkat, co chcete vy.

Nezadaným může srpen přinést zajímavé setkání právě ve chvíli, kdy žádnou romantiku nebudou plánovat. Nový člověk se může objevit přes přátele, při cestování nebo během aktivity, na kterou jste původně šli z úplně jiného důvodu. Přitažlivost může být rychlá a intenzivní, ale nespěchejte s představami o budoucnosti. Nechte vztah chvíli dýchat.

Silné budou také rodinné vazby. Koncem měsíce se může ozvat někdo, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Možná zjistíte, že některé staré neshody už dávno nemají takovou váhu jako dříve.

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