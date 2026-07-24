Srpen přinese směs letní lehkosti a prvních náznaků změn, které se naplno projeví až s příchodem podzimu. Zatímco začátek měsíce bude přát spontánnosti, cestování, novým zážitkům a větší chuti užívat si přítomný okamžik, jeho druhá polovina může otevřít praktičtější témata. Do popředí se dostanou práce, vztahy, finance i otázka, zda jsme spokojeni s tím, jak máme svůj život nastavený. Některá znamení pocítí potřebu zrychlit, jiná naopak zjistí, že už příliš dlouho jedou na doraz.
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Srpen zamíchá vztahy, prací i energií jednotlivých znamení. Někomu přinese nový začátek, jinému rozhodnutí, které už dál nepůjde odkládat.
Právě v srpnu může být důležité nepřehlížet drobné signály, které naznačují, že je čas něco změnit. Někde půjde jen o nový denní režim, jinde o zásadnější rozhodnutí v práci nebo vztahu. Hvězdy budou přát především těm, kteří se nebudou bát přiznat si, co jim už nevyhovuje. Pro každé znamení ale bude srpen trochu jiný – někdo může potkat novou lásku, jiného čeká zajímavá pracovní příležitost a další zjistí, že největší změnou může být obyčejná schopnost říct ne.
Beran
Srpen bude pro Berany měsícem, kdy se budou střídat chvíle velkého odhodlání s okamžiky, kdy tělo i hlava jasně řeknou, že potřebují odpočinek. Zpočátku můžete mít pocit, že musíte všechno stihnout, dořešit a posunout, ideálně ještě dřív, než se ostatní vrátí z dovolených. Postupně ale zjistíte, že největší výsledky nepřicházejí z neustálého tlaku. Srpen vám ukáže, že někdy je mnohem výhodnější na chvíli ustoupit, rozhlédnout se a teprve potom vyrazit správným směrem.
Zdraví
Vaše energie bude během srpna poměrně proměnlivá. Některé dny budete mít pocit, že zvládnete sport, práci, výlet i večerní posezení, jindy vás může překvapit únava, kterou nebude možné jednoduše přebít kávou. Právě proto bude důležité nepodceňovat spánek a regeneraci. Berani mají často tendenci pokračovat i ve chvíli, kdy už tělo vysílá varovné signály, tentokrát se to ale nemusí vyplatit.
Zejména v první polovině měsíce si hlídejte přehřátí, dostatek tekutin a pravidelné jídlo. Letní režim vás může svádět k tomu, že přes den téměř nejíte a večer doháníte vše najednou. Organismus ale ocení větší pravidelnost. Pokud sportujete, nemusíte překonávat osobní rekordy. Mnohem lepší službu vám udělá pohyb, po kterém se budete cítit příjemně, nikoli úplně vyčerpaně.
Ke konci srpna se může zlepšit vaše psychická pohoda. Něco, co vám v posledních týdnech leželo v hlavě, začne konečně ztrácet svou sílu. Dopřejte si víc času venku, změnu prostředí a pokud možno několik dní, během kterých nebudete pořád kontrolovat telefon. Právě obyčejný klid vám může vrátit více energie než další nabitý program.
Kariéra
V práci budete mít chuť věci rozhýbat. Zatímco ostatní mohou srpen vnímat jako pomalejší měsíc, vy uvidíte příležitost připravit si půdu na podzim. To je dobrá strategie, jen si dejte pozor, abyste na sebe nevzali úkoly, které ve skutečnosti patří někomu jinému. Vaše schopnost rychle reagovat může v okolí vyvolat dojem, že zvládnete úplně všechno.
V první polovině měsíce se mohou vracet témata, která jste považovali za uzavřená. Nedokončený projekt, starší dohoda nebo člověk, který vám kdysi něco slíbil, se může znovu ozvat. Neberte to automaticky jako komplikaci. Právě teď může být možné dotáhnout věci za výhodnějších podmínek než dříve.
Pokud uvažujete o změně práce, novém projektu nebo vlastním podnikání, srpen je vhodný spíše k průzkumu terénu než k bezhlavému skoku. Zjišťujte informace, ptejte se, počítejte a sledujte, co se děje kolem vás. Druhá polovina měsíce může přinést rozhovor, který vám ukáže úplně jinou možnost, než jakou jste původně zvažovali.
Finančně se vyplatí trochu opatrnosti. Léto svádí k impulzivním výdajům, ale koncem měsíce budete rádi, pokud vám zůstane určitá rezerva.
Vztahy
Ve vztazích budete během srpna potřebovat větší prostor než obvykle. Neznamená to, že byste se od partnera vzdalovali. Spíš budete mít chuť část času trávit podle sebe, věnovat se vlastním zájmům nebo jednoduše chvíli nic nevysvětlovat. Pokud to druhé straně řeknete otevřeně, není důvod, aby z toho vznikl problém.
Zadaní Berani mohou narazit na téma, které se už nějakou dobu obchází. Může jít o společné plány, peníze, bydlení nebo rozdělení povinností. Tentokrát bude lepší mluvit přímo, ale bez typické beraní potřeby mít poslední slovo. Poslouchat bude stejně důležité jako říkat, co chcete vy.
Nezadaným může srpen přinést zajímavé setkání právě ve chvíli, kdy žádnou romantiku nebudou plánovat. Nový člověk se může objevit přes přátele, při cestování nebo během aktivity, na kterou jste původně šli z úplně jiného důvodu. Přitažlivost může být rychlá a intenzivní, ale nespěchejte s představami o budoucnosti. Nechte vztah chvíli dýchat.
Silné budou také rodinné vazby. Koncem měsíce se může ozvat někdo, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Možná zjistíte, že některé staré neshody už dávno nemají takovou váhu jako dříve.
Beran
Srpen bude pro Berany měsícem, kdy se budou střídat chvíle velkého odhodlání s okamžiky, kdy tělo i hlava jasně řeknou, že potřebují odpočinek. Zpočátku můžete mít pocit, že musíte všechno stihnout, dořešit a posunout, ideálně ještě dřív, než se ostatní vrátí z dovolených. Postupně ale zjistíte, že největší výsledky nepřicházejí z neustálého tlaku. Srpen vám ukáže, že někdy je mnohem výhodnější na chvíli ustoupit, rozhlédnout se a teprve potom vyrazit správným směrem.
Zdraví
Vaše energie bude během srpna poměrně proměnlivá. Některé dny budete mít pocit, že zvládnete sport, práci, výlet i večerní posezení, jindy vás může překvapit únava, kterou nebude možné jednoduše přebít kávou. Právě proto bude důležité nepodceňovat spánek a regeneraci. Berani mají často tendenci pokračovat i ve chvíli, kdy už tělo vysílá varovné signály, tentokrát se to ale nemusí vyplatit.
Zejména v první polovině měsíce si hlídejte přehřátí, dostatek tekutin a pravidelné jídlo. Letní režim vás může svádět k tomu, že přes den téměř nejíte a večer doháníte vše najednou. Organismus ale ocení větší pravidelnost. Pokud sportujete, nemusíte překonávat osobní rekordy. Mnohem lepší službu vám udělá pohyb, po kterém se budete cítit příjemně, nikoli úplně vyčerpaně.
Ke konci srpna se může zlepšit vaše psychická pohoda. Něco, co vám v posledních týdnech leželo v hlavě, začne konečně ztrácet svou sílu. Dopřejte si víc času venku, změnu prostředí a pokud možno několik dní, během kterých nebudete pořád kontrolovat telefon. Právě obyčejný klid vám může vrátit více energie než další nabitý program.
Kariéra
V práci budete mít chuť věci rozhýbat. Zatímco ostatní mohou srpen vnímat jako pomalejší měsíc, vy uvidíte příležitost připravit si půdu na podzim. To je dobrá strategie, jen si dejte pozor, abyste na sebe nevzali úkoly, které ve skutečnosti patří někomu jinému. Vaše schopnost rychle reagovat může v okolí vyvolat dojem, že zvládnete úplně všechno.
V první polovině měsíce se mohou vracet témata, která jste považovali za uzavřená. Nedokončený projekt, starší dohoda nebo člověk, který vám kdysi něco slíbil, se může znovu ozvat. Neberte to automaticky jako komplikaci. Právě teď může být možné dotáhnout věci za výhodnějších podmínek než dříve.
Pokud uvažujete o změně práce, novém projektu nebo vlastním podnikání, srpen je vhodný spíše k průzkumu terénu než k bezhlavému skoku. Zjišťujte informace, ptejte se, počítejte a sledujte, co se děje kolem vás. Druhá polovina měsíce může přinést rozhovor, který vám ukáže úplně jinou možnost, než jakou jste původně zvažovali.
Finančně se vyplatí trochu opatrnosti. Léto svádí k impulzivním výdajům, ale koncem měsíce budete rádi, pokud vám zůstane určitá rezerva.
Vztahy
Ve vztazích budete během srpna potřebovat větší prostor než obvykle. Neznamená to, že byste se od partnera vzdalovali. Spíš budete mít chuť část času trávit podle sebe, věnovat se vlastním zájmům nebo jednoduše chvíli nic nevysvětlovat. Pokud to druhé straně řeknete otevřeně, není důvod, aby z toho vznikl problém.
Zadaní Berani mohou narazit na téma, které se už nějakou dobu obchází. Může jít o společné plány, peníze, bydlení nebo rozdělení povinností. Tentokrát bude lepší mluvit přímo, ale bez typické beraní potřeby mít poslední slovo. Poslouchat bude stejně důležité jako říkat, co chcete vy.
Nezadaným může srpen přinést zajímavé setkání právě ve chvíli, kdy žádnou romantiku nebudou plánovat. Nový člověk se může objevit přes přátele, při cestování nebo během aktivity, na kterou jste původně šli z úplně jiného důvodu. Přitažlivost může být rychlá a intenzivní, ale nespěchejte s představami o budoucnosti. Nechte vztah chvíli dýchat.
Silné budou také rodinné vazby. Koncem měsíce se může ozvat někdo, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Možná zjistíte, že některé staré neshody už dávno nemají takovou váhu jako dříve.
Býk
Býci vstoupí do srpna s touhou po klidu, pohodě a předvídatelných dnech. Jenže právě tento měsíc může několikrát narušit jejich pečlivě nastavený rytmus. Nemusí jít o nic dramatického. Spíše se objeví situace, které vám připomenou, že některé věci už dlouho držíte jen ze zvyku. Srpen vás nenutí bourat celý dosavadní život. Nabídne vám ale příležitost zbavit se toho, co už nefunguje, a udělat místo něčemu praktičtějšímu a příjemnějšímu.
Zdraví
Pro Býky bude srpen především měsícem návratu k rovnováze. Pokud jste během předchozích týdnů zanedbávali odpočinek, pohyb nebo pravidelný režim, tělo vám to může připomenout únavou, horším spánkem či pocitem, že se vám do ničeho nechce. Není potřeba hned zavádět přísný režim. Právě vám bude nejlépe fungovat postupná změna, kterou dokážete dlouhodobě udržet.
Může vám prospět více chůze, plavání, jízda na kole nebo lehčí posilování. Důležitější než výkon bude pravidelnost. Pokud celý týden téměř nesportujete a potom se snažíte všechno dohnat během jednoho dne, vaše tělo nadšené nebude. Srpen vás vede k jednoduchosti.
Pozornost věnujte také trávení. Grilování, dovolené, zmrzliny a nepravidelné stravování mohou být příjemnou součástí léta, ale vaše tělo může chtít trochu odlehčit. Nemusíte nic drasticky omezovat, stačí častěji volit čerstvé a jednodušší jídlo a nezapomínat na dostatek tekutin.
Druhá polovina měsíce může přinést pocit větší vnitřní stability. Pokud vás něco dlouhodobě stresovalo, možná konečně pochopíte, že řešení neleží v tom mít všechno pod kontrolou, ale některé věci jednoduše pustit.
Kariéra
Pracovní oblast může být během srpna překvapivě zajímavá. Býci sice obvykle neradi mění něco, co relativně funguje, tentokrát však mohou začít přemýšlet, zda jim současné nastavení skutečně vyhovuje. Nemusí jít rovnou o změnu zaměstnání. Možná vám začne vadit způsob spolupráce, dlouhodobě nevyhovující pracovní doba nebo fakt, že za stejnou energii dostáváte méně, než byste měli.
První část měsíce je vhodná k dokončování. Ukliďte staré úkoly, odpovězte na zprávy, které čekají příliš dlouho, a vyřešte administrativu, kterou stále odsouváte. Budete překvapeni, jak výrazně vám takový obyčejný pořádek uvolní hlavu.
Kolem poloviny srpna může přijít nabídka nebo nápad, který vás nejprve příliš nenadchne. Nedělejte rychlý závěr. Něco, co bude na první pohled působit jako drobná změna, může mít později větší význam. Naslouchejte lidem, kteří mají zkušenosti, ale konečné rozhodnutí udělejte podle sebe.
Finančně budete mít tendenci dopřát si něco hezkého, případně investovat do domácnosti, dovolené či většího nákupu. Rozumná radost vám neuškodí, jen pozor na výdaje motivované větou „vždyť si to zasloužím“. To může být pravda, ale účet přijde stejně.
Vztahy
Ve vztazích vás čeká měsíc, který může přinést větší blízkost, ale také potřebu některé věci pojmenovat. Býci často vydrží dlouho mlčet, pokud se jim něco nelíbí, protože nechtějí narušit domácí pohodu. Jenže potlačená nespokojenost se může během srpna ozvat v úplně nevhodnou chvíli.
Zadaní by měli mluvit zejména o věcech, které považují za samozřejmé. Partner nemusí automaticky vědět, že vás něco trápí nebo že potřebujete více pozornosti. Naopak můžete zjistit, že i druhá strana má přání, o kterých dosud nemluvila. Jeden otevřený rozhovor může atmosféru doma výrazně změnit.
Pro nezadané Býky může být srpen příznivý především tehdy, pokud přestanou porovnávat nové lidi s někým z minulosti. Zajímavé setkání může přijít přes práci, známé nebo při běžné činnosti, nikoli nutně na dovolené či večírku. Nový vztah může začít nenápadně a právě díky tomu získat pevnější základ.
V rodinných vztazích může být potřeba nastavit hranice. Některý příbuzný možná očekává, že budete neustále k dispozici. Pomoci druhým je v pořádku, ale srpen vám připomene, že nemusíte řešit každý problém, který se objeví ve vašem okolí. Někdy je zdravější říct ne a nechat ostatní, aby se postarali sami.
Blíženci
Blíženci budou mít v srpnu pocit, že se kolem nich konečně začíná něco dít. Po období, kdy se některé věci mohly zbytečně táhnout nebo stát na místě, přichází měsíc, který přeje pohybu, novým kontaktům a změnám. Budete mít více chuti cestovat, poznávat nové lidi, zkoušet něco jiného a především se přestat zabývat tím, co stejně nemůžete ovlivnit. Srpen ale nebude jen o bezstarostnosti. V jedné oblasti života se po vás může chtít jasné rozhodnutí. A tentokrát už nebude možné odpověď donekonečna odkládat.
Zdraví
Vaším největším problémem během srpna nemusí být nedostatek energie, ale spíše to, že ji budete rozhazovat na příliš mnoho stran. Blíženci mají přirozenou potřebu být u všeho, co se děje, a letní program tomu bude nahrávat. Výsledkem může být několik nabitých dnů za sebou a následný propad, kdy nebudete mít chuť vůbec na nic.
Hlídejte si především spánek. Pozdní večery, cestování, návštěvy a nepravidelný režim se mohou začít sčítat. Přestože budete mít pocit, že několik hodin spánku navíc snadno doženete o víkendu, tělo může reagovat podrážděností, únavou nebo horší schopností soustředit se. Srpen vám bude prospívat nejvíce tehdy, když se naučíte některé akce jednoduše odmítnout.
Po fyzické stránce vám sedne střídání různých aktivit. Jednotvárný pohyb vás může rychle začít nudit, proto zkuste kombinovat procházky, kolo, plavání nebo kratší cvičení. Nemusíte mít perfektní plán. Důležité bude, abyste se hýbali pravidelně a pohyb vnímali jako příjemnou součást dne.
Ve druhé polovině měsíce se zaměřte i na psychickou hygienu. Neustálý přísun zpráv, sociálních sítí a komunikace může způsobit, že budete mít hlavu plnou cizích starostí. Zkuste alespoň občas vypnout telefon a být chvíli tam, kde právě jste. Právě jednoduché omezení informačního šumu vám může výrazně ulevit.
Kariéra
V pracovní oblasti může srpen přinést překvapivě mnoho nových podnětů. Něco, co původně vypadalo jen jako nezávazný rozhovor nebo drobná nabídka, se může rozvinout v zajímavou příležitost. Blíženci mají výhodu v tom, že se dokážou rychle zorientovat a spojit informace, které ostatním unikají. Právě tato schopnost vám může během srpna otevřít dveře.
Začátek měsíce bude vhodný pro komunikaci, prezentaci nápadů a navazování kontaktů. Pokud potřebujete někoho přesvědčit, ozvat se s nabídkou nebo posunout projekt, který dlouho stagnuje, nečekejte na září. Můžete zjistit, že právě klidnější prázdninové období vám umožní dostat se k lidem, kteří by jinak neměli čas.
Současně si ale dejte pozor na množství rozpracovaných věcí. Vaše nadšení pro nový nápad může způsobit, že ten předchozí necháte v půli cesty. Srpen vás bude nutit vybírat, čemu skutečně chcete věnovat energii. V jednu chvíli možná zjistíte, že ne všechno, co je zajímavé, je zároveň užitečné.
Pokud dlouhodobě přemýšlíte o změně zaměstnání, vedlejším projektu nebo dalším vzdělávání, může se objevit konkrétní impuls. Neznamená to, že musíte okamžitě dát výpověď nebo úplně změnit směr. Stačí udělat první krok, který vás dostane blíž k tomu, co chcete.
Ve financích bude dobré hlídat drobné útraty. Právě malé částky mohou během léta nenápadně narůst do překvapivě vysokého čísla.
Vztahy
Srpen bude ve vztazích živý, společenský a místy trochu nepředvídatelný. Budete mít chuť být mezi lidmi, plánovat výlety, setkávat se s přáteli a přijímat pozvání, která byste jindy možná odmítli. To může přinést nejen zábavu, ale také nové známosti.
Nezadaní Blíženci budou mít velkou šanci potkat někoho, kdo je zaujme především způsobem komunikace. Tentokrát vás nemusí okouzlit vzhled na první pohled, ale člověk, se kterým se budete schopni bavit celé hodiny. Pozor jen na to, abyste si do prvních několika setkání nepromítali víc, než tam ve skutečnosti je. Srpen přeje flirtu a lehkosti, ne každé intenzivní seznámení ale musí vést k dlouhodobému vztahu.
Zadaní Blíženci mohou potřebovat více společných zážitků. Pokud se vztah v poslední době smrskl na řešení domácnosti, práce a každodenních povinností, zkuste změnit prostředí. Nemusíte plánovat drahou dovolenou. Někdy stačí jeden den, kdy spolu uděláte něco úplně jiného.
V průběhu měsíce se také může vrátit člověk z minulosti. Zpráva, náhodné setkání nebo vzpomínka mohou otevřít téma, které jste považovali za uzavřené. Než něco znovu rozjedete, položte si jednoduchou otázku: chybí vám skutečně ten člověk, nebo jen pocit, který jste vedle něj kdysi měli?
Rak
Raci mohou během srpna pocítit silnější potřebu udělat si jasno v tom, komu a čemu vlastně věnují svou energii. Poslední týdny jste možná příliš často řešili potřeby ostatních, ustupovali nebo se snažili udržet klid i za cenu vlastního nepohodlí. Srpen přináší jinou náladu. Začnete mnohem citlivěji vnímat, kde se vám péče a pozornost vracejí a kde pouze neustále dáváte. Právě díky tomu můžete udělat několik nenápadných, ale velmi důležitých změn.
Zdraví
Raci by měli během srpna více poslouchat své tělo a méně se řídit tím, co mají naplánované v diáři. Energie nemusí být celý měsíc stejná. Některé dny budete velmi aktivní a budete chtít stihnout maximum, jindy vás může překvapit potřeba zpomalit. Nesnažte se ji ignorovat.
Velkou roli bude hrát psychická pohoda. Pokud dlouhodobě řešíte konflikty nebo se pohybujete v prostředí, kde se necítíte dobře, může se napětí projevit i fyzicky. Horší spánek, únava nebo pocit sevření nemusí být signálem, že musíte ještě více zabrat. Naopak mohou být připomínkou, že potřebujete ubrat.
Srpen vám bude svědčit v přírodě a u vody. Plavání, delší procházky, výlety nebo jednoduše čas mimo ruch města mohou mít překvapivě silný efekt na vaši náladu. Nepodceňujte ani pravidelný režim. Raci bývají citliví na dlouhé období nepravidelného jídla a spánku a právě během léta se může jejich běžný rytmus snadno rozpadnout.
V druhé polovině měsíce můžete mít větší motivaci něco změnit. Možná se vrátíte ke sportu, který jste dlouho odkládali, začnete lépe spát nebo omezíte návyk, o němž už delší dobu víte, že vám nesvědčí. Nechtějte ale všechno změnit během jednoho týdne. Malé kroky vám tentokrát vydrží mnohem déle.
Kariéra
V práci může srpen přinést důležitou otázku: dáváte své práci víc, než za ni dostáváte zpátky? Nemusí jít pouze o peníze. Může vám chybět uznání, větší volnost, zajímavější úkoly nebo pocit, že vaše práce někam vede.
První polovina měsíce bude vhodná k dokončení věcí, které vám visí nad hlavou. Jakmile se zbavíte starších restů, budete se mnohem lépe soustředit na to, co přijde dál. Někdo vás také může požádat o pomoc s úkolem, který není úplně vaší odpovědností. Než automaticky řeknete ano, zamyslete se, zda máte skutečně kapacitu.
Raci mohou mít tendenci dokazovat svou hodnotu tím, že jsou ochotní a spolehliví. V srpnu ale zjistíte, že dobře nastavené hranice vám mohou profesně pomoci více než neustálá dostupnost. Nemusíte odpovídat na každý e-mail okamžitě a nemusíte zachraňovat projekt pokaždé, když někdo jiný něco zanedbá.
Pro některé Raky se objeví možnost změny pracovního směru nebo nové spolupráce. Zpočátku vás může znervózňovat nejistota. Neodmítejte ale možnost jen proto, že se liší od toho, na co jste zvyklí. Druhá polovina srpna přeje opatrnému vykročení z komfortní zóny.
Finančně můžete pocítit potřebu větší jistoty. Bude vhodná chvíle projít pravidelné výdaje a zjistit, zda neplatíte za něco, co už dávno nepoužíváte.
Vztahy
Právě vztahy mohou být pro Raky nejsilnějším tématem srpna. Budete mnohem více přemýšlet o tom, kdo vám dodává energii a vedle koho jste naopak neustále vyčerpaní. Některé vztahy se díky tomu prohloubí, jiné mohou začít působit mnohem méně samozřejmě než dřív.
Zadaní Raci budou potřebovat pocit bezpečí a opravdového zájmu. Pokud vám ve vztahu něco dlouhodobě chybí, během srpna už nebude tak snadné předstírat, že je všechno v pořádku. Místo mlčení ale zkuste mluvit. Partner možná vůbec netuší, co se ve vás odehrává.
Dobře fungující páry mohou naopak prožít velmi příjemný měsíc. Společný výlet, dovolená nebo více času bez běžných povinností vám připomene, proč jste spolu. Některé dvojice mohou začít mluvit o větších společných krocích, například bydlení, rodině nebo plánech na další rok.
Nezadaní Raci mohou během srpna překvapit sami sebe. Člověk, kterého byste dříve možná přehlédli, se vám může začít jevit úplně jinak. Nové seznámení může vzniknout přes přátele nebo rodinu a nemusí začít žádným velkým romantickým gestem. Právě pomalejší vývoj vám ale bude vyhovovat.
Důležité bude také téma hranic v rodině. Pokud jste dlouhodobě tím, kdo všechny vyslechne, pomůže a zařídí, může přijít okamžik, kdy jednoduše řeknete, že tentokrát nemůžete. Nenechte se znejistit tím, že se to někomu nebude líbit. Neznamená to, že jste přestali být laskaví. Jen jste konečně začali počítat i sami se sebou.
Lev
Pro Lvy bude srpen měsícem, který jim bude v mnoha ohledech sedět. Budete působit výrazněji, sebejistěji a okolí si vás bude více všímat. To může přinést příjemné chvíle, nové příležitosti i pocit, že se věci konečně začínají obracet ve váš prospěch. Současně ale nebude stačit jen čekat, až si někdo všimne vašich kvalit. V jedné důležité oblasti života budete muset sami říct, co chcete, a možná si o to i trochu zabojovat. Srpen vám připomene, že zdravé sebevědomí nespočívá v tom být vždy nejhlasitější, ale vědět, kdy má smysl vystoupit z řady a kdy naopak nechat mluvit výsledky.
Zdraví
Po většinu srpna by vám neměla chybět energie. Můžete mít větší chuť sportovat, cestovat, trávit čas venku a užívat si léto naplno. Právě nadbytek energie ale může být zároveň vaší slabinou. Snadno si naplánujete víc aktivit, než jste schopni dlouhodobě zvládat, a tělo se ozve až ve chvíli, kdy už budete výrazně unavení.
Dejte si pozor hlavně na přehřívání a nedostatek tekutin. Lvi mají někdy tendenci ignorovat nepohodlí, pokud se právě dobře baví nebo chtějí dokončit to, co začali. V horkých dnech však nebude ostuda zvolnit, přesunout pohyb na ráno nebo večer a odpočinek nebrat jako ztrátu času.
Srpen může být vhodným obdobím pro návrat k aktivitě, kterou jste v minulosti opustili. Nemusí jít jen o sport. Možná vás znovu začne lákat tanec, jóga, turistika nebo cokoli, u čeho se cítíte dobře. Tentokrát se nesnažte dokazovat sobě ani ostatním, jak rychle se dostanete zpět do formy. Lepší výsledky vám přinese pravidelnost.
Z psychického hlediska vám prospěje prostředí, ve kterém nemusíte nic předvádět. Přestože společnost a pozornost vám obvykle dodávají energii, během druhé poloviny měsíce můžete překvapivě často vyhledávat klid. Dopřejte si ho. Nemusíte být neustále tím, kdo baví ostatní, organizuje program nebo drží náladu celé skupiny.
Ke konci srpna si hlídejte spánek. Pokud si během léta zvyknete chodit pozdě spát, návrat k pravidelnějšímu režimu může být náročnější. Začněte s ním postupně, ať vás konec prázdnin nezastihne úplně vyčerpané.
Kariéra
Pracovně může být srpen pro Lvy velmi zajímavý. I během období dovolených se může objevit příležitost, která vám umožní ukázat, co ve vás je. Někdo si může všimnout vašeho nápadu, práce nebo způsobu, jakým dokážete zvládnout situaci, se kterou si ostatní nevěděli rady.
Nečekejte ale automaticky, že uznání přijde samo. Pokud máte pocit, že odvádíte více práce, než odpovídá vašemu postavení nebo odměně, může nastat vhodný moment otevřít toto téma. Mluvte konkrétně. Místo obecného pocitu, že si zasloužíte víc, si připravte výsledky a argumenty. Právě sebejistota podložená fakty bude v srpnu fungovat nejlépe.
Začátek měsíce může být trochu pomalejší a některé odpovědi budou přicházet později, než byste chtěli. Nesnažte se všechno urychlit. U projektů, které závisí na dalších lidech, budete muset počítat s dovolenými a omezeným provozem. Využijte tento čas k tomu, abyste si připravili další kroky.
Ve druhé polovině srpna může přijít zajímavá nabídka nebo možnost převzít větší odpovědnost. Na první pohled to může vypadat jako skvělý kariérní posun, ale dobře si spočítejte, co by nová role znamenala v praxi. Větší prestiž automaticky neznamená větší spokojenost.
Pokud podnikáte, vyplatí se věnovat více pozornosti prezentaci a tomu, jak o své práci mluvíte. Srpen přeje viditelnosti, ale jen tehdy, pokud za ní stojí skutečný obsah.
Ve finanční oblasti vás může lákat větší nákup. Dopřát si můžete, ale dejte pozor, abyste neutráceli jen proto, abyste si zlepšili náladu nebo udělali dojem na okolí.
Vztahy
Ve vztazích budete během srpna výrazní a magnetičtí. Nezadaní Lvi mohou přitahovat více pozornosti než obvykle a o příležitosti k flirtu pravděpodobně nebude nouze. Otázkou však bude, zda vám bude stačit obdiv, nebo budete hledat něco hlubšího.
Někdo vás může zaujmout právě tím, že se z vás okamžitě neposadí na zadek. Člověk, který bude mít vlastní názory, program a nebude se snažit vás za každou cenu okouzlit, může probudit mnohem větší zájem než někdo, kdo vám od prvního setkání skládá komplimenty.
Zadaní Lvi by si měli dát pozor na potřebu mít ve vztahu vždy poslední slovo. Partner může během srpna otevřít téma, na které máte odlišný názor. Nemusí jít o hádku, pokud budete ochotni připustit, že i druhá strana může situaci vidět oprávněně jinak.
Naopak dobře fungující vztahy mohou prožít velmi příjemné období plné společenských akcí, výletů a spontánních plánů. Prospěje vám ale i čas jen ve dvou. Nenechte celý měsíc zaplnit přáteli a rodinou natolik, že na sebe navzájem nezbude prostor.
V rodině může přijít chvíle, kdy se od vás bude očekávat iniciativa. Možná budete organizovat setkání nebo řešit situaci, kterou ostatní odkládají. Pomozte, ale nepřebírejte automaticky odpovědnost za všechno.
Konec měsíce může přinést překvapivé vyjasnění jednoho vztahu. Někdo, u koho jste si dlouho nebyli jistí jeho postojem, konečně ukáže, na čem jste. Ať už výsledek dopadne jakkoli, největší úlevou bude právě konec nejistoty.
Panna
Panny mohou vstupovat do srpna s pocitem, že mají příliš mnoho věcí otevřených najednou. Něco potřebujete dokončit, něco opravit a něco jste si naplánovali už před několika týdny, ale stále na to nedošlo. Srpen vás nejprve může svádět k tomu, abyste si vytvořili ještě podrobnější plán. Postupně však zjistíte, že řešením není mít všechno dokonale zorganizované. Mnohem důležitější bude poznat, které povinnosti skutečně stojí za váš čas a které si na sebe nakládáte jen ze zvyku nebo pocitu odpovědnosti. Jakmile začnete rozlišovat mezi tím, co musíte, a tím, co jste si pouze namluvili, že musíte, může přijít výrazná úleva.
Zdraví
Panny by si měly v srpnu dávat pozor především na přetížení. Nemusí přitom jít o fyzicky náročný program. Mnohem větší problém může představovat neustálé přemýšlení, plánování a snaha mít všechno pod kontrolou.
Pokud vám hlava běží naplno ještě dlouho poté, co jste si večer lehli, může být na čase změnit večerní režim. Zkuste si část povinností napsat na papír místo toho, abyste si je neustále opakovali v hlavě. Pomoci může také omezení telefonu před spaním a pravidelnější čas usínání.
Po fyzické stránce vám bude vyhovovat pohyb, u kterého se můžete soustředit na rytmus a techniku. Chůze, běh, plavání, jóga nebo klidnější posilování vám umožní nejen pracovat s tělem, ale také na chvíli vypnout hlavu. Nesrovnávejte své výkony s ostatními. Právě to by vám mohlo zbytečně pokazit radost z pohybu.
V první polovině měsíce si dejte pozor na nepravidelné jídlo. Pokud budete mít hodně práce nebo cestovat, můžete některá jídla odkládat a potom skončit u všeho, co se právě namane. Přitom právě jednoduchý a pravidelný režim vám pomůže udržet energii stabilnější.
Ve druhé polovině srpna se můžete cítit výrazně lépe. Jakmile se zbavíte části povinností a dokončíte věci, které vám dlouho ležely v hlavě, může přijít pocit lehkosti. Dopřejte si také chvíle, které nemají žádný praktický účel. Nemusíte být produktivní každou hodinu dne.
Kariéra
V pracovní oblasti mohou Panny během srpna těžit ze své schopnosti vidět detaily, které ostatním unikají. V době, kdy se část kolegů pohybuje v dovolenkovém režimu, můžete být právě vy tím člověkem, který udrží důležité věci pohromadě. To vám může získat uznání, zároveň si ale dejte pozor, aby se z vaší spolehlivosti nestala samozřejmost.
Někdo vám může předat úkol se slovy, že to „určitě zvládnete nejlépe“. Možná je to pravda, ale neznamená to, že musíte automaticky souhlasit. Než přijmete další povinnost, podívejte se na to, co už máte rozpracované.
Začátek srpna je vhodný k dokončování, kontrole smluv, dokumentů a finančních záležitostí. Právě u detailů můžete narazit na něco, co by později způsobilo komplikace. Pokud vás tedy něco nutí podívat se na určitou věc podruhé, věnujte tomu čas.
Ve druhé polovině měsíce může přijít prostor pro větší změnu. Některé Panny mohou začít přemýšlet o tom, zda chtějí pokračovat stejným směrem i na podzim. Možná zjistíte, že vám práce poskytuje jistotu, ale už dlouho vás neposouvá. Nemusíte hned odcházet. Můžete ale začít zjišťovat, jaké máte možnosti.
Dobré období přichází také pro studium, odborné kurzy a získávání nových dovedností. To, co se začnete učit během léta, může mít praktické využití už během několika měsíců.
Finančně budete poměrně rozumní, ale pozor na výdaje spojené s domácností. Můžete mít tendenci opravovat, vylepšovat a nakupovat věci, bez kterých byste se ve skutečnosti ještě nějakou dobu obešli.
Vztahy
Vztahová oblast může Pannám během srpna ukázat něco, co už delší dobu tušily. Některé vztahy fungují jen díky tomu, že je neustále udržujete vy. Jakmile se přestanete ozývat, organizovat a připomínat, kontakt najednou téměř zmizí. Neberte to jako osobní prohru. Naopak vám to pomůže rozeznat, komu má smysl věnovat energii.
Zadané Panny mohou řešit praktické záležitosti společného života. Peníze, bydlení, dovolená, domácí povinnosti nebo plány na další měsíce mohou zabrat více prostoru než romantika. Dejte si však pozor, aby se z vašeho vztahu nestala jen pracovní porada. Záměrně si naplánujte čas, kdy se nebudete bavit o tom, co je potřeba zařídit.
Máte-li tendenci partnera opravovat nebo mu radit i ve chvíli, kdy o radu nežádá, zkuste během srpna ubrat. Často nemusíte situaci řešit. Někdy stačí vyslechnout.
Nezadané Panny mohou potkat člověka, který je zaujme svou klidnou energií a spolehlivostí. Nemusí přijít žádná okamžitá bouře emocí. Naopak se může ukázat, že nejzajímavější vztah začne obyčejným rozhovorem a postupně bude nabírat na intenzitě.
Některým Pannám se může ozvat bývalý partner nebo člověk, s nímž kdysi zůstalo něco nedořešeného. Než odpovíte, zamyslete se, zda byste se chtěli vrátit k reálnému vztahu, který jste spolu měli, nebo jen k jeho idealizované verzi.
Také přátelské vztahy projdou menší očistou. Nemusíte dělat žádná dramatická rozhodnutí. Stačí přestat investovat tolik času do lidí, kteří si ho neváží. Právě díky tomu vznikne prostor pro ty, s nimiž vám je skutečně dobře.
Váhy
Váhy mohou mít během srpna pocit, že se jim před očima skládá mnohem jasnější obraz toho, co vlastně chtějí. Některé situace, ve kterých jste se poslední týdny nebo měsíce nedokázali rozhodnout, najednou začnou být překvapivě přehledné. Nebude to tím, že by se okolnosti zásadně změnily. Spíš přestanete přehlížet věci, které jste dosud vidět nechtěli. Srpen vám může přinést důležitý posun v práci i osobních vztazích, ale jen tehdy, pokud se přestanete snažit vyhovět úplně všem. V určitou chvíli si budete muset vybrat, co je dobré pro vás, i když to nebude nejpohodlnější varianta pro vaše okolí.
Zdraví
Po zdravotní stránce pro vás bude srpen hlavně o rovnováze mezi aktivitou a odpočinkem. Můžete mít tendenci přizpůsobovat svůj program lidem kolem sebe, a tak snadno skončíte s kalendářem plným návštěv, výletů, oslav a dalších plánů. Samy o sobě vám tyto aktivity energii brát nemusí, problém nastane ve chvíli, kdy mezi nimi nezůstane žádný prostor na klid.
V první polovině měsíce si proto hlídejte spánek a pravidelný režim. Pokud budete několik dní za sebou ponocovat, může se rychle objevit únava, horší nálada nebo podrážděnost. Nepřesvědčujte sami sebe, že „to ještě pár dní vydržíte“. Tělo vám tentokrát dá poměrně rychle najevo, že potřebuje pauzu.
Dobře vám udělá pohyb venku, ideálně takový, který nevnímáte jako povinnost. Procházky, plavání, kolo nebo lehčí cvičení vám pomohou srovnat nejen tělo, ale i hlavu. Pokud jste v poslední době přemýšleli nad tím, že se vrátíte k pravidelnému sportu, srpen je vhodný k vytvoření jednoduchého režimu. Nesnažte se ale změnit všechno najednou.
Pozor si dejte také na stres, který se může skrývat za zdánlivou pohodou. Váhy často dlouho udržují klid, aby nezatěžovaly okolí, jenže potlačené napětí se může projevit únavou nebo neklidem. Zkuste si během měsíce častěji položit otázku, zda skutečně chcete být tam, kde právě jste, nebo jen nechcete nikoho zklamat.
Druhá polovina srpna přinese větší lehkost. Jakmile uděláte jedno důležité rozhodnutí, může se vám výrazně ulevit. Zjistíte, že část únavy nebyla fyzická, ale souvisela s dlouhodobou nejistotou.
Kariéra
Pracovní oblast bude pro Váhy během srpna poměrně zajímavá, protože můžete narazit na možnost, která vás přiměje přemýšlet o tom, kam se chcete dál posunout. Nemusí jít rovnou o novou pracovní nabídku. Může se objevit nový projekt, jiný typ odpovědnosti nebo spolupráce s člověkem, který vám otevře dveře do prostředí, o němž jste dosud jen uvažovali.
Začátek měsíce může působit trochu zpomaleně. Některé procesy se budou táhnout a lidé kolem vás nebudou reagovat tak rychle, jak byste potřebovali. Neberte to jako signál, že se nic neděje. Právě srpen může být vhodný k přípravě a promyšlení dalších kroků.
Pokud jste v práci dlouhodobě nespokojení, může se vaše frustrace během měsíce zesílit. Možná si uvědomíte, že už příliš dlouho tolerujete situaci jen proto, že nechcete vyvolat konflikt nebo působit nevděčně. Tentokrát se ale vyplatí otevřeně říct, co potřebujete.
Váhy často vynikají v komunikaci, diplomacii a schopnosti spojovat lidi. Právě tyto schopnosti vám mohou během srpna přinést zajímavý profesní moment. Někdo vás může požádat, abyste zprostředkovali dohodu, převzali komunikaci s klientem nebo reprezentovali tým navenek. Nepodceňujte hodnotu toho, co umíte.
Ve finanční oblasti se snažte držet určitou rezervu. Srpen může přinést několik lákavých příležitostí k utrácení, zejména za cestování, oblečení, domácnost nebo společenské akce. Nemusíte se omezovat za každou cenu, ale před větším nákupem si dopřejte alespoň den na rozmyšlenou.
Konec měsíce může přinést jasnější představu o podzimu. Některé Váhy se rozhodnou pokračovat ve stávajícím směru, jiné začnou připravovat změnu. Důležité bude, že tentokrát nepůjde jen o přemýšlení.
Vztahy
Vztahy mohou být během srpna vaším nejsilnějším tématem. Váhy přirozeně hledají harmonii, jenže tentokrát budete mnohem citlivěji vnímat, kde harmonie vzniká skutečně a kde ji pouze pracně udržujete vy.
Zadané Váhy mohou otevřít rozhovor, který se dlouho odkládal. Možná jde o společné plány, peníze, bydlení nebo otázku, kolik času spolu skutečně trávíte. Nesnažte se rozhovor za každou cenu uhladit. Někdy je menší konflikt užitečnější než dlouhé předstírání, že je všechno v pořádku.
Pokud je váš vztah stabilní, srpen vám může přinést příjemné období větší blízkosti. Společná cesta, několik volných dní nebo prostě více času bez pracovního stresu vám připomene, co vás k sobě kdysi přitáhlo. Důležité bude nevěnovat všechen volný čas jen přátelům a rodině.
Nezadané Váhy mohou mít během srpna poměrně rušno. Nová známost může přijít přes přátele, při cestování nebo během společenské akce. Přitažlivost bude silná, ale nenechte se unést jen tím, jak dobře někdo působí na první dojem. Sledujte hlavně to, jak se chová ve chvíli, kdy není středem pozornosti.
Některým Váhám se může ozvat člověk z minulosti. Tentokrát však budete mít možnost vidět celou situaci s větším odstupem. Možná zjistíte, že vám nechybí konkrétní člověk, ale spíše období života, které s ním máte spojené.
Srpen vás naučí jednu důležitou věc: opravdová blízkost nevzniká z toho, že budete pořád ustupovat. Člověk, který vás má rád, zvládne i chvíli, kdy řeknete ne.
Štír
Štíři vstoupí do srpna s velmi silnou intuicí. Budete mnohem rychleji než obvykle poznávat, kdy někdo něco neříká úplně otevřeně, kdy se v práci děje něco pod povrchem nebo kdy sami sobě namlouváte, že vám určitá situace nevadí. Tento měsíc může přinést několik intenzivnějších momentů, které vás donutí přestat se spokojovat s polovičatými řešeními. Nemusí to znamenat dramatické konce. Spíš nastane chvíle, kdy si přiznáte pravdu a podle ní začnete jednat. To může být zpočátku nepohodlné, ale ve výsledku osvobozující.
Zdraví
Štíři budou mít během srpna hodně vnitřní energie, ale ne vždy ji dokážou využít správným směrem. Pokud vás něco rozčiluje nebo máte pocit, že nemáte určitou situaci pod kontrolou, můžete napětí přenášet do těla. Právě pravidelný pohyb vám může pomoci víc než nekonečné analyzování.
Vyhovovat vám budou aktivity, při kterých se můžete pořádně zapotit a vyčistit si hlavu. Nemusí však jít o extrémní výkon. Důležité je, aby pohyb fungoval jako ventil, ne jako další prostředek, kterým na sebe vyvíjíte tlak.
V první části měsíce si dejte pozor na přepínání sil. Můžete mít pocit, že zvládnete všechno, a tak budete ochotně přidávat další povinnosti. Jenže únava se může dostavit najednou. Jakmile ucítíte, že potřebujete zpomalit, neberte to jako slabost.
Hlídejte si také kvalitní spánek. Štíři mají sklon probírat některé situace v hlavě ještě dlouho poté, co skončily. Pokud se vám večer rozjede kolotoč myšlenek, zkuste si před spaním vytvořit jednoduchý uklidňující režim. Neřešte v posteli pracovní e-maily ani konflikty přes zprávy.
Druhá polovina měsíce může přinést silnější motivaci pečovat o sebe. Někteří Štíři se rozhodnou změnit stravování, vrátit se ke sportu nebo omezit něco, co jim dlouhodobě nedělá dobře. Největší efekt budou mít změny, které nevzniknou z pocitu viny, ale z rozhodnutí cítit se lépe.
Psychicky vám prospěje i větší odstup od lidí, kteří neustále vytvářejí drama. Možná zjistíte, že některé problémy kolem vás vůbec nemusíte řešit.
Kariéra
V kariéře bude srpen měsícem, kdy můžete získat důležité informace. Něco, co se doposud řešilo za zavřenými dveřmi, se může dostat na povrch nebo začnete lépe chápat, kam směřuje vaše firma, tým či konkrétní projekt.
Nebojte se ptát. Pokud máte pocit, že vám někdo nedává všechny potřebné informace, není důvod zůstávat pasivní. Vaše schopnost číst mezi řádky bude tentokrát silná, ale nespoléhejte jen na domněnky. Ověřujte si fakta dřív, než uděláte zásadní rozhodnutí.
První polovina srpna může být vhodná k vyjednávání. Pokud potřebujete lepší podmínky, větší prostor nebo podporu pro svůj projekt, připravte si konkrétní argumenty. Štíři dokážou působit velmi přesvědčivě, když přesně vědí, co chtějí.
Někteří z vás mohou začít vážně uvažovat o změně práce. Nespokojenost, kterou jste doposud zvládali tolerovat, může začít být příliš výrazná. Neodcházejte ale jen ze vzteku. Využijte srpen k tomu, abyste si udělali jasno, co od dalšího kroku očekáváte.
Pokud podnikáte nebo pracujete sami na sebe, může přijít možnost spolupráce, která bude na první pohled lákavá, ale bude vyžadovat důkladné prověření podmínek. Čtěte smlouvy, ptejte se na detaily a nenechte se tlačit do rychlého rozhodnutí.
Ve finanční oblasti můžete být během srpna poměrně opatrní. To je dobře. Přesto může přijít větší výdaj spojený s domácností, cestováním nebo něčím, co jste delší dobu odkládali. Pokud jste si vytvářeli rezervu, právě teď oceníte, že ji máte.
Konec měsíce může přinést výrazný posun. Něco, o čem jste zatím jen přemýšleli, se může změnit v konkrétní plán.
Vztahy
Ve vztazích budou Štíři během srpna chtít hlavně opravdovost. Povrchní konverzace, neurčité sliby nebo situace, kdy nevíte, na čem jste, vás mohou dráždit mnohem víc než obvykle.
Zadaní Štíři mohou otevřít téma důvěry. Nemusí jít o nevěru nebo velké drama. Možná vám začne vadit, že partner některé věci neříká otevřeně, nebo budete mít pocit, že se jeden z vás druhému vzdaluje. Místo pátrání a vytváření vlastních scénářů zkuste nejprve obyčejný rozhovor. Pravda může být mnohem jednodušší, než si představujete.
Ve stabilních vztazích může být srpen naopak velmi intenzivní a romantický. Více času ve dvou může obnovit blízkost, která se v běžném pracovním režimu trochu vytratila. Štíři budou potřebovat nejen fyzickou přitažlivost, ale i pocit, že s partnerem mohou mluvit naprosto otevřeně.
Nezadaní mohou zažít velmi silné setkání. Někdo vás může přitahovat téměř okamžitě a chemie mezi vámi bude těžko přehlédnutelná. Dejte si však čas, než si vytvoříte jasný obraz o tom, kdo před vámi skutečně stojí. Intenzita není automaticky totéž co kompatibilita.
Zajímavé může být také setkání s někým z minulosti. Tentokrát se však může ukázat, proč se vaše cesty kdysi rozešly. Pro některé Štíry půjde o definitivní uzavření kapitoly, jiní si uvědomí, že se oba za tu dobu skutečně změnili.
V přátelských a rodinných vztazích si dejte pozor na tendenci mlčet do poslední chvíle a potom říct všechno najednou. Pokud vám něco vadí, ozvěte se dřív. Ušetříte tím sobě i ostatním mnohem větší konflikt.
Srpen vám může ukázat, že některé vztahy jsou mnohem pevnější, než jste si mysleli. Jiné naopak stojí především na zvyku. A právě v tom bude jeho největší síla – budete mnohem přesněji vědět, koho chcete mít po svém boku i dál.
Střelec
Pro Střelce bude srpen měsícem pohybu, změn a nových podnětů. Budete mít větší chuť cestovat, plánovat, poznávat nové lidi a hlavně se vymanit z toho, co už vám připadá příliš předvídatelné. Právě stereotyp vás může během srpna dráždit víc než obvykle. Někteří Střelci začnou přemýšlet o změně práce, jiní budou chtít upravit svůj každodenní režim nebo si konečně splnit něco, co dlouho odkládali. Měsíc vám přeje, pokud budete ochotni udělat první krok. Zároveň ale bude důležité nepodlehnout každému nápadu jen proto, že působí vzrušujícím dojmem.
Zdraví
Po zdravotní stránce vám srpen může přinést poměrně hodně energie. Budete mít chuť být venku, hýbat se a využít léto naplno. To je skvělé, ale pozor na typickou střeleckou tendenci přepálit začátek. Pokud jste delší dobu necvičili a najednou se rozhodnete každý den sportovat, tělo vám může velmi rychle připomenout, že potřebuje trochu času.
Mnohem lépe vám bude fungovat přirozený pohyb, který zapadne do programu. Turistika, kolo, plavání, delší procházky nebo aktivní dovolená vám mohou udělat velmi dobře. Neřešte tolik čísla, výkony a přesné cíle. Srpen bude o radosti z pohybu a o pocitu, že tělo používáte, ne trestáte.
Hlídejte si také odpočinek. Střelci budou mít během léta tendenci říkat ano téměř každému plánu. Jeden výlet střídá druhý, večer se protáhne a najednou zjistíte, že několik dní po sobě spíte výrazně méně, než potřebujete. Únava se může projevit až se zpožděním.
Pozor také na nepravidelnou stravu. Pokud hodně cestujete nebo trávíte dny mimo domov, může se stát, že přes den jíte jen nahodile a večer pak doháníte hlad. Tělu bude svědčit trochu větší pravidelnost, i když bude váš program spontánní.
Psychicky vám srpen velmi prospěje, pokud změníte prostředí. Nemusíte hned odjíždět na druhý konec světa. I jednodenní výlet nebo několik hodin někde, kde to neznáte, vám může vrátit chuť do věcí, které vám poslední dobou připadaly unavené a stejné.
Ve druhé polovině měsíce můžete mít potřebu trochu zpomalit. Poslechněte ji. Srpen nebude závod o to, kdo toho stihne nejvíc.
Kariéra
Pracovně mohou Střelci během srpna pocítit silnější potřebu změny. Něco, co vám ještě před několika měsíci připadalo přijatelné, vás může najednou začít výrazně omezovat. Může jít o rutinu, kolegy, způsob vedení nebo pocit, že se už nikam neposouváte.
Nedělejte ale unáhlené závěry. Touha po změně je důležitý signál, ne automaticky důvod k okamžité výpovědi. Nejdříve si zkuste přesně pojmenovat, co vám vadí a co by mělo být jinak. Možná zjistíte, že nepotřebujete úplně novou práci, ale jen nový typ úkolů nebo větší volnost.
První polovina srpna přeje kontaktům. Rozhovor s někým z jiného oboru, bývalým kolegou nebo známým může otevřít zajímavou možnost. Neodmítejte příležitosti jen proto, že nezapadají do původního plánu.
Střelci, kteří podnikají, mohou během srpna získat nový impuls pro projekt, který se dosud příliš nehýbal. Dejte si ale pozor na tendenci rozjet několik věcí současně. Největší problém nebude nedostatek nápadů, ale výběr toho správného.
Druhá polovina měsíce bude vhodná pro konkrétnější kroky. Pokud plánujete změnu od podzimu, začněte připravovat podmínky už teď. Aktualizujte si životopis, ozvěte se lidem, kteří vám mohou poradit, nebo si zjistěte, co by nový směr prakticky obnášel.
Ve finanční oblasti pozor na impulzivitu. Léto vás může svádět k větším výdajům za zážitky, cestování nebo vybavení. Peníze utracené za něco, co si skutečně užijete, vám líto nebude. Horší jsou nákupy udělané jen z momentálního nadšení.
Ke konci srpna můžete dostat jasnější odpověď na otázku, která vás kolem práce trápí už delší dobu. Nebojte se pak podle ní jednat.
Vztahy
Ve vztazích budou Střelci během srpna potřebovat hlavně svobodu a lehkost. Jakmile budete mít pocit, že vás někdo příliš kontroluje nebo omezuje, vaše první reakce může být velmi prudká. Než ale začnete bojovat o prostor, zkuste se zamyslet, zda druhá strana skutečně něco požaduje, nebo jen reagujete na vlastní pocit sevření.
Zadaným Střelcům velmi prospějí společné zážitky. Pokud jste v posledních týdnech fungovali hlavně v režimu práce, domácnost a povinnosti, zkuste vztah něčím narušit. Výlet, spontánní víkend nebo nový společný zájem vám mohou připomenout, že spolu nemusíte jen organizovat život.
Zároveň si ale dopřejte i vlastní program. Dobrý vztah nemusí znamenat, že všechno děláte společně. Právě trocha prostoru může během srpna posílit vzájemnou přitažlivost.
Nezadaní Střelci mohou mít velmi zajímavý měsíc. Léto bude přát spontánním setkáním a někdo se může objevit v situaci, kde byste romantiku vůbec nečekali. Na cestách, při sportu, přes přátele nebo na akci, kam jste původně ani nechtěli jít.
Nová známost může postupovat rychle. To vám bude vyhovovat, jen si dejte pozor, abyste si intenzitu prvních dní automaticky nevyložili jako důkaz, že jste našli životního partnera. Užijte si přítomnost a nechte věci přirozeně vyvíjet.
Někteří Střelci budou v srpnu řešit vztah na dálku nebo člověka, který žije jiným způsobem než oni. Právě odlišnost vás může velmi přitahovat. Otázkou bude, zda máte kromě chemie také podobnou představu o životě.
V rodinných vztazích se snažte neslibovat víc, než můžete splnit. Vaše spontánní „jasně, přijdu“ může později skončit tím, že budete ve stejný den očekáváni na třech místech. Srpen vás naučí, že říct ne včas je mnohem ohleduplnější než rušit plány na poslední chvíli.
Kozoroh
Kozorozi mohou během srpna začít mnohem intenzivněji přemýšlet nad tím, jak rozdělují svůj čas. Jste zvyklí plnit povinnosti, dodržovat dohody a postupovat krok za krokem k cíli. Jenže tento měsíc se může objevit otázka, kterou nejde vyřešit dalším seznamem úkolů: má všechno, co děláte, pořád smysl? Některé závazky jste možná přijali před lety a od té doby je berete jako samozřejmost. Srpen vám nabídne možnost se na ně podívat znovu. Nečeká vás revoluce, spíš postupné přenastavení priorit. A právě to může mít mnohem větší dopad, než se na první pohled zdá.
Zdraví
Kozorozi mohou během srpna zjistit, že jejich tělo potřebuje trochu jiný režim než jejich hlava. Vy možná chcete pokračovat ve stejném tempu, ale organismus bude žádat více regenerace. Pokud jste poslední týdny pracovali naplno nebo dlouhodobě odkládali odpočinek, mohou se začít ozývat drobné signály únavy.
Nesnažte se je přecházet. Srpen je vhodný měsíc k tomu, abyste tělu dopřáli to, co mu dlouhodobě chybí. Nemusíte hned absolvovat wellness pobyt nebo úplně překopat životní styl. Často stačí pravidelnější spánek, více času venku a několik večerů bez práce.
Dobře vám udělá pravidelný pohyb, ale držte se spíš postupného zatížení. Kozorozi někdy dokážou i z obyčejného cvičení udělat další projekt s tabulkou, cíli a výkonovými ukazateli. V srpnu zkuste část kontroly pustit. Jděte se projít bez měření kilometrů, zaplavte si jen proto, že je vám příjemně ve vodě, nebo si zacvičte bez potřeby překonávat minulý výkon.
Důležité bude také pravidelné jídlo. Pokud máte tendenci odkládat oběd kvůli práci, během srpna vám takový režim nemusí dělat dobře. Tělo bude citlivější na dlouhé mezery mezi jídly a nedostatek tekutin.
Psychicky může být velmi úlevné omezit kontakt s lidmi, kteří si zvykli používat vás jako řešitele všech problémů. Nemusíte být dostupní pokaždé, když někdo něco potřebuje.
Druhá polovina měsíce může přinést větší klid a pocit, že máte věci znovu pod kontrolou. Paradoxně k tomu dojde ve chvíli, kdy přestanete kontrolovat úplně všechno.
Kariéra
Právě kariéra bude pro mnoho Kozorohů jedním z hlavních srpnových témat. Ne nutně proto, že by přišla velká krize nebo zásadní změna. Spíš začnete hodnotit, zda množství energie, které práci věnujete, odpovídá tomu, co vám vrací.
Někteří Kozorozi si mohou uvědomit, že jejich pracovní nasazení se během posledních měsíců stalo normou, kterou okolí už vůbec nevnímá jako něco výjimečného. Pokud často zachraňujete termíny, přebíráte úkoly za ostatní nebo jste dostupní i mimo pracovní dobu, může přijít chvíle nastavit hranice.
Srpen bude vhodný také pro strategické plánování. Místo zběsilého dohánění úkolů si zkuste položit otázku, kde chcete být za půl roku nebo za rok. Některé aktivity, které vám dnes zabírají velkou část pracovního dne, vás k tomuto cíli vůbec nepřibližují.
Pokud máte ambici posunout se na vyšší pozici, může být druhá polovina měsíce vhodná k prvnímu konkrétnímu rozhovoru. Nepředpokládejte, že si vedení automaticky všimne, kolik toho děláte. Ukažte výsledky a mluvte otevřeně o tom, kam se chcete posunout.
Někteří Kozorozi mohou dostat nabídku na nový projekt nebo větší odpovědnost. Než řeknete ano, zeptejte se nejen na prestiž a peníze, ale také na to, kolik času vám nová role vezme. Ne každé povýšení je skutečným zlepšením.
Podnikatelé mohou během srpna narazit na příležitost, která se vyplatí až v delším horizontu. Právě vám trpělivost nechybí, takže ji nepodceňujte jen proto, že nepřinese okamžité výsledky.
Finančně budete mít situaci většinou pod kontrolou. Přesto může být dobré zkontrolovat pravidelné platby a dlouhodobé výdaje. Možná zjistíte, že některé služby platíte už jen ze zvyku.
Vztahy
Ve vztazích mohou Kozorozi během srpna působit trochu uzavřeněji. Budete hodně přemýšlet a některé věci si budete nejprve potřebovat vyřešit sami v sobě. Problém nastane ve chvíli, kdy vaše okolí začne vaše mlčení interpretovat po svém.
Zadaní Kozorozi by proto měli víc mluvit o tom, co se v nich odehrává. Partner nemůže vědět, že jste unavení z práce nebo že přemýšlíte nad důležitým rozhodnutím, pokud mu nic neřeknete. Jednoduché vysvětlení může zabránit zbytečným nedorozuměním.
Srpen může otevřít také praktické téma společné budoucnosti. Bydlení, peníze, rodina nebo plán na další měsíce se mohou stát předmětem vážnějších rozhovorů. Kozorozi mají rádi jasný plán, ale dejte prostor i přáním druhé strany. Nemusí všechno probíhat přesně podle harmonogramu.
Stabilním párům prospěje, pokud si vědomě vytvoří čas jen pro sebe. Nemusíte plánovat nic velkého. Právě klidný večer, výlet nebo několik hodin bez telefonu může vztahu dodat víc než drahá dovolená, na které budete stejně řešit pracovní e-maily.
Nezadaní Kozorozi mohou během srpna potkat někoho, kdo na první pohled nebude odpovídat jejich běžnému typu. Přitažlivost se může rozvíjet pomalu, přes společnou práci, přátele nebo opakované setkávání. Nečekejte nutně okamžitou jiskru. Tentokrát může být důležitější pocit důvěry.
Také se může ozvat někdo z minulosti. U Kozorohů ale nebude otázkou, zda stále existují city. Důležitější bude, zda se změnilo to, co vztah původně rozbilo. Pokud ne, návrat by pravděpodobně jen zopakoval stejný příběh.
V rodinných vztazích budete možná muset říct jasné ne. Někdo může počítat s vaší pomocí jako se samozřejmostí. Nemusíte kvůli tomu vyvolávat konflikt. Stačí dát najevo, že máte vlastní program a vlastní hranice.
Srpen vám připomene, že spolehlivost je krásná vlastnost, ale neměla by znamenat, že jste vždy poslední člověk, na kterého zbývá čas.
Vodnář
Vodnáři mohou během srpna pocítit silnější potřebu svobody, změny a většího prostoru pro sebe. To, co vám ještě před pár týdny připadalo snesitelné, může najednou působit příliš těsně. Může jít o pracovní režim, vztahovou dynamiku nebo způsob, jakým trávíte volný čas. Srpen vás nebude nutit k dramatickým rozhodnutím, ale může vás přivést k důležitému uvědomění: ne všechno, co funguje pro ostatní, musí vyhovovat i vám. Čím dřív si dovolíte přestat plnit cizí očekávání, tím lehčeji se vám bude dýchat.
Zdraví
Po zdravotní stránce bude pro Vodnáře důležitá hlavně psychická rovnováha. Pokud jste dlouho fungovali v režimu, kdy neustále reagujete na zprávy, povinnosti a požadavky ostatních, může se v srpnu ozvat únava, kterou nepůjde vyřešit jedním volným večerem.
Potřebovat budete především mentální prostor. Zkuste si během měsíce vytvořit chvíle, kdy nebudete nikomu odpovídat a nic řešit. Nemusí jít o celý den bez telefonu, často stačí pár hodin, během nichž vědomě vypnete všechny podněty. Právě informační přetížení může být jedním z hlavních důvodů, proč se budete cítit unavení.
Pohyb vám prospěje, pokud nebude příliš svazující. Vodnářům nemusí sedět striktní režim, proto si zkuste vybrat aktivitu, která vám dovolí určitou volnost. Kolo, plavání, delší procházky, tanec nebo cvičení podle momentální nálady vám mohou vyhovovat víc než přísně nastavený plán.
V první polovině měsíce si dejte pozor na nepravidelný spánek. Pokud budete hodně cestovat nebo trávit večery s přáteli, snadno se dostanete do režimu, kdy se únava postupně hromadí. Zpočátku ji možná přejdete, ale ve druhé části srpna by vám mohla výrazněji chybět energie.
Dobře vám udělá také změna prostředí. Nemusíte jet daleko. I práce z jiného místa, výlet nebo několik hodin v přírodě vám může pročistit hlavu a přinést nový pohled na věci, které jste předtím zbytečně komplikovali.
Ke konci srpna se zaměřte na pravidelnost. Návrat k běžnějšímu režimu může být mnohem snazší, pokud ho nezačnete řešit až poslední den prázdnin.
Kariéra
V pracovní oblasti může být srpen pro Vodnáře překvapivě inspirativní. Něco, co jste dlouho považovali za pevně dané, se může začít měnit. Možná dostanete nový nápad, potkáte člověka s jiným pohledem na váš obor nebo zjistíte, že existuje cesta, o které jste dosud vůbec neuvažovali.
Vodnáři budou mít v srpnu výhodu právě tam, kde je potřeba přijít s něčím novým. Pokud vaše práce vyžaduje kreativitu, řešení problémů nebo schopnost dívat se na věci jinak než ostatní, můžete na sebe upozornit.
Problém může nastat ve chvíli, kdy narazíte na zbytečně rigidní pravidla. Vaše trpělivost s větou „takto se to vždycky dělalo“ bude velmi malá. Než ale začnete bojovat proti celému systému, zkuste nejdříve ukázat, že vaše alternativa skutečně funguje. Praktický výsledek bude přesvědčivější než dlouhá debata.
Někteří Vodnáři mohou začít uvažovat o větší změně kariéry. Může vás přitahovat jiný obor, práce na volné noze nebo vlastní projekt. Srpen je vhodný pro první experimenty a ověřování, ne nutně pro skok bez přípravy.
Pokud už delší dobu nosíte v hlavě nějaký vedlejší projekt, může právě teď přijít vhodná chvíle dát mu konkrétní podobu. Nečekejte, až bude všechno dokonalé. Začněte v menším a sledujte, kam se věci posunou.
V první polovině měsíce může komunikace s kolegy nebo nadřízenými občas skřípat. Vy budete chtít rychle kupředu, zatímco někdo jiný bude potřebovat více času. Nesnažte se všechny tlačit do svého tempa.
Finančně buďte opatrní zejména u technologických novinek, vybavení nebo věcí, které vás nadchnou svou originalitou. Vodnáři mohou snadno podlehnout pocitu, že něco „prostě potřebují“, přestože ještě před deseti minutami netušili, že to existuje.
Konec měsíce může přinést dobrý nápad nebo zajímavý kontakt, který se ukáže jako důležitější až během podzimu.
Vztahy
Ve vztazích bude pro Vodnáře během srpna klíčové téma svobody. Budete citlivější na jakýkoli pocit kontroly, žárlivosti nebo tlaku. Zároveň si ale dejte pozor, abyste za omezování nepovažovali každou situaci, kdy po vás partner chce trochu více pozornosti.
Zadaným Vodnářům může prospět, pokud si s partnerem otevřeně nastaví, jak chtějí trávit volný čas. Nemusíte být neustále spolu a nemusíte mít stejné koníčky. Právě prostor pro vlastní zájmy může vztah osvěžit.
Pokud jste ale v poslední době používali potřebu svobody jako výmluvu, abyste se vyhnuli nepříjemnému rozhovoru, srpen vás může přimět situaci řešit. Partner může chtít vědět, kam vztah směřuje, nebo otevřít téma, které jste dlouho odsouvali.
Stabilní páry mohou během měsíce zažít velmi příjemné období, pokud se jim podaří narušit rutinu. Zkuste společně něco, co jste ještě nikdy nedělali. Nejde o velké dobrodružství, důležitý bude právě pocit novosti.
Nezadaní Vodnáři mohou potkat člověka, který bude úplně jiný než jejich předchozí partneři. Možná vás zaujme někdo z jiné sociální bubliny, prostředí nebo s velmi odlišným životním stylem. Právě rozdílnost může vytvořit silnou přitažlivost.
Nová známost může začít nenápadně, třeba jako přátelský rozhovor. Vodnáři mají někdy problém poznat, kdy se přátelská sympatie mění v něco víc. V srpnu může být taková hranice obzvlášť nejasná.
V přátelských vztazích se může změnit vaše tolerance k lidem, kteří vás kontaktují jen tehdy, když něco potřebují. Možná se rozhodnete přestat být automaticky k dispozici. A překvapivě se vám uleví.
Srpen vám ukáže, že skutečná svoboda ve vztazích neznamená utíkat před závazky. Znamená být tam, kde být chcete, ne tam, kde zůstáváte jen ze zvyku.
Ryby
Pro Ryby bude srpen citlivější, ale zároveň velmi očistný měsíc. Můžete si začít uvědomovat rozdíl mezi tím, jak byste si přáli, aby některé věci byly, a tím, jaké jsou ve skutečnosti. To platí především pro vztahy, ale také pro práci a vlastní očekávání. Ryby mají silnou představivost a někdy dokážou dlouho doufat, že se situace časem sama změní. Srpen vám ukáže, kde má smysl ještě chvíli počkat a kde už jen zbytečně stojíte na místě. Nebude to nutně bolestivý proces. Naopak může přijít velká úleva ve chvíli, kdy přestanete bojovat za něco, co už dávno nemáte pod kontrolou.
Zdraví
Ryby budou během srpna velmi citlivě reagovat na prostředí, ve kterém tráví čas. Pokud budete obklopeni stresem, konflikty nebo lidmi, kteří neustále něco řeší, může vás to vyčerpat mnohem rychleji než obvykle.
Proto bude důležité hlídat si, komu a čemu věnujete energii. Nemusíte vždy vyslechnout všechny problémy okolí a nemusíte být tím, kdo uklidňuje každý spor. Ryby mají přirozenou schopnost vcítit se do ostatních, ale během srpna bude důležité umět se od jejich emocí také oddělit.
Po fyzické stránce vám bude svědčit spíše klidnější a pravidelný pohyb. Plavání, jóga, procházky nebo lehčí posilování vám mohou pomoci nejen s kondicí, ale také s psychickým napětím. Nejde o měsíc, kdy byste museli lámat rekordy.
Důležitý bude spánek. Pokud máte tendenci před usnutím přemítat nad tím, co jste řekli, co řekl někdo jiný a co by se mohlo stát zítra, může být těžší vypnout. Zkuste večer omezit sociální sítě a nedívat se těsně před spaním na věci, které ve vás vyvolávají silné emoce.
V první polovině měsíce si dejte pozor na nepravidelný režim. Letní večírky a cestování vám mohou vyhovovat psychicky, ale tělo bude chtít alespoň trochu stability. Nezapomínejte na pravidelné jídlo a dostatek tekutin.
Druhá polovina srpna přinese větší chuť starat se o sebe. Některé Ryby mohou pocítit potřebu zpomalit a udělat si doma větší klid. Úklid, změna prostředí nebo obyčejné vyřazení věcí, které už nepotřebujete, může mít překvapivě dobrý vliv i na psychiku.
Ke konci měsíce můžete zjistit, že máte více energie než na začátku. Ne proto, že by se změnilo všechno kolem vás, ale proto, že už nebudete věnovat tolik sil věcem, které vás vyčerpávají.
Kariéra
V práci může srpen Rybám přinést větší potřebu smyslu. Rutinní úkoly, které jste dosud zvládali bez většího přemýšlení, vás mohou najednou začít nudit. Budete chtít mít pocit, že vaše práce někam vede nebo že za ní vidíte konkrétní výsledek.
Neznamená to automaticky, že máte začít hledat nové zaměstnání. Nejdříve zkuste zjistit, co přesně vám chybí. Možná potřebujete pestřejší úkoly, více samostatnosti nebo možnost pracovat na projektu, který vás skutečně zajímá.
Ryby mohou mít během srpna velmi dobrou intuici při jednání s lidmi. Snadno poznáte, kdo to s vámi myslí upřímně a kdo se vám snaží prodat především hezky zabalený slib. Přesto se nespoléhejte jen na pocit. U pracovních nabídek a finančních rozhodnutí si ověřujte konkrétní podmínky.
V první polovině měsíce se může objevit drobné nedorozumění. Něco, co považujete za domluvené, může druhá strana chápat jinak. Nechte si proto důležité dohody potvrdit a nespoléhejte na větu „vždyť jsme se přece pochopili“.
Kolem poloviny srpna můžete získat možnost ukázat kreativnější stránku své práce. Nebojte se přijít s vlastním řešením. Ryby někdy své nápady zbytečně shazují ještě předtím, než je vůbec vysloví.
Pokud pracujete v kreativní oblasti, srpen může být velmi inspirativní. Nápady budou přicházet rychle, ale bude důležité je také dokončovat. Nedovolte, aby deset zajímavých začátků nahradilo jeden hotový výsledek.
Finančně budete potřebovat určitou disciplínu. Mohou vás lákat dovolené, výlety nebo nákupy, kterými si chcete udělat radost. Dopřávejte si, ale snažte se neutráceli jen podle momentální nálady.
Konec srpna může přinést větší jasno ohledně pracovní situace. Rozhodnutí, které jste odkládali, najednou nebude působit tak komplikovaně.
Vztahy
Vztahová oblast bude během srpna pro Ryby nejsilnější. Některé situace mohou působit velmi romanticky, jiné vás naopak donutí sundat růžové brýle.
Zadané Ryby mohou zjistit, že potřebují od partnera více otevřenosti. Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, nesnažte se všechno vyčíst z tónu hlasu, zpráv nebo drobných gest. Ptejte se přímo. Vaše fantazie totiž může být během srpna silná a snadno vytvoří příběh, který nemá s realitou mnoho společného.
Ve zdravých vztazích může přijít velmi příjemné období větší intimity. Budete mít chuť trávit více času ve dvou a mluvit o věcech, na které běžně není prostor. Společná dovolená nebo několik klidnějších dnů může vztah výrazně posílit.
Pokud však dlouhodobě přehlížíte problém, který se stále vrací, srpen vám může ukázat, že už nestačí doufat, že se věci samy zlepší. Budete muset říct, co potřebujete, a sledovat, zda na to druhá strana skutečně reaguje.
Nezadané Ryby mohou zažít velmi romantické seznámení. Někdo vás může oslovit právě svou citlivostí, humorem nebo pocitem, že si rozumíte téměř bez slov. Přitažlivost může být silná, ale dejte vztahu čas.
Vaším největším rizikem bude idealizace. Nenechte několik krásných večerů automaticky přepsat všechno, co o člověku ještě nevíte. Sledujte, zda jeho činy odpovídají tomu, co říká.
Některým Rybám se může ozvat někdo z minulosti. V takovém případě si položte otázku, zda se vám vrací konkrétní člověk, nebo jen staré emoce. To není totéž.
Také přátelské vztahy se mohou během srpna proměnit. Někdo, koho jste považovali za vzdálenějšího známého, vám může překvapivě pomoci nebo se vám svěřit. Naopak u jednoho dlouhodobého přátelství můžete zjistit, že už ho drží pohromadě hlavně společná minulost.
Srpen vám připomene, že citlivost není slabost. Slabostí by bylo ignorovat vlastní pocity jen proto, aby byli všichni ostatní spokojení. Jakmile začnete věřit tomu, co skutečně cítíte, bude pro vás mnohem snazší poznat, které vztahy stojí za to chránit a které je lepší nechat odejít.