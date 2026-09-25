Přeskočit na obsah
25. 9. Zlata
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Velký říjnový horoskop: Přichází zásadní zlom. Některým znamením obrátí život vzhůru nohama

Horoskop
Říjen přinese zásadní zvraty ve vztazích, práci i osobních rozhodnutích a některým znamením může během pár týdnů úplně změnit směr.Foto: Shutterstock – yass000
Horoskop
Říjen přinese zásadní zvraty ve vztazích, práci i osobních rozhodnutích a některým znamením může během pár týdnů úplně změnit směr.Foto: Shutterstock – yass000
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Říjen zamíchá vztahy, prací i osobními prioritami a některým znamením přinese zlom, který už nepůjde přehlížet. Někdo konečně pustí minulost, jiný dostane šanci, na kterou dlouho čekal. Hvězdy ale zároveň varují před unáhlenými rozhodnutími a vztahy, které stojí víc energie, než dávají.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Říjen přinese zpomalení, ale rozhodně ne nudu. Po hektickém začátku podzimu začne být mnohem víc vidět, co má skutečný smysl a co jsme poslední týdny drželi při životě spíš ze zvyku. Některá znamení budou mít chuť věci razantně měnit, jiná naopak zatouží po větším klidu a jistotě. Do popředí se dostanou vztahy, pracovní hranice i otázka, kam vlastně chceme směřovat do konce roku.

Související

Silné budou hlavně situace, které už delší dobu bublají pod povrchem. Říjen může přinést důležitý rozhovor, nečekanou nabídku nebo moment, kdy si konečně přiznáme, že něco už nefunguje tak jako dřív. Ne vždy půjde o velké zvraty, často spíš o malé rozhodnutí, které ale spustí mnohem větší změnu. Pro některá znamení bude měsíc o odvaze pustit minulost, pro jiná o tom přestat tlačit na výsledek a nechat věci chvíli přirozeně dozrát.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani vstoupí do října s pocitem, že už přesně vědí, co chtějí. Po zářijovém návratu k povinnostem budete mít chuť věci konečně rozhýbat, uzavřít rozdělané úkoly a přestat čekat na ostatní. Jenže právě říjen vám může několikrát připomenout, že rychlost není vždy výhoda. Některé situace budou potřebovat čas, další zase větší dávku diplomacie, než jste zvyklí. Největší posun přijde ve chvíli, kdy přestanete tlačit na výsledek za každou cenu. Něco, co se nejprve bude tvářit jako zdržení, vám může ve skutečnosti ušetřit spoustu energie.

Zdraví

Začátek října může být pro Berany velmi aktivní. Budete mít chuť sportovat, pracovat, organizovat a zvládat několik věcí současně. Energii rozhodně mít budete, problémem ale může být odhad vlastních možností. Snadno si naplánujete týden tak, že v něm nezůstane téměř žádný prostor na skutečný odpočinek.

Právě regenerace bude během října důležitější, než si zpočátku připustíte. Pokud budete dlouhodobě přecházet únavu, může se projevit zhoršenou koncentrací, podrážděností nebo pocitem, že vás najednou všechno stojí mnohem více sil. Nečekejte až na chvíli, kdy vás tělo donutí zastavit samo.

Dobře vám udělá pravidelný pohyb, ale tentokrát spíš v rozumném tempu. Pokud běháte, cvičíte nebo posilujete, nemusíte pokaždé překonávat osobní rekord. Říjen bude více o udržení rytmu než o dramatických výsledcích.

S příchodem chladnějších dnů může být složitější udržet stejnou motivaci k pohybu venku. Najděte si aktivitu, která bude fungovat i ve chvíli, kdy se vám nechce. Kratší cvičení doma, svižná procházka nebo pravidelná návštěva sportoviště budou mít větší efekt než ambiciózní plán, který po týdnu vzdáte.

Druhá polovina měsíce může být citlivější psychicky. Něco, co jste dlouho drželi v sobě, se může začít ozývat. Neutíkejte automaticky do práce nebo aktivit jen proto, abyste nemuseli přemýšlet. Právě klidnější chvíle vám mohou pomoci pochopit, co vás ve skutečnosti vyčerpává.

