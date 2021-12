Velký karetní výklad na rok 2022: Vztahy, zdraví, práce i rada karet

Rok se s rokem sešel a další rok zanedlouho začne. Většině z nás daly uplynulé měsíce hodně zabrat, proto mnozí hledí do budoucna s nadějí, že nadcházející období bude ve spoustě ohledů přívětivější. Co přinese rok 2022 jednotlivým znamením zvěrokruhu? Jak se jim bude dařit v lásce, práci nebo po zdravotní stránce? Na co si dát pozor a jakou konkrétní radu pro vás tarotové karty mají?