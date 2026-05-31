31. 5. Kamila
Týden podle hvězd: Střelci zatouží po změně, Raci konečně pochopí, co opravdu potřebují

HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Začátek června přinese energii, která bude některá znamení tlačit k větší odvaze, jiná naopak k zastavení a péči o vlastní klid. Střelci mohou zatoužit po změně prostředí, nových plánech i větší svobodě, zatímco Raci si začnou jasněji uvědomovat, co jim ve vztazích i každodenním fungování opravdu dělá dobře. Co čeká právě vaše znamení od 1. do 7. června?

První červnový týden přinese směs lehkosti, neklidu i potřeby udělat si v životě větší pořádek. Počasí i blížící se léto budou svádět k plánům, setkávání a změnám, ale hvězdy zároveň připomenou, že ne všechno je potřeba uspěchat. Některá znamení pocítí příliv energie a chuť pustit se do nových věcí, jiná se budou víc obracet k sobě, svému zdraví a vztahům, které jim buď dodávají sílu, nebo ji naopak berou.

Týden od 1. do 7. června tak může být pro mnohé příležitostí zpomalit, lépe naslouchat vlastní intuici a všimnout si signálů, které v běžném shonu snadno zanikají. V práci se bude dařit těm, kteří dokážou spojit odvahu s rozvahou, ve vztazích zase těm, kteří se nebudou bát mluvit otevřeně, ale bez zbytečné tvrdosti. Co konkrétně čeká vaše znamení v oblasti zdraví, kariéry a lásky?

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

První červnový týden vás může zastihnout v rozpoložení, kdy budete chtít všechno vyřešit hned, nejlépe ještě dřív, než problém vůbec vznikne. Vaše energie bude silná, ale ne úplně rovnoměrná. Jeden den můžete mít pocit, že zvládnete práci, domácnost, sport i večerní setkání s přáteli, zatímco druhý den vás tělo nenápadně upozorní, že nejste stroj. Právě proto bude důležité naučit se rozlišovat mezi skutečnou chutí něco dělat a vnitřním tlakem, že byste měli pořád podávat výkon.

Tento týden vám prospěje pravidelný režim, ale ne příliš přísný. Pokud si naplánujete každý detail, můžete se sami zahnat do kouta. Mnohem lépe vám udělá jednoduchý rytmus: dost spánku, lehčí jídlo, dostatek vody a pohyb, který vás baví. Berani často potřebují vybít přetlak, takže svižná procházka, běh, tanec nebo cvičení vám mohou psychicky výrazně ulevit. Dejte si ale pozor na zbrklost. Hvězdy naznačují větší sklon k drobným úrazům z nepozornosti, přetažení nebo přecenění sil.

Psychicky se můžete cítit neklidněji, hlavně pokud budete mít pocit, že se věci neposouvají dost rychle. Pomůže vám vědomé zpomalení. Ne jako trest, ale jako forma kontroly. Čím víc budete v kontaktu se svým tělem, tím méně budete reagovat impulzivně. Dopřejte si chvíle bez obrazovky, krátké pauzy během dne a večery, kdy se nebudete nutit ještě něco dohánět.

Kariéra

V práci může být týden od 1. do 7. června poměrně aktivní. Berani budou mít chuť rozhodovat, posouvat věci dopředu a konečně se pustit do úkolů, které se v poslední době zbytečně táhly. Vaše přímočarost může být velkou výhodou, zvlášť tam, kde ostatní váhají nebo se ztrácejí v nekonečných debatách. Dejte si ale pozor, abyste svou rychlost nezaměnili za jediný správný způsob práce.

Může se stát, že budete mít pocit, že ostatní nestíhají vaše tempo. Než je začnete tlačit, zkuste si ověřit, jestli opravdu brzdí projekt, nebo jen přemýšlejí jiným způsobem. Tento týden se vám vyplatí být nejen akční, ale i strategičtí. Pokud budete umět svou energii nasměrovat, můžete udělat velký kus práce. Pokud ji ale rozstřílíte do deseti směrů, večer budete vyčerpaní a výsledek nebude odpovídat úsilí.

Dobře se vám bude dařit v situacích, kde je potřeba jasně formulovat názor, převzít iniciativu nebo někoho přesvědčit. Můžete zazářit na poradě, při prezentaci nebo při řešení krizovější situace. Jen si dejte pozor na tón. To, co vy myslíte jako upřímnost, může někdo citlivější slyšet jako útok. Pokud budete jednat věcně, ale s trochou diplomacie, získáte mnohem víc.

Finančně není vhodné dělat unáhlená rozhodnutí. Může vás lákat něco koupit, investovat do nového vybavení nebo si dopřát odměnu za náročné období. Odměna je v pořádku, ale u větších částek si dejte alespoň den na rozmyšlenou.

Vztahy

Ve vztazích se tento týden ukáže, jak moc dokážete být otevření, aniž byste byli příliš prudcí. Berani mohou mít silnou potřebu říkat věci narovinu. To samo o sobě není špatně, naopak. Jen bude záležet na tom, jestli budete mluvit z touhy po blízkosti, nebo z podráždění. Pokud ve vás něco delší dobu bublá, může to začátkem června vyplout na povrch.

V partnerských vztazích se může řešit téma pozornosti, času a respektu k osobnímu prostoru. Možná budete chtít víc společných plánů, nebo naopak větší volnost. Důležité bude nepředpokládat, že druhý člověk automaticky ví, co se ve vás děje. Místo výčitek zkuste konkrétnost: co potřebujete, co vám chybí, co by vám udělalo dobře. Právě jednoduché a jasné formulace mohou předejít zbytečným hádkám.

Nezadaní Berani mohou působit velmi přitažlivě. Budete mít v sobě jiskru, která se nedá přehlédnout. Může přijít flirt, zajímavá zpráva nebo setkání, které vás vytrhne z běžné rutiny. Hvězdy ale radí nespěchat. Chemie je krásná, ale nemusí hned znamenat hluboký vztah. Dejte si prostor poznat, zda vás daný člověk přitahuje jen energií okamžiku, nebo i tím, jak s vámi jedná.

V rodině a mezi přáteli můžete být tím, kdo ostatní rozhýbe. Jen pozor, abyste za ně nechtěli rozhodovat. Tento týden vám nejvíc prospějí vztahy, ve kterých můžete být sami sebou, ale zároveň nemusíte stále dokazovat, že máte pravdu.