Hlídejte si také spánek. Říjen vás může svádět k tomu, že si večer ještě „rychle něco doděláte, a najednou zjistíte, že se podobný režim opakuje celý týden. Váš výkon bude mnohem lepší ve chvíli, kdy si dovolíte vypnout dřív.

Kariéra

Práce může být v říjnu velmi intenzivní. Berani budou chtít vidět jasný výsledek a mohou být netrpěliví vůči lidem, kteří rozhodují pomalu nebo potřebují více času. Právě tady bude potřeba trochu ubrat. Některé věci jednoduše nepůjde protlačit silou.

Začátek měsíce může přinést příležitost ukázat iniciativu. Pokud máte nápad, který už delší dobu nosíte v hlavě, bude vhodná chvíle představit ho ostatním. Dejte si ale práci s přípravou. Nadšení bude důležité, ale konkrétní argumenty rozhodnou.

Kolem poloviny října může dojít ke střetu názorů. Může jít o kolegu, nadřízeného nebo klienta, který bude mít úplně jinou představu než vy. Vaše první reakce bude pravděpodobně bojovná, ale zkuste tentokrát nejprve poslouchat. Možná zjistíte, že druhá strana vidí problém, který vám zatím unikal.

Pokud dlouhodobě uvažujete o změně zaměstnání, říjen může přinést konkrétní impuls. Nabídka, rozhovor nebo informace z vašeho okolí vás přimějí podívat se na vlastní situaci jinak. Nedělejte ale rozhodnutí jen ze vzdoru. Zvažte, zda vás nová možnost skutečně posune, nebo jen nabízí únik z momentální frustrace.

Někteří Berani mohou řešit otázku odměny. Pokud máte pocit, že vaše odpovědnost výrazně narostla, bude vhodný čas otevřít téma peněz. Připravte si konkrétní výsledky a nenechte rozhovor sklouznout do obecného pocitu, že „děláte hodně“.

Podnikatelé by si měli dát pozor na přebírání příliš mnoha projektů. Říjen může přinést více příležitostí, ale ne všechny stojí za váš čas. Naučte se vybírat.

Finančně se vyplatí trochu větší opatrnost, zejména u impulzivních nákupů. Můžete mít chuť odměnit se za náročnější období něčím větším. Dopřejte si, ale až ve chvíli, kdy víte, že rozhodnutí nevzniká jen z momentální nálady.

Vztahy

Vztahy budou během října vyžadovat větší trpělivost. Berani mohou mít tendenci chtít okamžité odpovědi a jasná stanoviska, jenže druhá strana nemusí být připravená reagovat stejně rychle.

Zadaní Berani mohou řešit téma času a pozornosti. Práce a povinnosti vám mohou zabrat tolik prostoru, že partner začne mít pocit, že je až na druhém místě. Nemusí přijít velká hádka, spíš drobné poznámky, které vás začnou dráždit. Neberte je automaticky jako útok.

Pokud vztah dlouhodobě funguje dobře, říjen může přinést příjemné období větší blízkosti. Stačí ale trochu zpomalit. Společný večer, výlet nebo víkend bez pracovního telefonu může mít mnohem větší efekt než velké romantické gesto.

Nezadaní Berani mohou potkat člověka, který je zaujme tím, že nebude snadno čitelný. Právě určitá zdrženlivost vás může přitahovat. Dejte ale pozor, abyste si nedostupnost nevyložili jako tajemnost a nezačali bojovat o něčí pozornost jen proto, že není automaticky k dispozici.

Silná chemie může přijít rychle, ale říjen vám doporučuje trochu zpomalit. Sledujte, zda si rozumíte i ve chvíli, kdy opadne první nadšení.

Někdo z minulosti se může znovu připomenout. Tentokrát se zaměřte hlavně na to, proč kontakt přichází právě teď. Ne každý návrat je začátkem nového příběhu. Někdy je jen příležitostí definitivně uzavřít ten starý.

V rodině může vzniknout situace, kdy se od vás bude čekat rychlé řešení problému. Pomozte, pokud chcete, ale nemusíte automaticky přebírat velení. Říjen vám připomene, že odpovědnost za ostatní není totéž jako láska.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Reklama
Reklama
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama