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Týden podle hvězd: Váhy přestanou ustupovat, Kozorozi si konečně řeknou o to, co si zaslouží

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Co čeká jednotlivá znamení v týdnu od 8. do 14. června? Hvězdy tentokrát přejí upřímným rozhovorům, větší péči o sebe i rozhodnutím, která mohou přinést klidnější hlavu a jasnější směr.

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Týden od 8. do 14. června přináší energii pozvolného letního nadechnutí, ale také potřebu ujasnit si, co si s sebou chcete nést dál a co už jen zbytečně zabírá místo. Dny mohou být plné komunikace, plánování, menších rozhodnutí i návratů k tématům, která se zdála uzavřená. Právě proto se vyplatí nespěchat s ostrými soudy a vnímat, kde vás život jemně vede ke změně tempa.

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Vztahy, práce i zdraví budou tento týden silně propojené s tím, jak dobře dokážete zacházet se svou energií. Někomu pomůže více klidu, jinému odvaha ozvat se, dalšímu zase schopnost přestat všechno držet pod kontrolou. Hvězdy tentokrát nepřejí velkým dramatům, ale poctivým krokům, které mohou přinést úlevu, jasno a pocit, že se zase o něco víc vracíte sami k sobě.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Tento týden vás může zastihnout v poměrně živé energii, ale zároveň s pocitem, že tělo nestíhá úplně všechno, co by po něm hlava chtěla. Berani mají často tendenci přepínat síly, protože když se pro něco nadchnou, jedou naplno a odpočinek nechávají až na chvíli, kdy už opravdu nejde dál. Právě v týdnu od 8. do 14. června se vám ale vyplatí naslouchat i drobným signálům. Pokud se objeví únava, tlak v hlavě, podrážděnost nebo pocit, že jste neobvykle netrpěliví, nemusí to být známka slabosti, ale prosté volání těla po zpomalení.

Nejvíc vám prospěje pravidelný režim. Nemusíte hned měnit celý životní styl, stačí pár malých kroků: jít spát o něco dřív, pít víc vody, dát si lehčí večeři nebo si alespoň jednou denně dopřát chvíli bez telefonu. Tělo vám tento týden rychle odpoví na to, jak se k němu budete chovat. Když ho budete tlačit do výkonu, ozve se. Když mu dáte prostor, odmění se vám větší stabilitou i lepší náladou.

Pozor si dejte hlavně na zbrklost. V rychlosti můžete něco přehlédnout, zakopnout, natáhnout si sval nebo si uhnat bolest zad z toho, že všechno děláte ve spěchu. Pohyb vám ale prospívá, jen by měl být spíš vědomý než závodní. Procházka, svižnější chůze, lehký běh nebo protažení vám pomohou vypustit přebytečnou energii, aniž byste se úplně vyčerpali.

Kariéra

V práci se může rozjet týden, který vás donutí ukázat rozhodnost. Budete mít chuť věci posouvat, zjednodušovat a nečekat, až se všichni kolem vás rozhoupu. To je vaše silná stránka, ale pozor na to, abyste ostatní nepřeválcovali. Ne každý má stejné tempo jako vy a ne každá prodleva znamená neschopnost. Někdy je jen potřeba dát věcem pár hodin navíc, než se ukáže nejlepší řešení.

V první polovině týdne se může objevit úkol, který bude vyžadovat rychlou reakci. Tady můžete zazářit, protože umíte jednat ve chvílích, kdy jiní váhají. Přesto si hlídejte detaily. Nenechte se unést pocitem, že stačí hlavní směr a zbytek se nějak dodělá. Právě drobnosti mohou rozhodnout, jestli budete působit jako tahoun, nebo jako někdo, kdo sice začal skvěle, ale nedotáhl věci do konce.

Finančně nebo profesně může týden přinést zajímavý impuls, ale spíš v podobě příležitosti než okamžité odměny. Může jít o rozhovor, nabídku, nový kontakt nebo nápad, který zatím vypadá nenápadně. Neodmítejte ho jen proto, že se výsledek neukáže hned. Zároveň ale nepodepisujte nic jen z nadšení. Dejte si čas přečíst podmínky, zeptat se na detaily a promyslet, zda vám daná věc opravdu zapadá do dlouhodobějších plánů.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden přímí, někdy možná až příliš. Co cítíte, to řeknete, a co vám vadí, s tím nebudete chtít dlouho chodit kolem horké kaše. To může být osvobozující, hlavně pokud se dlouho něco zametalo pod koberec. Jen pozor na tón. Pravda vyřčená bez ohledu na druhého může zranit víc, než jste zamýšleli. Zkuste si před důležitým rozhovorem položit otázku, jestli chcete problém opravdu vyřešit, nebo si jen ulevit.

Zadaní Berani mohou narazit na téma prostoru a respektu. Možná budete mít pocit, že vás někdo brzdí, kontroluje nebo nechápe vaše tempo. Ve skutečnosti ale může jít spíš o potřebu lépe si sladit očekávání. Partner nemusí být proti vám, jen může potřebovat víc jistoty, než vy přirozeně dáváte. Pomůže, když nebudete všechno brát jako útok na vlastní svobodu.

Nezadaní Berani mohou být velmi přitažliví, protože z vás půjde energie, odvaha a chuť žít. Někdo vás může zaujmout právě tím, že se vás nezalekne a nebude se snažit vám hned přizpůsobit. Přitažlivost může vzniknout rychle, ale tentokrát se vyplatí nespěchat. Ne každý silný začátek musí znamenat hluboký příběh. Dejte lidem šanci ukázat, kdo opravdu jsou, ne jen jak působí v první vzrušující chvíli.

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