Přeskočit na obsah
23. 3. Ivona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Týdenní horoskop (23.–29. března): Blíženci uvidí pravdu, kterou nečekali. Kozorozi změní směr života

Planety podporují nové začátky, ale zároveň vás nutí zastavit se a přehodnotit směr. Foto: Shutterstock
Planety podporují nové začátky, ale zároveň vás nutí zastavit se a přehodnotit směr. Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková

Týden od 23. do 29. března přináší momenty, které mohou změnit váš pohled na věci, jež jste dosud považovali za jisté. Planety podporují nové začátky, ale zároveň vás nutí zastavit se a přehodnotit směr. Některá znamení čeká nečekané odhalení, jiná důležité rozhodnutí. Podívejte se, co vás v následujících dnech čeká.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Týden před vámi přináší zajímavou kombinaci zpomalující energie a nových impulsů, které vás mohou nasměrovat jinam, než jste původně plánovali. Slunce se pohybuje znamením Berana a probouzí v mnohých z vás chuť jednat, posouvat věci kupředu a konečně se rozhodnout tam, kde jste dosud váhali. Zároveň ale planetární vlivy naznačují, že ne všechno bude tak přímočaré – některé situace si vyžádají více trpělivosti, než byste čekali.

V těchto dnech může zesílit potřeba udělat si jasno. V práci, ve vztazích i ve vlastních prioritách. Co jste dlouho odkládali, se může vrátit na scénu a vy už to nebudete chtít ignorovat. Dobrou zprávou je, že právě teď máte šanci věci pojmenovat a posunout se dál. Energie týdne vás sice může tlačit k rychlým krokům, ale skutečný posun přijde ve chvíli, kdy se na moment zastavíte a zvážíte, co má opravdu smysl. Velkou roli bude hrát intuice – pokud jí dáte prostor, může vás navést správným směrem.

Jak se tyto vlivy projeví u jednotlivých znamení?

Beran

Budete cítit silný příval energie a chuť jednat. Dávejte si ale pozor na unáhlená rozhodnutí, která by vás mohla později mrzet. V práci se otevírá nová příležitost, ve vztazích je důležité naslouchat.
Býk

Tento týden vás může přimět zpomalit a zaměřit se na vnitřní rovnováhu. V pracovní oblasti se vyplatí trpělivost, ve vztazích oceníte klid a jistotu.
Reklama

Blíženci

Můžete narazit na pravdu, která vás překvapí, ale zároveň vám pomůže udělat jasno. V práci se vyjasní nejasná situace, ve vztazích přijde důležitý moment upřímnosti.
Rak

Vaše citlivost bude zesílená, což vám umožní lépe porozumět druhým. V práci se držte svých hodnot, ve vztazích se nebojte otevřít.
Lev

Týden přeje odvážným krokům, ale také zodpovědnosti. V kariéře můžete zazářit, pokud zůstanete nohama na zemi. Ve vztazích hledejte rovnováhu mezi dáváním a přijímáním.
Panna

Budete mít potřebu analyzovat a plánovat, ale ne vše půjde podle plánu. V práci se připravte na drobné změny, ve vztazích pomůže větší nadhled.
Váhy

Dostanete se do situace, kdy bude potřeba rozhodnout se. V práci i ve vztazích se vyplatí řídit se tím, co cítíte jako správné, ne jen tím, co se očekává.
Štír

Týden přináší hlubší uvědomění a možná i důležité poznání. V pracovní oblasti se může něco uzavřít, ve vztazích se otevírá prostor pro větší důvěru.
Střelec

Budete mít chuť vyrazit vpřed a objevovat nové možnosti. V práci se může objevit zajímavá výzva, ve vztazích se zaměřte na upřímnost.
Kozoroh

Zpomalíte a přehodnotíte svůj směr. Může to být klíčový moment pro další vývoj. V práci zvažte další kroky, ve vztazích dejte prostor emocím.
Vodnář

Vaše mysl pojede naplno a přinese nové nápady. V práci můžete přijít s něčím originálním, ve vztazích si dejte pozor na nedorozumění.
Ryby

Intuice vás povede správným směrem, pokud jí budete naslouchat. V práci se držte svého tempa, ve vztazích se otevřete tomu, co cítíte.
Tento týden není o dokonalosti, ale o posunu. A ten může přijít i z těch nejméně očekávaných momentů.

Zdroj: Astro.com, Ephemeris

Všechny štítky

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama